Последние экономические новости. Мнения экспертов

23:31 10.06.2021

Как говорится, предупрежден – значит вооружен.

Быть в курсе экономических новостей – это не только признак хорошего тона, но и определенный жизненный комфорт. Экономическая ситуация в России и в мире изменчива, и для того, чтобы быть готовым к переменам или выстраивать определенную линию жизни, нужно хоть немного знать о происходящих событиях. В этой статье мы обсудим экономическое состояние России и поговорим про последние экономические новости, которые, безусловно, окажутся вам полезны.

Экономика в России. Кратко

Прогноз Минэкономразвития не сбылся: ВВП Российской Федерации не вырос на 3,3%. Как говорит Максим Решетников, который является главой ведомства, падение ВВП связано с пандемией COVID-19. Ожидалось повышение, однако реалии показывают цифру 2,9%.

По прогнозам на 2022 год ВВП РФ составим 3,2% (что ниже на 0,2% от предполагаемой ранее цифры), а на 2023 год так и планируется повышение на 3 процента.

Что касается инфляции, Минэкономразвитие полагает, что она будет 4. Также, прогнозируется, что темпы инфляции восстановятся только в 2022 году.

К сожалению, ведомство уменьшили цифру прогноза по вопросу з/п. С 2,2% до 2% была снижена ставка по росту заработных плат россиян. Прочитать более подробную информацию на эту тему можно на сайте www.vedomosti.ru

Экономические новости в России. Мнение эксперта

1. Валерий Лях высказался по поводу биржевой торговли. Собственно говоря, из его слов было понятно, что начинающих брокерам нужно быть более осторожным в торговле на различных трейдерских сайтах, таких как, например, торговля на Форекс. Дело вовсе не в площадке, дело в том, что, по словам Валерия Ляха, новичкам нужно «действовать осознанно и хорошо думать», а также «не играть в плечом и начинать с небольших сумм».

2. С начала июня прошло всего лишь несколько дней, а бензин АИ-92 и АИ-95 дорожал с 45,2 до 48,9 рубля за литр. Дизельное топливо стало дешевле – теперь отметка колеблется до 49,7 рубля за литр. У экспертов есть мнение, что на такой скачок цен влияет высокий спрос самих потребителей и увеличение цены нефти в масштабах всего мира. К счастью, передают Министерство энергетики, на внутреннем рынке все спокойно и обеспечено топливом, по этой причине не будет ценовой неустойчивости. В случае колебаний цены на бензин, правительство готово вводить определенные меры для того, чтобы урегулировать ценообразование.

