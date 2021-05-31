Зачем нужны телеграм каналы? Разбираемся в вопросе

12:43 31.05.2021

Сейчас бизнес – это не только умение руководить, это купля-продажа и реклама на баннерах, сейчас бизнес – это сочетание мультимедийных технологий, бренд-концепции, маркетинга и командной силы.

Без взаимодействия в соц. сетях достаточно тяжело продвигать рекламу. Сейчас огромное количество социальных сетей, но в топе все равно не так много. В этой статье мы поговорим про Телеграм и почему Каналы Telegram – это прекрасный инструмент для бизнеса.

Немного истории

В 2013 году Павел Дуров создал кроссплатформенный мессенджер под названием Telegram. Не сказать, что он сразу стал популярным, но с каждым годом количество пользователей росло, и вот уже в 2020 году их число превысило отметку в сто миллионов. Хочется отметить, что многие полюбили Телеграм потому, что начали появляться телеграм-каналы. Расскажем поподробнее почему они стали неотъемлемым плюсом Telegam.

Обзор

1. Одним из преимуществом Телеграма является некий минимализм платформы. Каналы в Телеграм нельзя отнести к категориям «группы», так же это не «общий чат». Было бы правильнее сказать, что каналы – это личный блог, только с дополнительной рассылкой в массы. Это связано именно с локальностью самого мессенджера, и отсутствием данной возможности у VK, Facebook и WhatsApp. Телеграм – это про публицистику без лайков, больших комментариев и репостов.

2. Новая категория медиа, которая заключается в привлекательном для пользователей интерфейсе, а также возможностью читать одного определенного человека, который САМОСТОЯТЕЛЬНО ведет блог, пишет статьи, рассказывает новости и так далее.

3. Почему Телеграм важен для бизнеса? Как и говорилось ранее, Телеграм – это не про массовость, а про индивидуальность. Благодаря Telegram-каналам можно раскрутить личный бренд. Вы, как руководитель бренда, можете вести блог, в котором будете рассказывать про историю создания бренда, актуальные новости, экспертные мнения и так далее.

4. В Телеграм-каналах можно проводить прямые и косвенные продажи.

