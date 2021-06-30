Продвижение в Telegram оказалась эффективнее рекламы в Вконтакте

13:51 30.06.2021

Ни для кого не секрет, что продажа через Telegram – это отличный инструмент для развития бизнеса

В этой статье мы поговорим про интересный кейс от компании Бизнес Фабрика, базирующийся на продаже виниловых ретро проигрывателей через Телеграм и про в целом продвижение в Telegram.

- Добрый день, Полина! Ты – действующий маркетолог в фирме Бизнес Фабрика. Поделись с нами, почему вы решили заняться продажами проигрывателей в Телеграме?

- Эта идея давно сидела у нас в голове, но почему-то было много сомнений. Мы постоянно смотрели и искали варианты, как лучше начать запуск рекламных размещений в каналах. В феврале 2021 года мы склонились к сервису Телеграм.

- Что стало финальной точкой, почему чего вы окончательно решили использовать именно его?

- Телеграм имеет достаточно обширное количеств разной рекламы. Отсюда вывод – у Телеграма есть огромный потенциал для продвижения продукции. Также, проанализировав кое-какие исследования, мы пришли к выводу, что у Телеграма есть потенциальные пользователи и наши потенциальные покупатели, которых мы не охватываем через маркетинг в ВК.

- В чем заключается особенность вашего продукта?

- Для начала, наша компания занимается продажей виниловых ретро проигрывателей от фирмы Crosley. Всех потенциальных покупателей мы переводим на сайт, где можно купить и оплатить проигрывателей. Доставляем продукцию по всей территории РФ. Цена винилового проигрывателя в среднем около 9 тысяч рублей.

- Спасибо за информацию! Это действительно важно, и, возможно, у многих рекламодателей откроются глаза и они по другому посмотрят на рекламу в Телеграме. Ведь многие считают, что лучше всего продвигать онлайн-курсы, а не готовую продукцию. Следующий вопрос – с чего началось размещение рекламы?

- Мы нашли исполнителя. Изучили информацию, проанализировали биржы и агентства и прочитали о каждом отзывы. Остановились на сервисе Telega.in, а основными критериями выбора стал опыт работы с корпоративными клиентами, а так же то, что менеджеры в данном сервисе курируют от начала и до конца процесс размещения рекламы.

- Теперь перейдем к вопросам по показателям. Какие были показатели в Телеграм, а какие на других рекламных каналах?

- Я искренне удивилась, у Telegram процент отказов был 15%, по сравнению с ВК, там процент отказов составил 85. И это при том, что на платформе Вконтанкте можно делать более детальный таргетинг аудитории. Если затрагивать другие метрики, такие как глубина просмотра и время на сайте, хочется добавить, что у Телеграма они лучше, чем в Вконтакте.

