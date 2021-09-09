Россияне в августе взяли рекордный объем кредитов наличными

Россияне в августе 2021 года взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 млрд рублей, что на 32,7% больше показателя августа 2020 года. Это является историческим рекордом, указывает аналитическая компания Frank RG.

"Основная новость августа на рынке кредитования - исторический рекорд по кредитам наличными. В августе этого года население заняло в банках 646,7 млрд рублей (на 32,7% больше, чем годом ранее). Впервые число кредитов наличными превысило 2 млн штук - банки выдали 2,062 млн кредитов. Средний размер кредита при этом изменился не сильно и составил 313,6 тыс. рублей", - цитирует ТАСС заявление компании.

Такой рост объема выданных кредитов наличными может быть связан с тем, что банки запаздывали с повышением ставок по этим продуктам в ответ на повышение ставки ЦБ РФ, считает проектный лидер Frank RG, руководитель проекта "Мониторинг банковских тарифов и ставок" Олеся Пасечник. "Это, а также завершение отпусков и начало нового учебного года могли повысить интерес населения к кредитам наличными", - добавила эксперт.

Общий объем выданных банками кредитов в августе этого года, по оценкам Frank RG, составил 1,22 трлн рублей. Это на 21,7% больше, чем в августе 2020 года, но меньше исторического рекорда апреля этого года, когда банки выдали 1,3 трлн рублей кредитов.

Согласно данным компании, доля кредитов наличными в общем объеме кредитования в августе выросла до 53,1%. На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,8% и 2,6% общего объема выданных кредитов. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2021, 21:25
    Гость: stalker

    Люди в долги залезают не от хорошей жизни. Так что это скорее плохой показатель, а не хороший.

  2. 09.09.2021, 18:10
    Гость: Европеец

    Милай !
    В 1977 мне было 25 и я уже год жил в новой стране, в которой и взял этот кредит.

  3. 09.09.2021, 17:08
    Гость: о как!

    В 1977 тебе было 21-23, 15 лет выплачивал кредит и проценты по нему,после чего свалил из страны,Юрик.Прикольно.Ты все свои ходы записал сам,Юра.Люблю художественный свист...

  4. 09.09.2021, 16:36
    Гость: Европеец

    Не совсем так.
    Кредиты - очень серьёзная вещь для жизни. Смотря какие и на что.
    Я в 1977 взял кредит на 40-50% стоимости постройки дома. За 3 года дом построил. Потом в нём 15 лет жил и за 15 лет кредит вернул полностью. На возвращение кредита шло 30% моей зарплаты или 15% зарплат моей и жены. Это не очень много.
    Кроме этого государство давало молодым частным застройщикам безвозвратный кредит, который мне дал достаточную сумму на всю электропроводку в доме, систему отопления и водопровод. Бесплатно.

    Но почему пишу ?
    Никогда в жизни бы я за 15 лет на накопил такой суммы. За это время цены всех стройматериалов бы выросли так на 20-40%.
    А так я 15 лет пользовался этим домом, вырастил в нём детей, любил овощи из собственной теплицы, стриженный газон 700 м кв, лампы вдоль дорожек, чтобы можно было ночью сидеть с друзьями в качалках и пить пиво. Рядом журчала маленькая речка. Ничего этого бы у меня за эти годы не было и жил бы я в чужой квартире или с тёщей в её доме.
    Кредиты отлично помогают экономике. И людям, у которых есть голова на плечах.

  5. 09.09.2021, 15:22
    Гость: зато перед родней

    и друзьями можно пару месяцев попонтоваться.Пока не приехали приставы имущество описывать...

Все комментарии (11)
Выбор читателей
«Хотя далеко не все наши граждане могли позволить себе отдых в Западной Европе или даже Турции, но всё равно - в массовом сознании Запада мы уже не считаемся бедной нацией»
Зачем люди становятся религиозными фанатиками
«Радикальное мракобесие обладает притягательностью для большого количества людей. Зачем люди становятся религиозными фанатиками»
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, где будут построены новые города в Сибири
Избранное
Группа «КняZz» поделилась успокоительной таблеткой «Короля и Шута» на «Собрании»
Кинопремьера «День курка»: конец света каждый день
«Никаких плюсов для родителей»: школы стремительно превращаются в комбинаты
Киргизам пришлось извиняться за насилие над русским мальчиком
«Не брат ты мне»: что не так с историей культового российского фильма на Netflix и бандеровцами
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Подача заявления в ЗАГС на регистрацию брака
Почему Россия - правопреемник СССР - не отдает долги гражданам?
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
Глеб Самойлов поблагодарил «Брат-2» за тот мир, в котором мы живем
Власть снова решила «не пущать» Грудинина