Категории участников внешнеэкономической деятельности
Категории участников внешнеэкономической деятельности
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), если просто — это все, что связано с бизнесом на мировом рынке товаров и услуг. ВЭД регулируется разными государственными органами и структурами в рамках своей компетенции.
От эффективности выполнения задачи каждого звена, от того насколько хорошо отлажены механизмы взаимодействия, зависит конечный результат. Вот почему важно оптимизировать все процессы по внешнеэкономическим операциям. Для этого с 2020 года ввели систему присвоения категории по уровню рисков в процессе таможенного оформления.
Все участники ВЭД, согласно приказу Минфина России от 21.02.2020 №29н, теперь делятся на три категории:
- с низким уровнем риска,
- со средним уровнем риска,
- с высоким уровнем риска.
Чтобы узнать свою категорию по уровню риска для таможенного оформления, участнику ВЭД нужно зарегистрироваться на сервисе Федеральной Таможенной Службы (ФТС) в «Личном кабинете», где отображается этот статус. На сервисе также можно по единому лицевому счету (ЕЛС) управлять финансами, отслеживать таможенные платежи.
Присвоением той или иной категории участнику ВЭД занимается ФТС. В зависимости от уровня риска, к компании предъявляются разные требования по дополнительным проверкам со стороны ФТС.
К примеру, для каждой категории существует периодичность дополнительных проверок таможенных деклараций:
-
для низкого уровня — на проверку выбирается каждая 101 декларация,
-
для среднего уровня — проверяется каждая 20 декларация,
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для высокого уровня — все декларации без исключения.
Предъявляется разный подход к таможенному контролю:
-
для низкого уровня риска — контроль после выпуска товаров;
-
для среднего уровня риска — преимущественно документальный контроль;
-
для высокого уровня риска — документальный и фактический контроль до выпуска товаров.
Низкий уровень риска — дает возможность упрощенного таможенного коридора, так называемый «зеленый коридор» — желаемая цель всех компаний-участников ВЭД!
Как улучшить критерий оценки уровня риска
Оценка риска таможенного оформления участника ВЭД — процесс динамический, т.е. если вам присвоена одна из категорий, это вовсе не означает, что она не может поменяться.
Существует шесть блокирующих критериев оценки:
-
Непредоставление документов и сведений по запросу таможенного органа.
-
Нахождение участника ВЭД в стадии ликвидации или банкротства.
-
Неуплата по требованиям таможенных органов платежей, процентов, пеней.
-
Наличие просроченного штрафа по делам об административных правонарушениях (АП).
-
Вступивший в законную силу обвинительный приговор по 194 ст. УК по неуплате таможенных платежей.
-
Отнесение участника ВЭД к высокому уровню налогового риска по результатам категорирования Налоговой службы (ФНС).
Дополнительно есть негативные критерии, по которым участник ВЭД получает отрицательную характеристику. Но есть и позитивные критерии, с положительной оценкой для участника ВЭД, которые приближают к заветному низкому уровню риска таможенного оформления!
Важно: блокирующие критерии ФТС проверяет ежедневно, а негативные и позитивные — ежеквартально.
Нужно быть внимательными к выполнению всех условий. Если по одному из блокирующих критериев ухудшается оценка, то из категории с низким риском можно попасть в высокую. Здесь мелочей не бывает! Каждая даже техническая ошибка: задержка документов, вовремя не прошла оплата и т.д., может привести к тому, что участник ВЭД понизит свою категорию.
Но не стоит падать духом. Шанс улучшить ситуацию и попасть в зеленый сектор, из высокой категории риска в низкую, есть!
Чтобы изменить свой статус, нужно:
-
Выявить по какому критерию из шести сработала блокировка.
-
Разобраться и исправить эту ситуацию,
-
Отправить в ФТС письменное заявление, о том что блокирующий критерий устранен и приложить подтверждающий документ.
-
Нелишним будет позвонить и удостовериться, что документы в ФНС приняты.
-
Подождать улучшения категории!
Проект ФТС по диспетчеризации
Новый проект ФТС России — диспетчеризация -- стартовал 01.02.2021 года. Это полностью автоматизированная система распределения деклараций по поставке между центрами электронного декларирования (ЦЭД).
Существуют:
-
Морские ЦЭД,
-
Акцизный/Энергетический ЦЭД,
-
Авиационный ЦЭД.
Ранее у участников ВЭД был выбор в какой ЦЭД направить свою декларацию, а сейчас такого выбора нет, по крайней мере на данном этапе переходного периода.
Целью введения диспетчеризации станет:
-
эффективное распределение деклараций;
-
сокращение времени обработки таможенных операций;
-
сделать таможенные операции полностью автоматизированными за счет информационных систем;
-
минимизация отказов в регистрации декларации, если выбран ошибочный центр регистрации.
В перспективе все эти меры позволят максимально увеличить автовыпуск деклараций и перейти на таможенный административный постконтроль.
Мнение экспертов «Major»
Эксперты «Major Cargo Service» 23.04.2021г. провели вебинар на тему: «Категорирование участников ВЭД и диспетчеризация деклараций 2021». Обсудили сложности в этих сферах и поделились опытом решения практических задач.
Посмотреть его можно по ссылке: https://www.mjr.ru/education/ved/kategorirovanie-uchastnikov-ved-i-dispetcherizatsiya-deklaratsiy/.
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Компания «Major» с 2001 года оказывает услуги по всем видам логистики в России и за рубежом:
- транспортной,
- производственной,
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