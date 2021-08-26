22:25 26.08.2021

Срочно нужны деньги и нет возможности получения кредита?

Отчаиваться не стоит, ведь помимо банков существуют микрофинансовые организации, выдающие займы без процентов. И это действительно не уловка. В этой статье мы подробно разберемся в этом вопросе, а также рассмотрим, где можно выбрать такое предложение, от которого будет сложно отказаться.

Первый беспроцентный займ: миф или реальность?

Многие люди, услышав про то, что существуют МФО, выдающие займ без процентов, просто посмеются. Хочется развеять этот смешок, и сказать, что такое действительно существует. Сервис Финансер подобрал самые безопасные МФО, которые могут беспроцентный займ всего за несколько минут. Но для начала обсудим, почему же микрофинансовые организации получают от этого преимущества:

1. Это привлекает потенциальных заемщиков;

2. Клиенты проверяют новых заемщиков на предмет доверия. Для человека важно знать, что контора, в которую они обращаются проверенная и безопасная;

3. Беспроцентный займ – это гарантированный способ улучшения имиджа организации;

4. Данная опция повышает узнаваемость компании. ведь если не возникло никаких проблем с процедурой получения займа, клиенты будут советовать и обсуждать это с друзьями, что, в свою очередь, повлечет за собой новых людей;

Перечень МФО, где можно получить займ быстро на карту без процентов

1. МФО MoneyMAN. Количество людей, которые предпочли данный сервис – чуть больше пятнадцати тысяч. Займ до тридцати тысяч рублей сроком до двадцати одного дня. Быстрое оформление займа за пятнадцать минут. Получить займ могут граждане от восемнадцати лет. По статистике, сервис имеет самый высокий процент одобрения займов.

2. Webbankir – сайт, который выбрало три тысячи человек. Выдается займ от двадцати тысяч рублей сроком до десяти дней. Для оформления нужен только паспорт и возраст лиц от двадцати лет. Отсутствие каких-либо подводных камней в виде комиссионных взносов и скрытого страхования.

Беспроцентный займ наличными

Получение денежной суммы наличными средствами – это для тех, кто не может по какой-либо причине пользоваться картой. Существует несколько способов оформления такого займа: