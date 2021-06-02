Как сэкономить на грузоперевозке в Китай

14:45 2.06.2021

Китай – один из основных экономических партнёров России.

Ежедневно между странами отправляются десятки тонн различных грузов, поэтому предпринимателям важно уметь экономить на доставке. При этом не стоит выбирать транспортные компании, которые предлагают самые дешёвые тарифы. Ничем хорошим такая экономия не заканчивается, и самое малое, что может произойти, это срыв сроков поставки и нанесение ущерба деловой репутации компании. Работать нужно только с проверенными партнёрами, и здесь немало способов сэкономить на перевозке груза без каких-либо рисков.

Выбирайте только проверенных грузоперевозчиков

В идеале, выбранная компания должна проработать на рынке не меньше 10 лет. Практика показывает, что этого достаточно, чтобы наладить безопасную логистику и надежные партнёрские отношения с контрагентами в разных странах. Опытные перевозчики предлагают комплексы и пакеты услуг, что в итоге оказывается дешевле, чем выбор лишь одной услуги.

Например, в рамках комплекса услуг по доставке грузов в Китай московская компания «Мультимодал Лайн» предлагает:

Профессиональную упаковку и маркировку груза;

Страхование ответственности грузоперевозчика;

Склады консолидации;

Партнёров в 265 странах мира;

Лицензию таможенного брокера;

Доставку door-to-door разными видами транспорта в рамках одного договора.

Отправляя груз на таких условиях, клиент освобождается от любой бюрократии и дополнительных накладных расходов. Оплачивая услугу, клиент получает гарантии, что его груз будет доставлен вовремя и в целости.

Заранее планируйте время отправки

Срочные грузы обычно отправляют самолётами. Авиадоставка занимает не больше 1-2 дней с учётом растаможки груза в стране назначения. Однако обходится такая доставка дороже, и объём груза, который может взять самолёт, ограничен. Поэтому такой вариант рекомендуется использовать, когда важна скорость доставки.

Значительно дешевле по стоимости доставка автотранспортом. Сроки транспортировки увеличиваются в среднем на 10 дней, зато стоимость ниже, и таким способом можно отправить в Китай практически любой груз весом от 30 килограмм.

Сборные грузы – отличное решение, если требуется перевезти небольшую партию товара и нет необходимости арендовать целый грузовой контейнер. Суть сборных перевозок заключается в том, что клиент оплачивает только вес или объём своего груза. Одним контейнером отправляются товары, принадлежащие разным заказчикам. В среднем, такая перевозка обходится на 30%-40% дешевле обычного тарифа.

Однако сборная перевозка – один из самых долгих по времени вариантов транспортировки груза. Партия товаров находится на складах консолидации компании-перевозчика до тех пор, пока контейнер не заполнится. При подготовке груза к отправке учитывается товарное соседство. Например, одной партией не отправляют хрупкие и металлические изделия.

Специалисты компании «Мультимодал Лайн» рекомендуют выбирать наиболее экономически выгодный способ транспортировки груза в Китай.