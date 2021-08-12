Доска объявлений России Rudos.ru - всё просто, удобно и быстро!
Всё просто, удобно и быстро!
Регистрация не требуется, то есть можно подать объявление без регистрации.
Бесплатное размещение частных и коммерческих объявлений.
Рудос - хорошо посещаемая доска объявлений с обширной целевой аудиторией.
Сайт Рудос постоянно развивается и проводит опросы пользователей, чтобы учесть их пожелания и замечания. Представлен в социальных сетях и как следствие пользуется заслуженным успехом у активных пользователей.
На доске объявлений России Rudos.ru есть возможность поднимать, выделять и делать VIP своё объявление бесплатно раз в сутки, но это только для зарегистрированных пользователей.
К объявлению можно прикреплять фото, и ссылку на видео с Ютуба.
На сайте есть все необходимые категории. Имеются и премиум-услуги по ценам значительно ниже, чем на других площадках. Есть дополнительные платные услуги позволяющие рекламировать вашу фирму или магазин.
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