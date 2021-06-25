Какой депозит самый выгодный

16:34 25.06.2021

Банковский вклад - это стабильный источник дохода и один из инструментов защиты сбережений от инфляции.

Но обычному клиенту, который впервые решил открыть вклад, выбрать нужный продукт не так просто. В предложенной линейке депозитов растеряется каждый. Какие самые выгодные вклады в банках Москвы расскажем далее.

Виды депозитов

Банковские вклады можно разделить на четыре категории:

Сберегательный - по нему установлена максимальная процентная ставка, которая принесет вкладчику ощутимый доход в конце окончания действия договора. Вклад нельзя пополнять. Частичное снятие также запрещено. Накопительный - идеальный выбор для клиентов, которые планируют пополнять счет. Но снять деньги без потери процентов невозможно. Расчетный - допускается частичное снятие и пополнение. При этом процентная ставка ниже на 1-1,5% по сравнению со сберегательными счетами. Но при этом клиент имеет доступ к своим сбережениям. Вклад до востребования - аналог текущего счета. Процентная ставка по нему 0,01-0,02% годовых. Никаких ограничений нет. Такой вариант идеально подойдет клиентам, которые часто отправляют различные переводы.

Также при выборе вклада нужно обратить внимание на порядок выплаты процентов. Клиент их может получать ежемесячно или после окончания договора. Возможна и их капитализация. Это означает, что проценты добавляют к сумме основного вклада и на них же опять начисляют доход.

Какие ставки предлагают банки

Предложения на российском рынке очень отличаются. Например, вклад с ежемесячной выплатой процентов в СКБ открывают под 5,9% годовых, а в банке “Открытие” - под 4,55% в год.

Депозит на сумму от 2 млн рублей без дополнительных опций предлагают разместить под 6-6,5% годовых. Если вам важно пополнять и снимать средства со счета, то ставка составит 2,5-3,0% годовых.

Некоторые банки добавляют бонусы к вкладам зарплатных, премиальных и пенсионных клиентов. Размер надбавки колеблется в пределах 0,25-1,5%.

В какой валюте открывать вклад

Ответ на этот вопрос зависит от срока, на который вы заключаете договор с банком. Если вы оставляете свои сбережения на 6-12 месяцев, то отдавайте предпочтение российскому рублю.

Если же речь идет о долгосрочных накоплениях (3-5 лет), то нужно покупать доллары или евро. За столь длительный период можно потерять весь доход за счет инфляции.

И самое главное правило для вкладчиков - не стоит открывать депозит в небольшом банке на сумму свыше 1.4 млн рублей. Именно эту сумму клиент получает в случае ликвидации финансового учреждения или его банкротства. Большие деньги можно доверять только лидерам рынка. Например, Сбербанку, ВТБ, Росбанку, Газпробанку.