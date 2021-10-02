Преимущества гофротары и упаковки из гофрокартона

20:23 2.10.2021

Вопрос о том, как увеличить продажи определённых товаров и продуктов, не теряет своей актуальности, в 2021 году он интересует руководителей компаний и предприятий разных сфер и отраслей

Специалисты в сфере маркетинга и рекламы рассказывают, что любой продукт важно грамотно презентовать, а для этого следует со всей внимательностью подойти к выбору его упаковки. Неизменной популярностью в течение последних лет пользуются упаковка из гофрокартона и дело не только в доступной стоимости, но и в надежности, долговечности, практичности и функциональности. В сегодняшней статье мы поговорим обо всех преимуществах упаковки из гофрированного картона, а также выясним, где приобрести её на самых выгодных.

Гофрированный картон - это один из самых популярных упаковочных материалов, состоящий из склеенных бумажных слоев. Одним из таких слоев выступает гофрированный лист. На современном рынке предлагается двухслойный, трёхслойный, пятислойный и семислойный гофрокартон, отличающийся максимальной прочностью и стойкостью к распиранию. Интересный факт: семислойный гофрокартон приближается по своим свойствам к дереву, поэтому может использоваться в том числе для изготовления экологичной и безопасной мебели.

К неоспоримым преимуществам упаковки из гофрированного картона можно отнести небольшой вес, что значительно упрощает задачу её транспортировки, она имеет превосходные эксплуатационные характеристики.

Где разместить самый выгодный заказ?



Покупка гофрокартона возможна через интернет: такой формат по достоинству оценили современные руководители, которые ценят своё время и не желают напрасно терять ни минуты. Сегодня они могут выбрать из максимально широкого ассортимента гофроупаковки, проконсультироваться со специалистами и добавить в виртуальную корзину варианты, которые идеально подходят по всем параметрам, в том числе по стоимости. Качественный гофрокартон разных марок, бумагу для гофрирования, картон для плоских слоёв предлагает Картонно-Бумажный комбинат, г. Туймазы (Башкортостан). На его официальном сайте размещена актуальная информация, а также прайс-лист, благодаря которому можно спланировать предстоящие расходы и без проблем уложиться в выделенный бюджет. Картонно-Бумажный комбинат является непосредственно производителем, предлагающем оптимальные и решения по наилучшей цене без каких-либо наценок и накруток. Сегодня с ним успешно сотрудничают как физические, так и юридические лица.