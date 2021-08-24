Цена акции «Газпрома» превысила 300 рублей впервые за 13 лет
Стоимость акций «Газпрома» превысила 300 рублей впервые с лета кризисного 2008 года. Котировки поддерживают высокие цены на газ и близкое завершение «Северного потока — 2».
Такая ситуация сложилась на бирже в первый час торгов. К 10:21 по Москве акции «Газпрома» подорожали до 300,23 рубля, что на 0,85% выше уровня вчерашнего закрытия. В то же время вырос и индекс Мосбиржи. Он прибавил 0,49%.
На котировки «Газпрома» влияют высокие цены на углеводороды, перспектива высоких дивидендов и скорое завершение «Северного потока — 2», поясняют эксперты «БКС Брокер». По мнению аналитиков, эти факторы могут способствовать дальнейшему движению акций в район 350 рублей.
Предыдущий исторический максимум был достигнут весной 2008 года – 369,5 рубля. При том курсе доллара это соответствовало рыночной капитализации компании $370 млрд. Сейчас этот показатель составляет около $95,9 млрд.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Понятно, значит цена на газ в РФ резко взлетит вверх.
Во, повезло!
Налоги в казну, дурачок.
За год в России добывается
- 560 млн тонн нефти
- 738 млрд кбм газа
- 4 млн тонн алюминия
- 43 млн карат алмазов
- 25 тонн платины
- 996 тонн серебра
- 344 тонны золота
Однако Около 11% домов в отечественных городах не обеспечено водопроводом, горячей воды нет почти в 20% квартир, канализации - в 12%, центрального отопления - в 8%, а не газифицировано более 30% городского жилищного фонда. За 10 лет эти показатели практически не изменились, а общий износ коммунальных сетей достиг 70%.Народ нищает!
Газпром-счастье жрать за всех !
Сразу виден эффективный менеджер