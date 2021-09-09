Visa в 2022 году поднимет комиссии за оплату картами в супермаркетах
Международная платежная система Visa с 1 февраля 2022 года повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию за прием карт, а также на протяжении 2022 года отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб, узнал РБК.
Интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров.
Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но эта комиссия является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5–2,5% от стоимости товара.
Интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры, обеспечения безопасности электронных платежей и создания новых платежных решений, рассказал РБК представитель Visa.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конечно их трудно сравнивать, но это не означает что визе пофиг на российский сегмент, зарабатывать тут они тоже хотят)
А если не заплатит покупатель, то дядя Сэм останется без штанов!
не рассказывате сказки.
за использование карт все магазины берут доп комиссию.
получение наличных в магазине приравнено к получению нала из АТМ - все комиссии такие-же те до 6%(в некоторых случаях), 2.5% закон.
это все диктуется даже не желанием магазина, а банками и законами которые купили себе все эти виза и мастеркард.
да, карты раздают "бесплатно".. потои что берут ежемесячную плату за изпользование и 25% за кредит который им Государство дает за 0.06%
и повышаются цены.
Голосуем за едро чтобы было всем смешно
Сравните реальную географию в мире использования карт Visa и Мир. Карта мир Vise до лампады. А с учетом падающей платежеспособности Россиян и возможного санкционного давления , еще более до того же места.