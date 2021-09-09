Миллиардер Олег Дерипаска призвал мир умерить потребление

Миллиардер Олег Дерипаска, основатель компании "Базовый элемент", призвал мир изменить форму потребления в сторону уменьшения - это путь к равновесию. Бизнесмен заявил об этом в ходе Столыпинского форума в Москве.

"Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать - нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться - это единственный путь достижения равновесия", - цитирует Дерипаску РИА Новости.

Миру стоит двигаться в сторону "быстрой реализации новой энергетической стратегии, безусловно с атомной энергетикой во главе и умеренного потребления", - заключил Дерипаска.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.09.2021, 01:05
    Гость: Ни кола й ни двора

    Я тоже иногда так думаю: ,,Поубивал бы их! Всех.Эх ма! Кабы денег тьма! Купил бы овин и жил бы один."

  2. 10.09.2021, 01:02
    Гость: Ни кола й ни двора

    Фантазии бедноваты. Начни с себя ,отдай всё бедным, в том числе и мне. Я б/у иномарку присмотрел, но не хватает. Немного. Человек (Дерипаска) сказал, что ресурсы на Земле ограничены. И неуправляемое ,,развитие" бери больше, кидай дальше бесперспективно. Ресурсы , подчеркну, ВСЕ на Земле ОГРАНИЧЕНЫ. Увы! Не ограничена человеческая глупость и жадность. Но мы полагаем, что если ли он всё раздаст нам и уйдет в скит, то МЫ ещё протянем. Дерипаска -не образец для подражания. Вон он у Президента шариковую ручку хотел заныкать. На глазах НАРОДА!Инстинктивно. Так и разбогател. Но ввести планируемое потребление надо. Вот известный певец, второй после Карузо Филя Киркоров купил квартиру за 1 миллиард ,правда ,рублей. Шельмец!Но его мы любим.У него всё по чесноку. Больше не будет. У него уже две имеются. Человек самоограничился. Надо брать пример с него.Больше не с кого. Если только с Ирочки. Она бессеребреница, ест в меру, пьёт в меру. Наверное. Является маяком.

  4. 10.09.2021, 00:35
    Гость: Дед

    Это он кому такие советы раздаёт?
    Если своим корешам ,то правильно.
    А если народу,то пошёл ты.....

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