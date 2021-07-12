Где заказать выписку из ЕГРН?

18:57 12.07.2021

По статистике, практически каждая десятая сделка, которая так или иначе связана с недвижимостью, проходит с элементами мошенничества.

И как показывает практика, самым верным решением является помощь ЕГРН.Реестра. В этой статье мы поговорить как заказать выписку из ЕГРН и зачем она нужна.

Что такое ЕГРН

Начнем с того, что законодательно с 31 января 1998 года все данные об объектах недвижимости должны храниться и хранятся в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Четыре года назад данный ЕГРН объединили с Единым государственным реестром прав на недвижимое имущество (ЕГРП).

ЕГРН первоначально был создан в целях слежения за любыми действиями, которые происходят с объектами недвижимости. Это все находится в открытом доступе, поэтому любое лицо может узнать что было с той или иной недвижимостью, просто оформив выписку из ЕГРН. Данная выписка показывает всю подноготную по объекту, в том числе количество собственником и существуют ли какие-то обременения на недвижимость.

Почему нужно заказывать выписку из ЕГРН

В первую очередь, благодаря данному документу вы сможете понять всю информацию онлайн. Это позволяет обойти неприятные ситуации, которые могут возникнуть в случае приобретения недвижимости: покупка квартиры, находящейся под арестом, а также появление наследников на жилье.

Виды выписок

Существует несколько видов выписок из ЕГРН, к которым относятся:

1. Выписка ЕГРН о характеристиках и правах;

2. Полная информация об объекте недвижимости;

3. Выписка ЕГРН о переходе прав.

Получение выписки. Процедура

Заказывая выписку из ЕГРН.Реестра, вы получаете ряд преимуществ:

1. Вы с легкостью сможете найти объект по адресу;

2. В зависимости от количества данных, выписка из ЕГРН будет готова через тридцать – семьдесят два часа после заявки в электронном виде;

3. Заказ онлайн – это отличная возможность быстро получить нужную информацию сразу на руки. Ведь обычно людям приходится ездить в МФЦ, стоять в очередях, а также платить государственную пошлину, сумма которой варьируется от трехсот до семьсот пятидесяти рублей. В этом случае приходится ждать пять рабочих дней, что не всегда удобно. Заказывая выписку из ЕГРН онлайн, вы получаете быстрый результат, а конкретно – все данные по тому или иному объекту недвижимости из любого региона России прямиком из ЕГРН. Сервис сайта работает в режиме онлайн круглые сутки.

