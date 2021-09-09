Оценка соответствия организации по PRAS

10:31 9.09.2021

Современные методы ведения бизнеса требуют, чтобы, параллельно с качеством продукции, компания демонстрировала и стабильность производственных процессов

Указанием на то, что организация соответствует нормам «Оценки рисков непрерывности бизнеса», является наличие сертификата PRAS СТО 01.064 00220722.2-2020.

Специфика сертификата



В ходе разработки стандарта СТО 01.064.00220722.2-2020 учитывались действующие положения в сфере охраны труда, принципы эффективного управления предприятием, запросы современного рынка. Сертификат оценки рисков непрерывности бизнеса облегчает подбор кандидатов на реализацию государственных и частных закупок. Документ подтверждает профессионализм и финансовую стабильность организации. Оценку риска непрерывности бизнеса по PRAS разрешается применять к различным субъектам хозяйственной деятельности.

Что дает наличие сертификата PRAS



Документ PRAS по охране труда и здоровья свидетельствует о наличии у компании-обладателя следующих характеристик:

безопасность всех участков производства;

проведение плановых проверок относительно производственных и профессиональных рисков;

качество и правильность применения средств индивидуальной защиты;

отсутствие претензий к ведению бухгалтерского учета, уплате налогов, своевременной финансовой отчетности;

эффективный управленческий сектор;

достаточность мероприятий по минимизации рисков для здоровья сотрудников.

Срок действия документа — 1 год.

Где применяется сертификат PRAS



Документ может понадобиться в следующих ситуациях:

реализация закупочных мероприятий по 44-ФЗ или 223-ФЗ;

подбор добросовестного исполнителя для осуществления определенных задач;

подготовка к торгам и конкурсам;

ответ на запрос о подтверждении соответствия нормативам, указанным в сертификате.

Прежде, чем заключать договор на оказание каких-либо услуг, руководство компании старается убедиться в надежности подрядчика и может потребовать данный документ. Кроме того, он заранее оформляется юридическими лицами, планирующими участвовать в тендере.

Наличие сертификата СТО 01.064.00220722.2-2020 не является обязательным. Однако организаторы закупок и тендеров имеют право предъявлять собственный перечень условий. Поэтому компании-участницы стараются сделать все возможное, чтобы увеличить свои шансы на успех. Один из способов — добровольно заказать сертификат PRAS по оценке рисков в области безопасности труда. Как правило, наличие подобной документации дает серьезные преимущества перед конкурентами.

Как получить оценку рисков PRAS



ООО «Купол» имеет лицензию на выдачу разрешительных документов представителям бизнеса. Мы поможем получить любую документацию в максимально короткие сроки.

Этапы оформления сертификата СТО 01.064 00220722.2-2020:

подача заявки через форму на сайте или другой канал связи;

подготовка документов по предоставленному списку;

заключение договора и оплата услуги;

проведение экспертной проверки компании на основе полученных документов;

выдача заключения ревизионной комиссии и сертификата.

Эксперты центра сертификации «Купол» предоставляют бесплатные консультации относительно оформления сертификатов PRAS. Чтобы задать интересующий вас вопрос, воспользуйтесь онлайн-формой или телефоном обратной связи. При оформлении нескольких сертификатов возможны скидки.