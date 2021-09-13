12:17 13.09.2021

Что такое CPA-сети?

CPA-сети - это системы, которые взимают плату с рекламодателя за целевые действия юзеров. Например, CPA-сеть, что подразумевает приобретение конечным клиентом N-го товара (нежели всем привычные клики), называется CPA сеть товарная, т.е. ориентированная на продажу реально существующих физических товаров.

CPA-сети предоставляют возможность взаимовыгодных отношений между рекламодателем и вебмастером. CPA-сети - своеобразный посредник между рекламодателем и вебмастером, который практически все делает за вас.

Какие особенности имеют CPA-сети?

Как подмечено выше, CPA-сети взимают плату только за целевые действия пользователей, благодаря этому неприятности в виде вечно скачущих показателей ROI не страшны. Предположим, что условные пару долларов плавно перетекают в парочку продаж. Здорово, правда? Вложения в CPA-сети во многом (если не во всем) превосходят контекстную рекламу, даже просто потому, что цена конверсии ощутима меньше.

Кому и зачем нужны CPA-сети?

Предоставляемые CPA-сетями услуги идеально подойдут вам, если ваш продукт направлен на массы. CPA-сети выполняют следующие пункты: поиск, привлечение заказчиков и вебмастеров, предоставление полной отчетности (целевые действия, переходы, заработок, и.т.д.), подготовка маркетинговых материалов. И это далеко не все преимущества CPA-сетей. Кстати, помимо привлечения новых клиентов CPA-сети способы возвращать старых.

Полезные советы и детали

CPA-сети максимально эффективно взаимодействуют с массовыми товарами. Зоомагазин, например, привлечет меньший интерес со стороны потенциальных покупателей и арбитражников. Почему? Все дело в банальной сложности, не в каждом доме есть животные, но везде есть свои исключения.

Для более комфортного начала работы с CPA-сетями, рекомендуем провести диагностику вашего продукта (доставка, удобный сайт и пр.). Поймите, кто ваш клиент и насколько выгодно ваше предложение для всей цепочки вебмастера - клеинты - арбитражники - CPA площадка. Если "на бумаге" или даже в уме, кажется, что всё в порядке, всё сходится, то вполне можно пробовать работать в любой из перечисленных выше ролей, которая вам ближе и интереснее.

Заключение

При должном подходе CPA-сеть становится дополнительным источником дохода и трафика. По статистике доля заказов увеличивается на 10-15%. И, кстати, это не предел, не редки случаи, когда CPA-сеть увеличивала долю заказов на 40%! Многое зависит от выбранной стратегии, взаимодействия и контроля.