Пора посчитать свою зарплату - Деньги, которые вы заслуживаете на самом деле

19:41 1.10.2021

Часто люди, которые зарабатывают мало, думают, что у них еще ничего. Вот знакомый еще меньше получает - и ничего, живет. Но на самом деле люди просто не считают свою заработную плату. Она у них то на карточках хранится, что создает иллюзию больших денег, то спрятана под подушку, а из нее человек выуживает ту необходимую сейчас сумму денег.

Но на самом деле нужно сделать очень простое действие: посчитать, сколько выходит в день и в час денег за данную работу.

Например, получает человек 15 000 рублей, работает при этом 22 дня в неделю. Итак, получается, что в день он зарабатывает 681 рубль, а работает 8 часов, значит, в час выходит 85 рублей! Абсолютно мизерные цифры!

И человек на них сознательно соглашается и ничего менять не собирается.

Такие цифры на самом деле отрезвляют, потому что люди получают целиком деньги или двумя частями в месяц, но не удосуживаются подсчитать, сколько у них выходит в день и час зарплата.

На самом деле это обидно, потому что столько талантливых и умелых людей так и не хотят ничего менять, думая, что и так все хорошо. Но разве хорошо получать копейки за свой труд, за те годы учебы, которые были потрачены в университете? В конце концов стоит себя уважать, а не гнобить. Раз выходят такие печальные цифры, значит, нужно что-то менять.

Менять работу. Находить подработку, если не хочется покидать любимое место труда. Искать возможности для пассивного или активного дохода. Но сегодня, сейчас, не откладывая это дело на потом. Повесить на самом видном месте подсчет своей зарплаты. Подробно, основательно. Все расписать до мелочей, начиная от налоговых вычетов, заканчивая обыденными расходами. Это помогает постоянно быть в тонусе.

Но спешим огорчить: даже те люди, которые проделают подобного рода работу, все равно ничего делать не станут! Они решат, что так и должно быть. Они начнут сравнивать себя с окружающими и говорить: "Ну и что? Я зарабатываю 15000 рублей, а вот моя подруга и того меньше, поэтому я еще богатый человек по сравнению с ней!"

Но такие сравнения не идут на пользу никому, ведь все это только тормозит человека, заставляет его подумать о том, что он все делает правильно. Недавно известный портал Stolf опубликовать списки самых высокооплачиваемых профессии в России и в мире - https://stolf.today/samaya-bolshaya-zarplata.html, вот с чем лучше сравнивать.

Когда человек закопался в зоне комфорта, это печально, особенно когда в этой зоне комфорта никакого комфорта и нет.

Даже взяв в руки деньги, можно сразу же начать откладывать на коммунальные платежи, на еду, на одежду и так далее. А что останется в итоге? Ничего!

Нужно трезво смотреть на ценники в магазинах и понимать, что с подобного рода зарплатами нужно увеличивать свой доход. А люди просто сидят и ждут, когда им повысят зарплату, но так они прождут и год, и два, и десять лет. А ведь цены растут, увеличиваются, и если сегодня в день нужно тратить по 250 рублей, то завтра уже 350 рублей, причем только на самое необходимое. А ведь люди хотят еще и на всякого рода удовольствия иметь финансы, и отложить деньги на всякий случай.

Пора задуматься о том, что происходит сейчас с зарплатой, и не оправдываться за свой мизерный доход тем, что другие живут хуже. Пускай живут, а мы говорим конкретно о вас, о вашем благополучии. Пора посчитать свои деньги и понять, что их катастрофически не хватает.

Зарплата, которую вы точно заслужили

Люди заслуживают большего, но если начнут себя любить и не обделять. Не бояться денег, позволить им войти в их жизнь. Люди часто думают, что они недостойны даже лишних пары тысяч рублей, не говоря уже о миллионе. А ведь этот страх сковывает и парализует человека, не давая ему нормально работать и менять работу по мере необходимости.

Теперь стоит задать себе вопрос: а доколе это будет продолжаться?

Пора брать ответственность в свои руки и начинать активно зарабатывать деньги, но при этом тщательно выбирать работу. Если не хватает знаний и умений, то не надо гнушаться учебой, ведь новые знания появляются каждый год, и конкурентоспособным будет лишь тот, кто не боится учиться новому и применять знания на практике.

Тот, кто не ограничивает в своем сознании зарплату, а активно приплюсовывает к ней дополнительные нули. И не боится, что деньги его атакуют и сделают, чего доброго, богатым.

Пора свое сознание менять кардинально, иначе придется с горечью понимать, что все возможности упущены, в том числе и возможность расширить свое сознание.