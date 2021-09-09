Миллиардер Олег Дерипаска призвал мир умерить потребление

20:17 9.09.2021

Миллиардер Олег Дерипаска, основатель компании "Базовый элемент", призвал мир изменить форму потребления в сторону уменьшения - это путь к равновесию. Бизнесмен заявил об этом в ходе Столыпинского форума в Москве.

"Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать - нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться - это единственный путь достижения равновесия", - цитирует Дерипаску РИА Новости.

Миру стоит двигаться в сторону "быстрой реализации новой энергетической стратегии, безусловно с атомной энергетикой во главе и умеренного потребления", - заключил Дерипаска.