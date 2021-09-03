Как признать себя банкротом и не платить кредиты в Москве

00:00 3.09.2021

Существует 2 способа признать себя банкротом. Если общий долг составляет от 50000 до 500000 руб., гражданин может объявить себя банкротом, используя внесудебный порядок. Если долги этот размер превышают, придется воспользоваться более длительной и сложной судебной процедурой.

Внесудебная процедура

В отношении гражданина, который хочет признать себя банкротом и не платить кредиты в Москве может быть произведена внесудебная процедура, должно быть закрыто исполнительное взыскание по причине отсутствия имущества или иных средств для оплаты задолженности. То есть, судебный процесс все-таки хоть один должен пройти - один из кредиторов должен суд потребовать возврата долга. После подтверждения от приставов, что средства у должника отсутствуют, он может инициировать процедуру внесудебного банкротства. Таким образом, гражданин может сам инициировать банкротство при любой сумме долга до 500000 рублей, если есть официальное подтверждение, что он не может погасить долги.

Далее должник подает заявление по форме в МФЦ, прикладывая к нему список кредиторов и сумм, которые он ему должен. МФЦ проверяет соответствует ли он нужным требованиям. Проверка длится один день. Затем в течение трех дней в ЕФРСБ появляется информация о начале банкротства.

Непосредственно процедура длится полгода. Затем долги признаются безнадежными и заемщик может не платить кредиты в Москве. Все это время гражданин не должен брать новые кредиты. Если должник допустил какую-то ошибку в документах кредиторы могут остановить процесс и перевести его в судебную плоскость.

Судебная процедура

Это более сложный процесс банкротства. Заявление подается только в арбитражный суд. К нему подается ряд документов - о составе семьи, о сумме задолженности, о доходах, об имуществе и пр. Предоставляется список кредиторов с адресами. От должника требуется самостоятельно выбрать СРО арбитражных управляющих, представитель которой займется продажей имущества после банкротства.

В судебном заседании банкрот должен доказать, что возможности оплатить долги у него нет и ситуация в ближайшее время не улучшится. Суд изучит документы, показания и решит, можно ли начинать процедуру банкротства. На это может уйти до трех месяцев.

Потом суд назначит из указанного СРО финансового управляющего, который и будет в дальнейшем распоряжаться всем имуществом банкрота и его деньгами. Управляющий может заключить с пострадавшими мировое соглашение или добиться реструктуризации долгов. То есть, запустит все механизмы, направленные на погашение и списание долгов.