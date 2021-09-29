Корпоративное управление в Сингапуре

14:15 29.09.2021

Перед тем как зарегистрировать компанию в Сингапуре следует тщательно изучить требования законодательства. Это также относится к вопросу корпоративного управления. Далее мы рассмотрим особенности правового режима корпоративного управления в Республике Сингапур. Больше информации на сайте.

Перед тем как зарегистрировать компанию в Сингапуре следует тщательно изучить требования законодательства. Это также относится к вопросу корпоративного управления. Далее мы рассмотрим особенности правового режима корпоративного управления в Республике Сингапур. Больше информации на сайте.

Регулирование компаний в Сингапуре

Стоит отметить, что в целом регулирование корпоративного управления в Сингапуре направлено на компании, которые котируются на местной бирже Trading Limited (SGX-ST). Если вы намерены зарегистрировать предприятие в Сингапуре, следует обратить внимание, что такая процедура регламентируется Законом о компаниях (CA). Этот нормативный акт также устанавливает правила корпоративного управления для фирм в Республике Сингапур. CA является основным законодательным актом, который применяется ко всем компаниям (как частным, так и государственным), и, в некоторых ограниченных случаях, к иностранным корпорациям, ведущим бизнес в Сингапуре. В Законе о компаниях содержатся положения о том, что совет директоров несет ответственность за управление компанией, созданной в Сингапуре, а также конкретные обязательства для этих руководящих лиц.

Листинг в Сингапуре

Если вы намерены зарегистрировать публичную компанию в Сингапуре, акции которой будут котироваться на бирже, обратите внимание, что такие фирмы также подпадают под действие Листингового Руководства SGX-ST и Закона SFA.

Закон о ценных бумагах и фьючерсах является ключевым нормативным актом, который устанавливает правила на рынке ценных бумаг. Его действие также направлено на предотвращение мошенничества и борьбу с отмыванием денег. Компании, намеренные получить доступ к SGX-ST и начать листинг ценных бумаг в Сингапуре, должны в обязательном порядке соответствовали требованиям действующего законодательства юрисдикции.

Компании, котирующиеся на SGX, также несут постоянные обязательства в виде правил листинга в Руководстве по листингу. Эти правила включают требования о порядке предложения ценных бумаг, регулируют сделки с заинтересованными лицами и предписывают обязательства по раскрытию информации для листинговых эмитентов. Основная функция этих правил заключается в обеспечении справедливого, упорядоченного и прозрачного рынка для торговли ценными бумагами в Сингапуре.

Предприятия, которые уже осуществляют торговлю на фондовой бирже, подлежат раскрытию информации. Это касается раскрытия информации о:

корпоративном управлении в соответствии с Кодексом Корпоративного Управления;

любых нарушениях принципов, которые регламентированы в Кодексе.

Регулирование корпоративного управления в Сингапуре: Кодекс Корпоративного Управления (CCG)

CCG был впервые опубликован Комитетом по корпоративному управлению (CGC) 21 марта 2001 года. Кодекс корпоративного управления перешел в компетенцию MAS и SGX с 1 сентября 2007 года. В 2019 году MAS учредило Консультативный комитет по корпоративному управлению (CGAC) в качестве постоянного отраслевого органа для обеспечения надлежащей практики корпоративного управления среди листинговых компаний в Сингапуре.

Согласно Руководству по листингу, листинговая компания должна соблюдать принципы Кодекса. Если практика листинговой компании, зарегистрированной в Сингапуре, отличается от каких-либо положений Кодекса, она должна прямо указать в своем годовом отчете положение, от которого она отклонилась, и объяснить причину отклонения. MAS также выпустило Практическое руководство, которое дополняет Кодекс, предоставляя руководство по применению принципов и положений и излагая передовой опыт для компаний.

Заключение

Компании, зарегистрированные в Сингапуре и котирующиеся на бирже, обязаны соблюдать определенные правила корпоративного управления. Нормативно-правовая база корпоративного управления содержится в Законе о компаниях (CA), Законе о ценных бумагах и фьючерсах (SFA), Руководстве по листингу и Рекомендациях по передовой практике, которые изложены в Кодексе корпоративного управления. Если вам нужна более подробная информация по теме статьи, вы можете посетить наш сайт и ознакомиться с другими материалами. Вы также можете записаться на консультацию к специалистам нашей компании, которые ответят на интересующие вас вопросы по режиму корпоративного управления в Сингапуре.