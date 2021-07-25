Олег Белозёров. О жизни и карьере главы РЖД

19:16 25.07.2021

Российский государственный деятель, опытный управленец. В настоящее время занимает пост гендиректора ОАО «РЖД». В госкомпанию Олег Белозёров пришёл в 2015 году.

Биография

Олег Белозёров родился в Латвии. Вырос и окончил школу в небольшом городе Вентспилсе. Родители работали в области медицины. Глава семьи Валентин Белозеров — рентгенологом, а мама Леонила — невропатологом.

В детстве Олег серьёзно заниматься спортом. Увлекался лёгкой атлетикой: показывал высокие результаты в прыжках в длину и спринте. На дистанции 400 метров Белозёров установил школьный рекорд, который ещё никому не удалось побить.

Окончив школу, Белозёров отправился в Северную столицу. Здесь он успешно поступил в Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского. Но через некоторое время, получив повестку из военкомата, юноша принял решение взять академический отпуск и отправился служить в армию. После демобилизации вернулся к учёбе в заочной форме. Вуз окончил в 1992 году.

Любовь к железным дорогам

В детстве Олег Белозёров путешествовал поездом по городам Латвии. А в студенческие годы часто ездил на скором ночном поезде, который направлялся из северной столицы в Ригу. В своих интервью управленец признавался, что его завораживают железные дороги.

Карьера

Работать Белозёров Олег начал ещё будучи студентом. Он практиковался в предпринимательской деятельности в стенах молодёжно-технического центра «Гран». Здесь он прошёл путь от руководителя одного из отделов до директора. Выпустившись из вуза, молодой и перспективный специалист устроился работать на предприятие «ЭКОКОН», которое занималось внедрением инноваций в строительство. В 1995 году покинул компанию.

В период с 1995 по 2004 год Белозёров работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях:

ООО «СЗСП-94»;

ОАО «Лагун»;

ОАО «Ленэнерго»;

ОАО «ЛОМО».

ОАО «Российская топливная компания».

В 2004 году Белозёрова пригласили на должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства. За несколько месяцев он зарекомендовал себя инициативным, ответственным и надёжным специалистом. Уже в ноябре ему доверили пост директора федеральной структуры.

В марте 2009 года опытный управленец был назначен заместителем Министра транспорта России. Здесь Олег Валентинович занимался проектами государственного значения. В их числе были саммит АТЭС во Владивостоке и Универсиада в Казани.

Летом 2014 года Олег Белозёров вошёл в состав совета директоров «Российских железных дорог». В августе следующего года был утверждён на посту президента РЖД. Соответствующее постановление было подписано главой российского Правительства. В список приоритетных задач во главе госкомпании управленец обозначил сокращение зависимости от поддержки со стороны государства, цифровизацию работы и клиентоориентированность.

В первый же год под руководством Белозёрова увеличилась чистая прибыль перевозчика, госкомпания перешла на закупку рельсов у отечественных производителей.

За шесть лет работы во главе РЖД Олег Валентинович вывел вверенную ему гоструктуру из кризисного положения и обновил рекордные показатели по грузообороту. В текущем году Белозёров был переназначен на должность генерального директора — председателя правления.