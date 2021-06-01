Зачем нужна промышленность? Отвечаем на вопрос

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Экономика – важнейшая часть государственной системы, без четкого плана которой не может прожить ни одно государство.

 Промышленность играет важную роль в экономическом устройстве, можно сказать, что это одно из центральных направлений данной системы. В этой статье мы хотели бы сделать краткий экскурс по поводу того, зачем нужна промышленность и производственные предприятия.

Что такое промышленность вообще?

Слово «промышленность» является русским словом и происходит от слова «промысел». Под промышленностью подразумевают некое сочетание предприятий (шахт, станций различных направлений, фабрик и заводов), которые занимаются такими вещами, как, например, добыча полезных ископаемых, обработка металлов, выпуск определенной продукции (потребительской, военной, тяжелой и так далее).

Можно сказать, что промышленность максимально влияет на развитие общества, ведь от нее зависит благосостояние государства.

Зачем нужна промышленность

Промышленные предприятия – это очень важно для экономического спектра. Именно она является двигателем прогресса, который, в свою очередь, двигает инновационные технологии, обеспечивает рост производительности труда и оказывает благоприятное воздействие на экспорт различных товаров. Компании по отраслям, двигающие экономическое развитие в развитых странах, непосредственно являются источниками повышения благосостояния граждан государства.
Закономерность – чем выше и больше рост промышленности, тем сильнее становится экономический потенциал страны. Важную роль во всем этом играет дифференцированность экономического сектора, то есть, способность создавать и производить разные товары по отраслям. Это также улучшает экономический уровень населения и дает толчок к новым преобразованиям в экономике.

Промышленность в России

Почему Россия до сих пор сидит на нефтяной игле? Ответ прост: в случае упадка промышленного производства, государство не может диверсифицировать экспорт. Диверсификация обозначает переориентация на другие сферы производства, а также расширение отраслей выпускаемой продукции.
По данным Росстата, промышленность на март этого года (2021) выросла на 1,1% в годовом выражении. Однако уже в феврале промышленное производство спало на 3,2 процента.

К сожалению, спад наблюдается в отраслях по добыче ископаемых, он составил практически шесть процентов. Положительно дела обстоят в сфере обработки металлов – темпы роста увеличились на 4 процента. Также необходимо отметить, что в России все в порядке с электроэнергией и газом, ведь на одиннадцать процентов повысился рост промышленности.
 

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