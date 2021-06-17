Платежные системы Visa и MasterCard: в чем отличия

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Практически все знают о существовании на банковских карт таких обозначений, как Visa и MasterCard.

Однако мало кто задумывался об их отличиях. Отсюда возникает вопрос: чем же отличаются друг от друга эти платежные карты Visa и MasterCard. В данной статье мы попытаемся ответить на этот вопрос.

Что популярнее?

Эти две системы достаточно популярны в мире. Однако, тридцать процентов мирового рынка принадлежит Визе, а Мастеркард охватывает чуть больше двадцати. В европейских странах, в России и странах СНГ мы можем наблюдать некий паритет в сорок процентов в сторону обеих платежных карт.
Для более точной картины необходимо сказать, что показатели точек, которые поддерживают MasterCard больше, чем у Visa. Цифры не врут: у первой системы около тридцати миллионов точек в 210 странах, у Visa же показатели практически на десять миллионов меньше, а охват составляет 200 стран.

Различие в сфере безопасности и функционала

Visa и MasterCard – это очень надежные системы. Самый важный аргумент в пользу данного предположения: еще ни один хакер не смог дискредитировать безопасность этих систем.

По качеству функционала Виза и Мастеркард держатся на одной планке. Они выпускают стандартные пластиковые банковские карты с размерами 86х54 мм, а также уменьшенные копии, которые применяются для использования их в определенных терминалах.
Важным плюсом является то, что обе платежные системы предоставляют пользователям услуги бесконтактной оплаты.

Расчеты и комиссии

Мы подошли, пожалуй, к самому главному моменту. Отличается MasterCard и Visa друга от друга именно валютным параметром, а конкретно – валютой, которая используется для внутренних расчетов. Visa использует только доллары США, а Mastercard дает пользователям возможность выбора между евро и долларами. В случае операций, связанных с транзакцией при использовании одной валюты, неважно какой системой пользоваться. Это связано с тем, что такие манипуляции происходят между внутренними счетами.
 

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