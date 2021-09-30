00:54 30.09.2021

Эксперты «Major Cargo Service» 23.04.2021г. провели вебинар на тему: «Категорирование участников ВЭД и диспетчеризация деклараций 2021». Обсудили сложности в этих сферах и поделились опытом решения практических задач.

Категории участников внешнеэкономической деятельности

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), если просто — это все, что связано с бизнесом на мировом рынке товаров и услуг. ВЭД регулируется разными государственными органами и структурами в рамках своей компетенции.

От эффективности выполнения задачи каждого звена, от того насколько хорошо отлажены механизмы взаимодействия, зависит конечный результат. Вот почему важно оптимизировать все процессы по внешнеэкономическим операциям. Для этого с 2020 года ввели систему присвоения категории по уровню рисков в процессе таможенного оформления.

Все участники ВЭД, согласно приказу Минфина России от 21.02.2020 №29н, теперь делятся на три категории:

с низким уровнем риска,

со средним уровнем риска,

с высоким уровнем риска.

Чтобы узнать свою категорию по уровню риска для таможенного оформления, участнику ВЭД нужно зарегистрироваться на сервисе Федеральной Таможенной Службы (ФТС) в «Личном кабинете», где отображается этот статус. На сервисе также можно по единому лицевому счету (ЕЛС) управлять финансами, отслеживать таможенные платежи.

Присвоением той или иной категории участнику ВЭД занимается ФТС. В зависимости от уровня риска, к компании предъявляются разные требования по дополнительным проверкам со стороны ФТС.

К примеру, для каждой категории существует периодичность дополнительных проверок таможенных деклараций:

для низкого уровня — на проверку выбирается каждая 101 декларация,

для среднего уровня — проверяется каждая 20 декларация,

для высокого уровня — все декларации без исключения.

Предъявляется разный подход к таможенному контролю:

для низкого уровня риска — контроль после выпуска товаров;

для среднего уровня риска — преимущественно документальный контроль;

для высокого уровня риска — документальный и фактический контроль до выпуска товаров.

Низкий уровень риска — дает возможность упрощенного таможенного коридора, так называемый «зеленый коридор» — желаемая цель всех компаний-участников ВЭД!

Как улучшить критерий оценки уровня риска

Оценка риска таможенного оформления участника ВЭД — процесс динамический, т.е. если вам присвоена одна из категорий, это вовсе не означает, что она не может поменяться.

Существует шесть блокирующих критериев оценки:

Непредоставление документов и сведений по запросу таможенного органа. Нахождение участника ВЭД в стадии ликвидации или банкротства. Неуплата по требованиям таможенных органов платежей, процентов, пеней. Наличие просроченного штрафа по делам об административных правонарушениях (АП). Вступивший в законную силу обвинительный приговор по 194 ст. УК по неуплате таможенных платежей. Отнесение участника ВЭД к высокому уровню налогового риска по результатам категорирования Налоговой службы (ФНС).

Дополнительно есть негативные критерии, по которым участник ВЭД получает отрицательную характеристику. Но есть и позитивные критерии, с положительной оценкой для участника ВЭД, которые приближают к заветному низкому уровню риска таможенного оформления!

Важно: блокирующие критерии ФТС проверяет ежедневно, а негативные и позитивные — ежеквартально.

Нужно быть внимательными к выполнению всех условий. Если по одному из блокирующих критериев ухудшается оценка, то из категории с низким риском можно попасть в высокую. Здесь мелочей не бывает! Каждая даже техническая ошибка: задержка документов, вовремя не прошла оплата и т.д., может привести к тому, что участник ВЭД понизит свою категорию.

Но не стоит падать духом. Шанс улучшить ситуацию и попасть в зеленый сектор, из высокой категории риска в низкую, есть!

Чтобы изменить свой статус, нужно:

Выявить по какому критерию из шести сработала блокировка. Разобраться и исправить эту ситуацию, Отправить в ФТС письменное заявление, о том что блокирующий критерий устранен и приложить подтверждающий документ. Нелишним будет позвонить и удостовериться, что документы в ФНС приняты. Подождать улучшения категории!

Проект ФТС по диспетчеризации

Новый проект ФТС России — диспетчеризация -- стартовал 01.02.2021 года. Это полностью автоматизированная система распределения деклараций по поставке между центрами электронного декларирования (ЦЭД).

Существуют:

Морские ЦЭД,

Акцизный/Энергетический ЦЭД,

Авиационный ЦЭД.

Ранее у участников ВЭД был выбор в какой ЦЭД направить свою декларацию, а сейчас такого выбора нет, по крайней мере на данном этапе переходного периода.

Целью введения диспетчеризации станет:

эффективное распределение деклараций;

сокращение времени обработки таможенных операций;

сделать таможенные операции полностью автоматизированными за счет информационных систем;

минимизация отказов в регистрации декларации, если выбран ошибочный центр регистрации.

В перспективе все эти меры позволят максимально увеличить автовыпуск деклараций и перейти на таможенный административный постконтроль.

Мнение экспертов «Major»

Эксперты «Major Cargo Service» 23.04.2021г. провели вебинар на тему: «Категорирование участников ВЭД и диспетчеризация деклараций 2021». Обсудили сложности в этих сферах и поделились опытом решения практических задач.

Посмотреть его можно по ссылке: https://www.mjr.ru/education/ved/kategorirovanie-uchastnikov-ved-i-dispetcherizatsiya-deklaratsiy/.

По всем вопросам ВЭД: по страхованию грузов, учету рисков, выбору агентов и другим можно получить консультацию экспертов. Заходите на сайт компании https://www.mjr.ru/ и оставляйте запрос, нажав на кнопку «Заказать тему вебинара». Наши специалисты подготовят вебинар на интересующую вас тему!

Компания «Major» с 2001 года оказывает услуги по всем видам логистики в России и за рубежом:

транспортной,

производственной,

складской,

таможенной и другим.

Перевозим грузы всех категорий, в том числе негабаритные, опасные, скоропортящиеся, фармацевтические — всеми видами транспорта.

Компания «Major» позиционирует клиентоориентированность как:

открытость,

ответственность,

взаимодействие через общение.

Поэтому мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам и партнерам!