Отзывы о WestWebArt и мнения о Роман Власюк - клиенты ВестВебАрт говорят

17:30 14.06.2021

В мире цифровых технологий очень важно иметь хорошую базу для создания качественного контента. Как показала практика, любой бизнес можно перевести в медиа русла. Это естественно, ведь сейчас люди привыкли черпать информацию из социальных сетей и Интернета. В данной статье мы поговорим про услуги интернет-маркетинга и зачем они нужны. Также мы приведем отзывы, которые помогут вам осознать важность получения данных услуг.

В мире цифровых технологий очень важно иметь хорошую базу для создания качественного контента.

Как показала практика, любой бизнес можно перевести в медиа русла. Это естественно, ведь сейчас люди привыкли черпать информацию из социальных сетей и Интернета. В данной статье мы поговорим про услуги интернет-маркетинга и зачем они нужны. Также мы приведем отзывы, которые помогут вам осознать важность получения данных услуг.



Что такое интернет-маркетинг?

Под интернет-маркетингом подразумевается использование средств классического маркетинга в Интернете, а конкретно элементов – «цена, продукт, место продаж и продвижение». Основополагающая цель – побуждение потенциальной целевой аудитории сайта сделать действия в отношении компании. Отсюда следует, что он нужен для получения прибыли. Также интернет маркетинг понадобится тем, что думает о развитии компании на просторах Интернета. Раньше маркетинг в сети было модной тенденцией, сейчас же это способ получения реальных денег.

Благодаря интернет-маркетингу разрабатывается определенная стратегия, средствами осуществления которой являются такие действия, как SEO, SMM, контекст, таргетинг и веб-разработка - создание корпоративных сайтов, лэндинга, интернет-магазинов.

Конкретные задачи интернет-маркетинга

Как говорилось ранее, различается интернет-маркетинг от классического только тем, что первый осуществляется в интернет среде. Задачи такого маркетинга следующие?

1. Продвигать товары и услуги в социальных сетях в определенной целевой аудитории;

2. Увеличивать известность бренда;

3. Привлекать клиенты и увеличивать продажи;

4. Налаживание коммуникации между аудиторией и фирмой, а также обеспечение хорошей обратной связи.

Эффективен ли он?

Существуют некие показатели, которые определяют эффективна ли маркетинговая стратегия или нет:

1. Посещаемость сайта;

2. Время, которое провел потенциальный клиент на сайте;

3. Показатель откатов;

4. Количество людей, дошедших до момента оформления заказа (работает в случае интернет-магазина)

5. Число подписчиков.

Самостоятельно осуществлять продвижение сайта достаточно тяжело. Поэтому сейчас есть огромное количество фирм, занимающимися маркетингом в сети. Там работают профессионалы своего дела, которые могут выдвинуть ваш сайт в топ и увеличить охваты, что, в свою очередь, увеличит количество продаж. Среди таких компаний можно выделить WestWebArt.

Отзывы

Почему так важно приобретать маркетинговые услуги у проверенных фирм? Во-первых, наверняка будет результат. Во-вторых, WestWebArt поможет раскрутить сайт на высшем уровне, ведь они работают в этой сфере больше десяти лет. Послушаем мнения и отзывы реальных клиентов:

«Отчет по seo соответствует, заявленному примеру. Все в срок. Команда работает профессионально, быстро.»

«Команда работала слаженно и поступательно. Были на связи в будние дни. Отвечали по смыслу и вежливо….»

«Спасибо большое компании и всем сотрудникам за совместную работу по продвижению страниц нашего магазина в Фейсбуке и Инстаграме. Все работы совершались вовремя и с хорошим результатом, сотрудники всегда были на связи, поддерживали и объясняли, если были с чем-то сложности. Очень признательна за хорошую работу!»

