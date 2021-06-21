Где купить ООО в Москве?

14:33 21.06.2021

Любой начинающий предприниматель знает, что для успешной деятельности требуется хорошая репутация, сразу после регистрации ее нет.

Мы помогаем купить ООО с историей и оборотами в Москве, полностью соответствующие целям новых собственников.

В каталоге тщательно проверенные компании, сделки сопровождаются опытными юристами и заключаются в минимальные сроки, предоставляются все документы, которые необходимы для успешного ведения дела.

В каких ситуациях ООО с оборотами и историей лучше нового предприятия

Такой вариант выбирается для участия закупках или получения кредитных средств на развитие, оформления лизинга. Отсутствие долгов важно так же для привлечения частных инвесторов, получения лицензии или допуска. При выборе важно выяснить причину продажи и провести тщательную проверку.

Купить фирму ООО без долгов с историей значит избавиться от необходимости:

становиться на учет в ФНС, регистрироваться в ЕГРЮЛ;

открывать расчетный счет;

обладать документально подтвержденной историей;

В каталоге можно подобрать так же готовые фирмы с нулевой отчетностью, с лицензиями, допусками СРО, с большим размером оборотов для участия в закупках.

Почему готовые ООО выставляются на продажу по целому ряду причин:

снизился спрос на товары/услуги;

на рынке повысилась конкуренция;

закончилось финансирование конкретного проекта;

собственных считает, что для существующего уровня дохода временные затраты слишком высокие;

предприятие унаследовано, без продажи невозможно разделить;

накопились личные долги;

собственник не хочет вести бизнес или меняет сферу деятельности;

между учредителями появились разногласия, которые невозможно решить;

требуется развитие, средств нет;

не удается нанять квалифицированных сотрудников;

не хочется проходить длительную процедуру прекращения деятельности.

Эти причины не мешают после покупки ООО запустить новый проект или заработать на перепродаже активов.

В подобных обстоятельствах стоит купить ООО так же и для других целей:

быстрого старта;

улучшения репутации за счет «старости»;

повышения конкурентоспособности;

снижения расходов на рекламу, «раскрутку» бренда;

получения готовой базы клиентов;

быстрого налаживания контактов с партнерами.

Купить ООО в Москве можно по различной стоимости, окончательная сумма зависит от множества параметров:

цены, которую определил продавец;

средней рыночной стоимости аналогичных предприятий;

размера оборотов;

продолжительности и качества истории;

качества учетной документации;

репутации;

количества разрешительной документации;

системы налогообложения.

Качество истории определяет:

способность руководства решать сложные проблемы;

финансовая устойчивость;

удовлетворение сотрудников условиями работы;

качество отзывов в СМИ.

Купить фирму с оборотами выгоднее, если имеется гарантия, что она тщательно проверена. В нашей компании финансовые показатели, качество учета проверяется до размещения ООО в каталоге. Покупатели получают справки, подтверждающие правильность информации, предоставленной продавцами. При заключении договоров подписи заверяет надежный нотариус.

Риски самостоятельного подбора и покупки ООО с историей

Можно попытаться купить готовое ООО самостоятельно, если есть опыт проверки бизнеса и рынка, оценки стоимости, имеются знания, позволяющие верно составить текст договора. В противном случае есть риск совершения юридически «грязной» сделки.

Решения «куплю ООО» мало, необходимо проверить:

эффективность бизнес-модели;

уровень спроса;

конкурентные преимущества;

качество ведения учета;

точный размер оборотов;

размер нематериальных ценностей, запасов товара;

кредиты и другие обязательства;

правильность оформления разрешительной документации;

возможность обновления, смены сферы деятельности;

квалификацию, образование сотрудников;

наличие судебных разбирательств;

возможность продажи в будущем;

качество отзывов партнеров, клиентов.

На практике провести проверку без комплексного аудита и заключить сделку без юриста невозможно. Независимо от опыта на каждом этапе требуются квалифицированные консультации. Верить тому, что говорит продавец, не стоит. Завышение финансовых показателей, скрытие задолженностей перед бюджетом далеко не редкость.

Продавец хочет получить максимальный доход, поэтому старается завысить стоимость. Говорить о точной сумме можно лишь после независимой оценки. Только при таком подходе можно купить фирму, которая не создаст проблем в будущем.

Купить ООО с оборотами можно вхождением в состав участников с последующей покупкой долей или покупкой по договору с участием нотариуса. При выборе метода учитывается количество учредителей и время, которое имеется у сторон.

Первый вариант выгоднее, если учредитель один и нет ограничений по времени. Процедура может занять несколько месяцев, для составления документов нет нужды привлекать постороннего юриста, экономятся средства, так как в сделке не участвует нотариус.

Покупка совершается быстро, но требуются дополнительные расходы для оформления документов и нотариуса. Тем, кто решили купить компанию с нашим участием, не нужно думать о документации, все делают наши сотрудники.

Преимущества BiznesFirma.ru

Готовые ООО, которые мы продаем, дают возможность сразу после подписания договора начать работать.

У нас доступны дополнительные услуги для новых собственников:

внесение изменений в уставную документацию;

изменение налогообложения, области деятельности;

помощь в реорганизации;

бухгалтерское, юридическое сопровождение;

решение споров с ФНС;

представительство в судах.

Мы заинтересованы, чтобы после покупки работа предприятий была максимально эффективная.