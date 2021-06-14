Отзывы о WestWebArt и мнения о Роман Власюк - клиенты ВестВебАрт говорят
В мире цифровых технологий очень важно иметь хорошую базу для создания качественного контента.
Как показала практика, любой бизнес можно перевести в медиа русла. Это естественно, ведь сейчас люди привыкли черпать информацию из социальных сетей и Интернета. В данной статье мы поговорим про услуги интернет-маркетинга и зачем они нужны. Также мы приведем отзывы, которые помогут вам осознать важность получения данных услуг.
Что такое интернет-маркетинг?
Под интернет-маркетингом подразумевается использование средств классического маркетинга в Интернете, а конкретно элементов – «цена, продукт, место продаж и продвижение». Основополагающая цель – побуждение потенциальной целевой аудитории сайта сделать действия в отношении компании. Отсюда следует, что он нужен для получения прибыли. Также интернет маркетинг понадобится тем, что думает о развитии компании на просторах Интернета. Раньше маркетинг в сети было модной тенденцией, сейчас же это способ получения реальных денег.
Благодаря интернет-маркетингу разрабатывается определенная стратегия, средствами осуществления которой являются такие действия, как SEO, SMM, контекст, таргетинг и веб-разработка - создание корпоративных сайтов, лэндинга, интернет-магазинов.
Конкретные задачи интернет-маркетинга
Как говорилось ранее, различается интернет-маркетинг от классического только тем, что первый осуществляется в интернет среде. Задачи такого маркетинга следующие?
1. Продвигать товары и услуги в социальных сетях в определенной целевой аудитории;
2. Увеличивать известность бренда;
3. Привлекать клиенты и увеличивать продажи;
4. Налаживание коммуникации между аудиторией и фирмой, а также обеспечение хорошей обратной связи.
Эффективен ли он?
Существуют некие показатели, которые определяют эффективна ли маркетинговая стратегия или нет:
1. Посещаемость сайта;
2. Время, которое провел потенциальный клиент на сайте;
3. Показатель откатов;
4. Количество людей, дошедших до момента оформления заказа (работает в случае интернет-магазина)
5. Число подписчиков.
Самостоятельно осуществлять продвижение сайта достаточно тяжело. Поэтому сейчас есть огромное количество фирм, занимающимися маркетингом в сети. Там работают профессионалы своего дела, которые могут выдвинуть ваш сайт в топ и увеличить охваты, что, в свою очередь, увеличит количество продаж. Среди таких компаний можно выделить WestWebArt.
Отзывы
Почему так важно приобретать маркетинговые услуги у проверенных фирм? Во-первых, наверняка будет результат. Во-вторых, WestWebArt поможет раскрутить сайт на высшем уровне, ведь они работают в этой сфере больше десяти лет. Послушаем мнения и отзывы реальных клиентов:
«Отчет по seo соответствует, заявленному примеру. Все в срок. Команда работает профессионально, быстро.»
«Команда работала слаженно и поступательно. Были на связи в будние дни. Отвечали по смыслу и вежливо….»
«Спасибо большое компании и всем сотрудникам за совместную работу по продвижению страниц нашего магазина в Фейсбуке и Инстаграме. Все работы совершались вовремя и с хорошим результатом, сотрудники всегда были на связи, поддерживали и объясняли, если были с чем-то сложности. Очень признательна за хорошую работу!»
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