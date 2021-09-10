Обзор бота для Binance

02:09 10.09.2021

Binance - это популярная криптовалютная биржа, которая задействует современные технологии и блокчейн.

Основные сведения

Площадка обеспечивает доступ к огромному количеству торговых пар. Также есть производные инструменты, а кредитное плечо достигает x125. При этом, вы можете использовать бот для биржи Binance, позволяющий улучшить показатели торговли.

Что он из себя представляет?

Это программное обеспечение, которое подключается к площадке через API. Оно анализирует рыночную ситуацию в конкретный момент времени. Автоматически создают ордера на покупку или продажу актива от имени пользователя. Подобное программное обеспечение уже много лет применяется на традиционных финансовых рынках. Постепенно криптовалюты становились более популярными. Как следствие, в данной сфере также появились боты.

На это есть и другая существенная причина. Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, а обычному человеку сложно сориентироваться в стремительно меняющейся ситуации. Боты же смогут своевременно среагировать и принять соответствующее решение.

Как работает данное ПО?

Вам не придется производить каких-либо сложных манипуляций. Боты подключаются к аккаунту пользователя на бирже. Все сделки осуществляются от его имени. Работа программного обеспечения базируется на различных сигналах и индикаторах. Главная задача ПО заключается в том, чтобы дать пользователю заработать без существенных временных затрат.

Также существует мнение, что автоматические алгоритмы торгуют лучше большинства обычных людей. Реализуемые ботами стратегии могут быть как простыми, так и сложными. При выборе подходящего варианта следует брать во внимание:

процент прибыльных сделок;

рискованность выбранной стратегии;

особенности тарифного плана;

наличие бесплатного тестового периода.

Для начала работы с ботом пользователь должен предоставить закрытый и открытый API-ключи. Их можно сгенерировать в личном кабинете биржи. Таким образом вы подтверждаете, что даете программе совершать сделки от своего имени.

Есть ли у ботов недостатки?

Для того, чтобы получить полную картину, данную тему стоит затронуть. Помните о том, что ПО не самостоятельное. Его требуется настраивать, следуя инструкциям. Никто не может гарантировать вам успеха, так что следует работать только с ботам, созданными успешными трейдерами. Также иногда встречаются проблемы с безопасностью. Блокчейн не имеет уязвимостей, а вот стороннее программное обеспечение может быть взломано.

не является персональной ивистиционной рекомендацией