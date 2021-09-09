Visa в 2022 году поднимет комиссии за оплату картами в супермаркетах

13:40 9.09.2021

Международная платежная система Visa с 1 февраля 2022 года повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию за прием карт, а также на протяжении 2022 года отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб, узнал РБК.

Интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но эта комиссия является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5–2,5% от стоимости товара.

Интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры, обеспечения безопасности электронных платежей и создания новых платежных решений, рассказал РБК представитель Visa.