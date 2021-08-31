Доставка для интернет-магазинов

17:47 31.08.2021

Магазины на любителя: одни с удовольствием бродят по супермаркету, закупая товары на неделю, а другие любят покупать в маленьком уютном магазине возле дома, где все почти родные, от продавцов до посетителей. С интернет-магазинами все так же. Одни посещают крупные платформы, а другие – маленькие магазинчики, предлагающие небольшой ассортимент товара.

Маленькие магазины привлекают посетителей эксклюзивным товаром, товаром специального назначения или небольшим количеством самой необходимой в быту качественной утвари. Каждый магазин имеет свою специфику и определенный круг посетителей. Организовывать собственную логистику для таких магазинов нерентабельно.

Как организовать доставку для маленьких ИМ

То, что магазин небольшой, не освобождает его от ответственности перед покупателями. Потребитель, оставляя заказ на сайте, не готов ехать за товаром на другой конец города. У него и мысли об этом не возникнет. Интернет магазин обязан доставить товар покупателю.

Услуга доставки товара для интернет-магазина является прекрасной возможностью удержать клиентов. Учитывая небольшой товарооборот, для хранения товара нецелесообразно арендовать склад и технику, организовывать службу доставки.

Курьерская служба доставки оказывает услуги:

Забирает партии груза у поставщика; Предоставляет место для хранения на собственном складе; Упаковывает, сортирует, готовит к продаже товар при поступлении на него заказа; Доставляет товар покупателю или в пункт выдачи, принимает оплату.

В договоре на предоставление услуги курьерской доставки для интернет-магазина указывается все, что владелец магазина выбрал из общего перечня. Согласовывается стоимость услуг и дополнительные требования предпринимателя к курьерской компании.

Это может быть:

Эксклюзивная упаковка товара, подчеркивающая индивидуальность; Вложения в упаковку (рекламные листовки, приятные бонусы и т.д…); Согласование времени доставки товара покупателю; Незначительное дополнение к форменной одежде курьера при доставке и т.д...

Доставка профессиональной службой позволит расширить географию, укрепить хорошее отношение к магазину старых клиентов и привлечь новых. Этот вариант организации логистики доставки популярен у молодых предпринимателей, открывающих онлайн-бизнес. На первых порах нет необходимости вкладывать деньги в складскую логистику и логистику доставки.

Возможно, покупка склада, оснащения, автотранспорта потребуется, когда увеличится объем продаж. Но, тенденция идет к тому, что даже крупные торговые точки отказываются от собственной логистики, обращаясь к услуге курьерской доставки для интернет-магазинов.

Преимущества услуги

Услуга доставки товаров для интернет-магазинов – выгодное вложение в развитие бизнеса. Курьерская транспортная компания – надежный партнер владельца интернет-магазина, имеющий многолетний опыт работы в сфере торговли.

Воспользовавшись услугой, предприниматель:

Не покупает транспорт и склад; Не нуждается в специальном оборудовании; Не нанимает складских рабочих и курьеров; Не заботится о приеме оплаты товара при вручении; Не оформляет возвраты.

Оплата услуги сдельная, т.е. зависит от того, сколько раз курьер доставил товар покупателю, от времени хранения товара на складе, от наличия дополнительных услуг. Все строго контролируется и фиксируется. Владелец ИМ получает развернутые отчеты о проделанной работе в личном кабинете на сайте компании.

Услуга доставки является спасением для маленьких и средних интернет-магазинов. Она гарантирует слаженную и бесперебойную доставку и хорошие отзывы клиентов магазина.