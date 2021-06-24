Для каких целях применяется широкоформатная печать?

21:52 24.06.2021

Печать на вещах – это отличный вариант «кастомизации» продукта.

На самом деле, печать применяется во многих сферах человеческой жизни, она присутствует практически везде и благодаря ей мы получаем перед собой те вещи, которое видим ежедневно. В этой статье мы поговорим про то, что таукое рекламно-производственная компания и чем она занимаются.

Что такое широкоформатная печать

Широкоформатная печать – это цветная цифровая печать изображений, которая заключается в изготовлении и печати изображений, которые значительно отличаются от стандартных изображений. Сферы применения широкоформатных печатных изображений огромна, но в основном используется в рекламных целях, но и для изготовления баннеров, для предметов интерьера, для декоративных предметов, которые предназначаются для выставочных залов.

Рекламно-производственные компании занимаются широкоформатной печатью. На примере компании «World Print» рассмотрим основные способы применения печати данного типа, а также почему выгодно обращаться в специализированные фирмы. Во-первых, профессионалы, которые работают в рекламно-производственных компаниях используют современные технологии, применяя их в печатании полиграфических, маркетинговых и сувенирных продукциях. Так же, клиенты могут обратиться за помощью к дизайнерам, которые способны создать индивидуальный эскиз будущей печатной продукции.

Где применяется широкоформатная печать?

1. Наружная реклама - баннеры, перетяжки, стенды, оформление рекламных объектов, площади города. Это хороший вариант, работающий на привлечение внимания потенциальных потребителей, при это такие вещи абсолютно не назойливы для взгляда обывателя.

2. Оформление витрин магазинов;

3. Создание цветных и привлекающих внимание вывесок заведений;

4. Применяются для создания определенного бренда – на блокнотах, ручках и так далее;

5. Применяется для создания проектных чертежей и документов – брошюровка, фальцовка и проверка бумаг на наличие ошибок на правила ГОСТ;

6. Подготовка полиграфической продукции — бланки, бирки наклейки.

Почему стоит обращаться в рекламно-производственные компании?\ Высокое качество изображений;