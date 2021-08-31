12:46 31.08.2021

Уже почти 3 года для физических лиц доступен такой сервис ФНС, как единый налоговый счет (ЕНС). Он дает возможность оплачивать налоги в автоматическом режиме, по мере формирования уведомлений и требований от ИФНС. Естественно, чтобы использовать указанный сервис, нужно заблаговременно пополнить счет, иметь положительный баланс. Сейчас ФНС предлагает переход на систему единого налогового счета для юридических лиц и предпринимателей.

Уже почти 3 года для физических лиц доступен такой сервис ФНС, как единый налоговый счет (ЕНС).

Он дает возможность оплачивать налоги в автоматическом режиме, по мере формирования уведомлений и требований от ИФНС. Естественно, чтобы использовать указанный сервис, нужно заблаговременно пополнить счет, иметь положительный баланс. Сейчас ФНС предлагает переход на систему единого налогового счета для юридических лиц и предпринимателей.

Зачем нужен единый налоговый счет для юридических лиц

Целью введения такого сервиса, как единый налоговый счет, является упрощение всех процедур для налогоплательщиков. Большинство налогов формируется автоматически:

на основании сведений из ЕГРН (по недвижимости);

на основании постановлений и решений налоговых органов (например, по штрафам);

на основании сведений из реестра ГИБДД (в отношении автотранспорта);

по информации из отчетов, расчетов и деклараций, переданных налогоплательщиком.

Чтобы открыть ЕНС и пользовать этим сервисом, нужно зарегистрироваться на сайте ФНС. Физ. лица и предприниматели могут использовать для этого ЭЦП или учетную запись с портала госуслуг. Организации регистрируются на сайте ФНС только по электронной цифровой подписи.

После открытия счета его нужно пополнить. Для этого система сама предложит примерный расчет по налогам, основываясь на данных предыдущего года. После формирования квитанции сумма налога будет списана с ЕНС автоматически. Налогоплательщик получит уведомление по смс, через личный кабинет.

Единый налоговый счет скоро смогут открыть и юридические лица. Ожидается, что нормативный акт по этому вопросу будет принят еще до конца 2021 года. На начальном этапе можно будет платить только по налогам, по которым организации не сдают расчеты. Например, это будут платежи на недвижимое имущество, где налоги рассчитываются по кадастровой стоимости ЕГРН.

Какие преимущества дает единый налоговый счет для бизнеса

Самое важное преимущество, которое даст единый налоговый счет – удобство в расчетах с бюджетом. Организации будет достаточно один раз внести деньги на счет, чтобы потом они автоматически списывать по уведомлениям и требованиям ФНС. Юридическое лицо сможет:

определить для себя периодичность пополнения ЕНС, исходя из вида, перечня и размера налоговых обязательств;

использовать ЕНС для возврата переплаты по налогам, сборам, штрафным санкциям;

использовать деньги как аналог банковской гарантии при участии в тендерах и госзакупках.

Алгоритм работыЕНС предусматривает и предварительное уведомление о списании. Например, руководитель или главный бухгалтер будут получать уведомления о предстоящем списании средств за 3 или 5 дней. Если за этот период времени не отменить платеж вручную, деньги будут перечислены в бюджет. Время направления указанного уведомления можно будет задать через личный кабинет.

Еще одним преимуществом единого налогового счета при покупке готового бизнеса является возможность блокировки дополнительных средств продавцом на счете. Сейчас, выбирая ООО для сделки купли-продажи (например, через контрагентов, на сайте https://ucs15.ru/ и т.д.), нельзя гарантировать отсутствие претензий со стороны ИФНС в следующие налоговые периоды. Для новых собственников может стать неприятным сюрпризом доначисление платежей на предыдущие периоды, выставление пени и штрафов. На этот случай можно будет указать в договоре, что продавец блокирует определенную сумму на едином налоговом счете. Это станет гарантией, что все начисления за предыдущие периоды будут погашены в автоматическом режиме.