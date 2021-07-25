Олег Белозёров. О жизни и карьере главы РЖД
Биография
Олег Белозёров родился в Латвии. Вырос и окончил школу в небольшом городе Вентспилсе. Родители работали в области медицины. Глава семьи Валентин Белозеров — рентгенологом, а мама Леонила — невропатологом.
В детстве Олег серьёзно заниматься спортом. Увлекался лёгкой атлетикой: показывал высокие результаты в прыжках в длину и спринте. На дистанции 400 метров Белозёров установил школьный рекорд, который ещё никому не удалось побить.
Окончив школу, Белозёров отправился в Северную столицу. Здесь он успешно поступил в Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского. Но через некоторое время, получив повестку из военкомата, юноша принял решение взять академический отпуск и отправился служить в армию. После демобилизации вернулся к учёбе в заочной форме. Вуз окончил в 1992 году.
Любовь к железным дорогам
В детстве Олег Белозёров путешествовал поездом по городам Латвии. А в студенческие годы часто ездил на скором ночном поезде, который направлялся из северной столицы в Ригу. В своих интервью управленец признавался, что его завораживают железные дороги.
Карьера
Работать Белозёров Олег начал ещё будучи студентом. Он практиковался в предпринимательской деятельности в стенах молодёжно-технического центра «Гран». Здесь он прошёл путь от руководителя одного из отделов до директора. Выпустившись из вуза, молодой и перспективный специалист устроился работать на предприятие «ЭКОКОН», которое занималось внедрением инноваций в строительство. В 1995 году покинул компанию.
В период с 1995 по 2004 год Белозёров работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях:
- ООО «СЗСП-94»;
- ОАО «Лагун»;
- ОАО «Ленэнерго»;
- ОАО «ЛОМО».
- ОАО «Российская топливная компания».
В 2004 году Белозёрова пригласили на должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства. За несколько месяцев он зарекомендовал себя инициативным, ответственным и надёжным специалистом. Уже в ноябре ему доверили пост директора федеральной структуры.
В марте 2009 года опытный управленец был назначен заместителем Министра транспорта России. Здесь Олег Валентинович занимался проектами государственного значения. В их числе были саммит АТЭС во Владивостоке и Универсиада в Казани.
Летом 2014 года Олег Белозёров вошёл в состав совета директоров «Российских железных дорог». В августе следующего года был утверждён на посту президента РЖД. Соответствующее постановление было подписано главой российского Правительства. В список приоритетных задач во главе госкомпании управленец обозначил сокращение зависимости от поддержки со стороны государства, цифровизацию работы и клиентоориентированность.
В первый же год под руководством Белозёрова увеличилась чистая прибыль перевозчика, госкомпания перешла на закупку рельсов у отечественных производителей.
За шесть лет работы во главе РЖД Олег Валентинович вывел вверенную ему гоструктуру из кризисного положения и обновил рекордные показатели по грузообороту. В текущем году Белозёров был переназначен на должность генерального директора — председателя правления.
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