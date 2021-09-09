Visa в 2022 году поднимет комиссии за оплату картами в супермаркетах

Международная платежная система Visa с 1 февраля 2022 года повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию за прием карт, а также на протяжении 2022 года отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб, узнал РБК.  

Интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но эта комиссия является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5–2,5% от стоимости товара.

Интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры, обеспечения безопасности электронных платежей и создания новых платежных решений, рассказал РБК представитель Visa.

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2021, 18:01
    Гость: Кокур

    Конечно их трудно сравнивать, но это не означает что визе пофиг на российский сегмент, зарабатывать тут они тоже хотят)

  3. 09.09.2021, 15:45
    Гость: g

    не рассказывате сказки.
    за использование карт все магазины берут доп комиссию.
    получение наличных в магазине приравнено к получению нала из АТМ - все комиссии такие-же те до 6%(в некоторых случаях), 2.5% закон.
    это все диктуется даже не желанием магазина, а банками и законами которые купили себе все эти виза и мастеркард.
    да, карты раздают "бесплатно".. потои что берут ежемесячную плату за изпользование и 25% за кредит который им Государство дает за 0.06%

  5. 09.09.2021, 15:04
    Гость: Конкуренция

    Сравните реальную географию в мире использования карт Visa и Мир. Карта мир Vise до лампады. А с учетом падающей платежеспособности Россиян и возможного санкционного давления , еще более до того же места.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
«Хотя далеко не все наши граждане могли позволить себе отдых в Западной Европе или даже Турции, но всё равно - в массовом сознании Запада мы уже не считаемся бедной нацией»
Угроза смерти на двух колесах: инциденты с участием электросамокатчиков стремительно растут
Бывший помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан «кормит» электроэнергией Россию
Избранное
Северный Флот «2020»
Уроки трагедии в Казани: какие выводы должно сделать общество
Квартира для украденных лекарств от рака: в Питере раскручивают новое «дело врачей»
«Слишком велик шанс спалиться»: индустрия зрелищ в России перешла на подпольные рельсы
«Нужно убрать коронавирусный психоз»: 1 сентября сулит сплошные проблемы
Старая иномарка или новый ВАЗ?
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Елена Темникова: «Я всегда права!»
Не Гретой Тунберг единой: как детская дипломатия прошлась катком по судьбам
«У нашей группы спонтанно родилась песня «Бог покинул Украину»
Экстренная помощь: как отбелить белую скатерть?