Как продавать на Wildberries в 2021 и почему стоит пользоваться этим маркетплейсом?

08:06 21.08.2021

Маркетплейсы с каждым годом все больше и больше завоевывают рынок продаж.

На это есть свои причины, и грамотные предприниматели знают об этом. В этой статье мы поговорим как продавать на Wildberries в 2021 году. Обзор эксперта по продажам на Wildberries с нуля поможет нам в этом.

Что такое Wildberries?

Данный сервис является одним из самых известных и популярных интернет-магазинов на данный момент, посещаемость которого оценивается в сто восемьдесят миллионов пользователей в месяц. На этом маркетплейсе можно размещать разные виды товаров, начиная от одежды, заканчивая бытовой техникой. Но как и любая интернет-платформа, базирующаяся на продажах, у Вайлдберрис есть определенные требования к предпринимателям. Существует Wildberries вот уже более семнадцати лет (дата основания 2004 год Татьяной Бакальчук), а в 2017 он был признан одним из самых дорогих проектов российских интернет-магазинов.

Почему стоит пользоваться данной платформой?

1. Удобство использования для всех – и клиентов, и продавцов. Удобства заключаются в следующих вещах: возможность заказывать товары прямо до двери с помощью курьерских сервисов, существует мобильное приложение с понятным интерфейсом; огромное количество вариантов оплаты – apple pay, sber pay, visa, mastercard, МИР и так далее.

2. Большая посещаемость на платформе, которая обозначает, что пользователи заинтересованы в приобретении товаров. С каждым годом посещаемость маркетплейса только возрастает, что выгодно для продавцов;

3. Безопасность, выражающаяся в многоэтапной системе верификации;

4. Наличие набора инструментов e-commerce. E-commerce переводится как “электронная коммерция». К инструментам e-commerce можно отнести такие сервисы, как Гугл Аналитика, Яндекс Метрика, Adobe Маркетинг Облако и другие. Более подробный обзор сервисов по аналитике смотрите по ссылке.

5. Огромный выбор категорий товаров, где каждый пользователь найдет то, что ему нужно. Среди основных категорий товаров можно выделить самые популярные: одежды, обувь, аксессуары; бытовые приборы; косметика и товары для красоты; канцелярия; смартфоны; строительные товары, товары для детей.

6. Недавно появилась опция, позволяющая приобретать даже билеты на самолет. Купить авиабилет можно либо на официальном сайте Wildberries, либо через мобильное приложение, которое можно сказать на любую ОС - WB Travel.

