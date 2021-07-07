Пенсионеров обманули - прибавки не будет

Стали известны контрольные цифры бюджета Пенсионного фонда России. Из анализа представленных цифр следует, что пенсионеры в ближайшие три года не получат прибавку в размере пресловутой «тысячи Силуанова»

Именно такую прибавку в тысячу рублей каждый год обещал министр финансов Антон Силуанов, обосновывая пенсионную реформу. Однако на деле всё вышло иначе. Так называемая трёхсторонняя комиссия рассмотрела бюджет Пенсионного фонда России на следующий 2022-й и плановый период до 2024 года.

Если отбросить информационную "шелуху" о том, что средняя пенсия в России может через три года превысить 20 тысяч рублей, то получим весьма интересный вывод: обещанная реформаторами, когда они агитировали за повышение пенсионного возраста, ежегодная индексация "пособия по старости" на тысячу рублей отменяется.

"Уровень индексации и цифра в 20 тысяч пенсия к 2024-му году – это форменное издевательство. То есть по-другому это назвать невозможно. Те люди, которые это предлагают… Вот, у меня есть предложение. Берём председателя Пенсионного фонда, его заместителей, весь руководящий состав. Ставим веб-камеры – и заставляем их прожить на 20 тысяч месяц, уже сейчас, – предложил кандидат экономических наук Алексей Лапушкин. – То есть при существующих ценах, при существующей инфляции, при существующем росте цен на продовольствие, пусть они сейчас продемонстрируют на своей собственной шкуре, как человек может на 20 тысяч прожить месяц. Соответственно, сколько будут эти 20 тысяч по покупательной способности к 24-му году – это вообще уже не выдерживает никакой критики. Это, ещё раз подчеркну, форменное издевательство над людьми".

В следующем году размер индексации составит 5,9 %, в 2023 году – 5,6 %, в 2024-м – 5,5 %. В результате чего среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году – 19 399 рублей, а в 2024-м – 20 388 рублей.

Как видите, нет никакой пресловутой "тысячи Силуанова". За три года индексация составит менее двух тысяч рублей. Я уже молчу про покупательную способность рубля через три года. К 2024-му госпожа Эльвира Набиуллина ещё не раз долбанёт по нему – и через девальвацию, и через инфляцию.

"Тот индекс прибавки к пенсии, который планируется на сегодняшний день правительством, к сожалению, при высоком уровне инфляции, особенно продовольственной инфляции и в дешёвом сегменте продовольственной продукции, приведёт к реальному снижению доходов пенсионеров. И это совершенно недопустимо и нетерпимо, – подчёркивает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец. – То есть для того, чтобы не допустить падения реального уровня жизни пенсионеров, правительство должно учитывать не просто инфляцию, а продовольственную инфляцию. И не по всей потребительской продовольственной корзине, а по её дешёвому сегменту. И тогда необходимый уровень прибавки пенсий, который необходим для того, чтобы поддерживать уровень жизни людей хотя бы на том же уровне, должен составить не менее 10 процентов против тех шести процентов, которые сегодня планируются".

С чем точно справились горе-реформаторы, так это с сокращением количества пенсионеров в России. Если в 2022 году страховые пенсии ПФР начислит 39,5 млн человек, то в 2024-м таковых будет уже 38,8 млн. Существенная экономия на тех, кто заработал пенсию.

"Где проще всего искать. Всегда ищут не там, где потеряли, а там, где светло. Поэтому проще всего сэкономить на народе. Понятно, что поднимать экономику – это достаточно сложный процесс, длительный, требует массу умственных затрат, энергии, желания и прочих вещей, сопряжён с рядом ошибок, самый такой рискованный, – добавил экономист Константин Добромыслов. – А менее рискованный способ – это, конечно, ну, ущемить немножечко народ. Не так будет, как бы 100%-ная гарантия повышения, что называется, и сохранения бюджета. Да, будут недовольства, но пока тихие. Хотя сегодня у нас предвыборный период, и тут за электорат, конечно, надо бороться. Тем не менее не надо забывать, что людям надо думать о том, что положить в тарелку".

Ключевое слово в докладе ПФР – "может". Может, но не факт, что поднимут пенсии. Однако даже если это произойдёт, то очевидно, что жизнь пенсионеров нынешних и будущих не улучшится. Причина – манипуляции и цинизм, с которыми проводятся в России пенсионные изменения. Нет доверия, нет успешных реформ. На мой взгляд, это аксиома.