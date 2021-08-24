Цена акции «Газпрома» превысила 300 рублей впервые за 13 лет

13:38 24.08.2021

Стоимость акций «Газпрома» превысила 300 рублей впервые с лета кризисного 2008 года. Котировки поддерживают высокие цены на газ и близкое завершение «Северного потока — 2».

Такая ситуация сложилась на бирже в первый час торгов. К 10:21 по Москве акции «Газпрома» подорожали до 300,23 рубля, что на 0,85% выше уровня вчерашнего закрытия. В то же время вырос и индекс Мосбиржи. Он прибавил 0,49%.

На котировки «Газпрома» влияют высокие цены на углеводороды, перспектива высоких дивидендов и скорое завершение «Северного потока — 2», поясняют эксперты «БКС Брокер». По мнению аналитиков, эти факторы могут способствовать дальнейшему движению акций в район 350 рублей.

Предыдущий исторический максимум был достигнут весной 2008 года – 369,5 рубля. При том курсе доллара это соответствовало рыночной капитализации компании $370 млрд. Сейчас этот показатель составляет около $95,9 млрд.