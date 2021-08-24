Что будет с ипотечным жильем при оформлении банкротства?

17:07 24.08.2021

Непредвиденные экономические ситуации могут возникнуть с каждым.

Но что делать, если Вы попали в чрезвычайное положение, но совсем нет денег вернуть долг по кредиту или выплатить иную задолженность? Ответ прост: объявить личное банкротство и списать долги по кредитам. В этой статье мы подробнее поговорим про это.

Итак, зачастую у многих людей, которые собираются оформлять банкротство, возникают жилищные вопросы. Особенно это касается тех, у кого есть ипотека, и это – единственное место проживания. Как показывает практика, именно в данной ситуации возникает очень много споров и противоречий.

Итак, квартира, взятая в ипотеку – это, по факту, абсолютно не ваше жилье, оно находится в собственности банка, пока вы не выплатите последний платеж для погашения кредита. Остается вопрос: имеет ли банк право забрать недвижимое ипотечное имущество при процедуре банкротства?

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, нужно поговорить про процессуальные моменты оформления банкротства физических лиц., которые могут быть применены к должнику:

1. Реструктуризация долга. Зачастую, это идеальный вариант, который помогает человеку выплатить долги. Суд принимает такое решение, если должник имеет денежные средства, которые могут помочь в выплате задолженности в соответствие с новым графиком.

2. Реализация имущества. Такая мера вводится для того, чтобы освободить должника от непосильных долгов. Это относится только к тем, кому вообще нечем платить по счетам.

В случае, если суд примет решение о реструктуризации долга, то квартира останется за банкротом, а после выплаты всех задолженностей, квартира попадет в руки владельцу. Если же вводится реализация имущества, то, к сожалению, практически всегда жилье изымается.

Что станет с банкротом при наличии ипотеки?

По логике вещей, банкрот не сможет погасить ипотечный кредит из-за неимения денежных средств. В этом случае, банк останавливает начисление пеней, штрафов и процентов, и не может предъявить должнику никаких претензий по поводу неуплаты ипотечных платежей. Только залоговый кредитор может быть претендентом на деньги, которые будут получены от продажи ипотечного имущества. По закону, восемьдесят процентов суммы переходит залоговому кредитору. К слову, в случае банкротства, ФСПП приостанавливает свои действия по отношению к должнику по решению суда.

