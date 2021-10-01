Пора посчитать свою зарплату - Деньги, которые вы заслуживаете на самом деле
Но на самом деле нужно сделать очень простое действие: посчитать, сколько выходит в день и в час денег за данную работу.
Например, получает человек 15 000 рублей, работает при этом 22 дня в неделю. Итак, получается, что в день он зарабатывает 681 рубль, а работает 8 часов, значит, в час выходит 85 рублей! Абсолютно мизерные цифры!
И человек на них сознательно соглашается и ничего менять не собирается.
Такие цифры на самом деле отрезвляют, потому что люди получают целиком деньги или двумя частями в месяц, но не удосуживаются подсчитать, сколько у них выходит в день и час зарплата.
На самом деле это обидно, потому что столько талантливых и умелых людей так и не хотят ничего менять, думая, что и так все хорошо. Но разве хорошо получать копейки за свой труд, за те годы учебы, которые были потрачены в университете? В конце концов стоит себя уважать, а не гнобить. Раз выходят такие печальные цифры, значит, нужно что-то менять.
- Менять работу.
- Находить подработку, если не хочется покидать любимое место труда.
- Искать возможности для пассивного или активного дохода. Но сегодня, сейчас, не откладывая это дело на потом.
- Повесить на самом видном месте подсчет своей зарплаты. Подробно, основательно. Все расписать до мелочей, начиная от налоговых вычетов, заканчивая обыденными расходами. Это помогает постоянно быть в тонусе.
Но спешим огорчить: даже те люди, которые проделают подобного рода работу, все равно ничего делать не станут! Они решат, что так и должно быть. Они начнут сравнивать себя с окружающими и говорить: "Ну и что? Я зарабатываю 15000 рублей, а вот моя подруга и того меньше, поэтому я еще богатый человек по сравнению с ней!"
Но такие сравнения не идут на пользу никому, ведь все это только тормозит человека, заставляет его подумать о том, что он все делает правильно. Недавно известный портал Stolf опубликовать списки самых высокооплачиваемых профессии в России и в мире - https://stolf.today/samaya-bolshaya-zarplata.html, вот с чем лучше сравнивать.
Когда человек закопался в зоне комфорта, это печально, особенно когда в этой зоне комфорта никакого комфорта и нет.
Даже взяв в руки деньги, можно сразу же начать откладывать на коммунальные платежи, на еду, на одежду и так далее. А что останется в итоге? Ничего!
Нужно трезво смотреть на ценники в магазинах и понимать, что с подобного рода зарплатами нужно увеличивать свой доход. А люди просто сидят и ждут, когда им повысят зарплату, но так они прождут и год, и два, и десять лет. А ведь цены растут, увеличиваются, и если сегодня в день нужно тратить по 250 рублей, то завтра уже 350 рублей, причем только на самое необходимое. А ведь люди хотят еще и на всякого рода удовольствия иметь финансы, и отложить деньги на всякий случай.
Пора задуматься о том, что происходит сейчас с зарплатой, и не оправдываться за свой мизерный доход тем, что другие живут хуже. Пускай живут, а мы говорим конкретно о вас, о вашем благополучии. Пора посчитать свои деньги и понять, что их катастрофически не хватает.
Зарплата, которую вы точно заслужили
Люди заслуживают большего, но если начнут себя любить и не обделять. Не бояться денег, позволить им войти в их жизнь. Люди часто думают, что они недостойны даже лишних пары тысяч рублей, не говоря уже о миллионе. А ведь этот страх сковывает и парализует человека, не давая ему нормально работать и менять работу по мере необходимости.
Теперь стоит задать себе вопрос: а доколе это будет продолжаться?
Пора брать ответственность в свои руки и начинать активно зарабатывать деньги, но при этом тщательно выбирать работу. Если не хватает знаний и умений, то не надо гнушаться учебой, ведь новые знания появляются каждый год, и конкурентоспособным будет лишь тот, кто не боится учиться новому и применять знания на практике.
Тот, кто не ограничивает в своем сознании зарплату, а активно приплюсовывает к ней дополнительные нули. И не боится, что деньги его атакуют и сделают, чего доброго, богатым.
Пора свое сознание менять кардинально, иначе придется с горечью понимать, что все возможности упущены, в том числе и возможность расширить свое сознание.
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