Цена акции «Газпрома» превысила 300 рублей впервые за 13 лет

Фото с сайта facebook.com

Стоимость акций «Газпрома» превысила 300 рублей впервые с лета кризисного 2008 года. Котировки поддерживают высокие цены на газ и близкое завершение «Северного потока — 2».

Такая ситуация сложилась на бирже в первый час торгов. К 10:21 по Москве акции «Газпрома» подорожали до 300,23 рубля, что на 0,85% выше уровня вчерашнего закрытия. В то же время вырос и индекс Мосбиржи. Он прибавил 0,49%.

На котировки «Газпрома» влияют высокие цены на углеводороды, перспектива высоких дивидендов и скорое завершение «Северного потока — 2», поясняют эксперты «БКС Брокер». По мнению аналитиков, эти факторы могут способствовать дальнейшему движению акций в район 350 рублей.

Предыдущий исторический максимум был достигнут весной 2008 года – 369,5 рубля. При том курсе доллара это соответствовало рыночной капитализации компании $370 млрд. Сейчас этот показатель составляет около $95,9 млрд.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 24.08.2021, 14:28
    Гость: Газпром-счастье есть!

    За год в России добывается
    - 560 млн тонн нефти
    - 738 млрд кбм газа
    - 4 млн тонн алюминия
    - 43 млн карат алмазов
    - 25 тонн платины
    - 996 тонн серебра
    - 344 тонны золота
    Однако Около 11% домов в отечественных городах не обеспечено водопроводом, горячей воды нет почти в 20% квартир, канализации - в 12%, центрального отопления - в 8%, а не газифицировано более 30% городского жилищного фонда. За 10 лет эти показатели практически не изменились, а общий износ коммунальных сетей достиг 70%.Народ нищает!
    Газпром-счастье жрать за всех !

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Москва, основанная выдуманным монгольским ханом, «финно-угры» и «украденное» имя русских
Сергей Черняховский. Юбилей предательства. Лишение суверенности
Партия защиты богачей выдаёт себя с головой
Что позволено Бутиной, то запрещено Грудинину и Пивоварову?
Избранное
Работа с удаленными компьютерными и операционными системами
Цифропремьер Мишустин отменил СанПиНы, защищающие детей и ограничивающие применение электронных технологий
«Право на жилище и его неприкосновенность – это не только право на четыре стены и крышу. Это право на обладание своей идентичностью»
Opel Astra или Chevrolet Lacetti - какую машину лучше купить?
«Би-2», 6 июня, сцену СКК «Оренбуржье»
Советскую систему разрушили тайные агенты КГБ
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
Кинопремьера «День курка»: конец света каждый день
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
Карикатура как триггер Третьей мировой
Карта офисной власти: определяем друзей и недругов