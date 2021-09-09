Россияне в августе взяли рекордный объем кредитов наличными
Россияне в августе 2021 года взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 млрд рублей, что на 32,7% больше показателя августа 2020 года. Это является историческим рекордом, указывает аналитическая компания Frank RG.
"Основная новость августа на рынке кредитования - исторический рекорд по кредитам наличными. В августе этого года население заняло в банках 646,7 млрд рублей (на 32,7% больше, чем годом ранее). Впервые число кредитов наличными превысило 2 млн штук - банки выдали 2,062 млн кредитов. Средний размер кредита при этом изменился не сильно и составил 313,6 тыс. рублей", - цитирует ТАСС заявление компании.
Такой рост объема выданных кредитов наличными может быть связан с тем, что банки запаздывали с повышением ставок по этим продуктам в ответ на повышение ставки ЦБ РФ, считает проектный лидер Frank RG, руководитель проекта "Мониторинг банковских тарифов и ставок" Олеся Пасечник. "Это, а также завершение отпусков и начало нового учебного года могли повысить интерес населения к кредитам наличными", - добавила эксперт.
Общий объем выданных банками кредитов в августе этого года, по оценкам Frank RG, составил 1,22 трлн рублей. Это на 21,7% больше, чем в августе 2020 года, но меньше исторического рекорда апреля этого года, когда банки выдали 1,3 трлн рублей кредитов.
Согласно данным компании, доля кредитов наличными в общем объеме кредитования в августе выросла до 53,1%. На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,8% и 2,6% общего объема выданных кредитов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Люди в долги залезают не от хорошей жизни. Так что это скорее плохой показатель, а не хороший.
Милай !
В 1977 мне было 25 и я уже год жил в новой стране, в которой и взял этот кредит.
В 1977 тебе было 21-23, 15 лет выплачивал кредит и проценты по нему,после чего свалил из страны,Юрик.Прикольно.Ты все свои ходы записал сам,Юра.Люблю художественный свист...
Не совсем так.
Кредиты - очень серьёзная вещь для жизни. Смотря какие и на что.
Я в 1977 взял кредит на 40-50% стоимости постройки дома. За 3 года дом построил. Потом в нём 15 лет жил и за 15 лет кредит вернул полностью. На возвращение кредита шло 30% моей зарплаты или 15% зарплат моей и жены. Это не очень много.
Кроме этого государство давало молодым частным застройщикам безвозвратный кредит, который мне дал достаточную сумму на всю электропроводку в доме, систему отопления и водопровод. Бесплатно.
…
Но почему пишу ?
Никогда в жизни бы я за 15 лет на накопил такой суммы. За это время цены всех стройматериалов бы выросли так на 20-40%.
А так я 15 лет пользовался этим домом, вырастил в нём детей, любил овощи из собственной теплицы, стриженный газон 700 м кв, лампы вдоль дорожек, чтобы можно было ночью сидеть с друзьями в качалках и пить пиво. Рядом журчала маленькая речка. Ничего этого бы у меня за эти годы не было и жил бы я в чужой квартире или с тёщей в её доме.
Кредиты отлично помогают экономике. И людям, у которых есть голова на плечах.
и друзьями можно пару месяцев попонтоваться.Пока не приехали приставы имущество описывать...