Денежные переводы: тонкости и нюансы

16:50 3.06.2021

В современном мире безналичный расчет практически сместил наличные деньги.

Действительно, пользование банковской картой гораздо удобнее, чем оплата наличными. Основным плюсом наличия карты является возможность совершать денежные переводы онлайн. В этой статье мы поговорим про переводы и какие их варианты существуют.

Каким образом можно переводить деньги?

Для начала необходимо сказать, что всегда в данном процессе всегда есть три компонента – отправитель, получатель, посредник. Обычно посредник – это банк или другая система, которая доставляет сумму получателю. Деньги переводятся через разные структуры. Это может быть банк, какая-то специальная система платежей или, например, Почта России, а также электронные кошельки.

1. Можно выбрать безналичный денежный перевод, при котором с одного счета на другой пересылаются деньги. Универсальным способ безналичного перевода является обращение в банк. Особенно это актуально, если адресат и отправитель пользуются услугами одного банка. Перевести деньги можно через банкоматы, через офис банка, через онлайн-приложение со смартфона.

2. Если вы хотите отправить наличные, необходимо обратиться к посреднику. Получатель получит денежные средства в кассе компании-посредника в ближайшем месте своей локации.

3. Комбинированный перевод, в случае которого отправитель может перевести на карту адресата свои наличные деньги.

На что обращать внимание при денежном переводе?

Так как ситуации бывают совершенно разные, необходимо отталкиваться от индивидуальных моментов:

1. Определить, какой получателю способ будет максимально комфортным. Это может быть перевод на банковскую карту (если она у него есть) или же, в случае отсутствия или других причин, адресату было бы удобнее обратиться в кассу компании-посредника.

2. От суммы также зависит способ перевода. Очень часто у посредников имеется определенные ограничения по сумме перевода в определенный момент, или в течение периодов (день, месяц)

3. Очень часто банки и другие инстанции (посредники) берут комиссию за совершение перевода. Очень часто бывает так, что комиссия превышает сумму перевода.

