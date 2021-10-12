Элскай Трейд: обзор возможностей брокера, отзывы

15:38 12.10.2021

Брокер Элскай Трейд предоставляет комфортные условия для трейдеров, в компании есть профессиональная платформа, а отзывы в Сети в основном положительные

Элскай Трейд — это бренд, который работает под управлением Алли Финанс (США). Компания является одним из самых инновационных брокеров в мире.

Элскай Трейд был основан глобальной американской корпорацией специально для оказания посреднических услуг на финансовых рынках. Он сочетает в себе многолетний опыт и инновации для создания универсального доступа к онлайн-торговле. В качестве онлайн-брокера Элскай Трейд специализируется на торговле товарами, индексами, Форекс и т.д.

Как часто пишут авторы отзывов об Элскай Трейд в Сети (https://rucoins.info/news/elskaj-trejd-otzyvy-broker-realno-platit-ili-net/), с помощью непрерывного технологического процесса трейдеры могут с уверенностью инвестировать в безопасную и регулируемую среду, которая позволяет использовать все классы активов, в том числе криптовалюты.

Безопасный трейдинг с Элскай Трейд

Элскай Трейд регулируется сразу в нескольких юрисдикциях, что подчеркивает, согласно отзывам, надежность брокера. Например, только в Европе онлайн-посредник получил разрешительные документы от:

Британской FCA.

Кипрской комиссии CySEC, следящей за исполнением норм европейской директивы MIFID.

Белорусского Нацбанка NBRB.

Регуляторы следуют строгим нормативным требованиям, которые предназначены для обеспечения справедливой и прозрачной деятельности для всех компаний, занятых на финансовых рынках.

Регламент FCA гласит, что брокер должен хранить средства компании отдельно от средств трейдера, а регулярные аудиторские проверки будут служить надежным ориентиром для обеспечения того, чтобы посредник вел только честные и открытые финансовые операции.

Таким образом, потенциальные трейдеры могут быть уверены в безопасной и надежно регулируемой торговой среде, созданной Элскай Трейд. Поскольку все средства клиентов находятся на отдельных счетах в банках первой категории, брокер не может злоупотреблять торговым капиталом инвестора для каких-либо других целей.

Маржинальная торговля с брокером Элскай Трейд

Кредитное плечо — это мощный инструмент, который позволяет инвесторам торговать с большей суммой денег, чем они перечислили на депозит. Разумная торговля с использованием системы кредитного плеча может принести трейдеру максимальную прибыль

Элскай Трейд предлагает кредитное плечо от 10к1 вплоть до 400к1 (для Форекс). А это означает, что маржинальный депозит в размере $1 000 позволит покупать или продавать валюту на сумму до $400 000, а например, некоторые не такие высоколиквидные акции — только на $10 000.

В отзывах об Элскай Трейд авторы подчеркивают, что дифференцированное кредитное плечо является одним из способов управления рисками.

Рыночные инструменты

Элскай Трейд предлагает более 200 различных инструментов для торговли, в том числе более 50 валютных пар, индексы, товары и CFD.

Брокер позволяет совершать операции с минимальной сделкой в 0.01 лота. Минимум не варьируется в зависимости от учетной записи, которую открывает клиент.

Поскольку Элскай Трейд является STP-брокером, его клиенты могут ожидать узкие спреды и справедливую цену, которую они платят за исполнение своих приказов. Согласно отзывам, на платформе Элскай Трейд во время активных торговых сессий спреды сужаются до 0.1 пункта.

Депозит и вывод средств

Чтобы открыть реальный счет на платформе Элскай Трейд, требуется минимальный депозит в размере не менее 100 долларов США.

Инвесторы могут вносить депозит различными способами, в том числе:

Банковский перевод.

Дебетовая / кредитная карта.

Qiwi.

Payeer.

Western Union.

PayPal.

BTC.

Для вывода средств необходимо совершить следующие действия:

Войти в свой Личный кабинет прямо из терминала Элскай Трейд (в правом верхнем углу).

Нажать «Вывод средств».

Заполнить простую онлайн-форму запроса.

Подтвердить операцию.

Запрос будет отправлен в финансовый отдел. Финансовый отдел свяжется с клиентом по электронной почте на протяжении 24 часов и, согласно регламенту, перечислит деньги в течение 3-х дней. Однако, если верить отзывам, деньги зачастую приходят в день формирования заявки на вывод.

Как открыть счет

Чтобы зарегистрировать реальный счет, нужно открыть форму на сайте и заполнить свои контактные данные. Необходимо обязательно указать свое настоящее имя и номер телефона, а также адрес электронной почты.

Для использования демо-счета надо сначала зарегистрировать реальный счет и выбрать вариант «демо».

Онлайн-трейдеры могут сразу тестировать платформу в режиме «демо», но без возможности совершать какие-либо реальные сделки, пока не пройдут процедуру соответствия, что может занять от одного до нескольких дней, в зависимости от ситуации. Отзывы в Сети свидетельствуют, что 80% торговых аккаунтов подтверждаются в течение суток.

Терминал

Терминал Элскай Трейд — это революционная разработка в мире онлайн-трейдинга, предлагающая роскошь совершать сделки с мобильных телефонов, компьютеров и планшетов без загрузки или установки какого-либо программного обеспечения.

На платформе доступны 8 типов ордеров. Она также включает в себя системы новостей и предупреждений, чтобы держать пользователей в курсе событий на рынке.

Одним щелчком мыши в терминале можно легко связаться с любым из финансовых рынков. Программное обеспечение совместимо как с Mac OS, так и с Windows.

Центральную часть терминала занимает рабочий график. Прямо над ним можно:

выбрать один из типов настроек диаграммы (японские свечи, бары, линии);

составить список избранных активов;

переключить таймфрейм;

добавить индикаторы (их более пятидесяти).

Справа на экране отображается информация об объеме позиции, допустимом кредитном плече, величина маржинального залога, кнопки покупки/продажи по рынку с текущими ценами Bid и Ask, два поля для установки тейк-профит и стоп-лосс, клавиши для размещения лимитного ордера

Слева от диаграммы есть целый ряд полезных инструментов — переключатель режимов рисования, помощники определения графических паттернов и многое другое.

Внизу отражается статистика открытых, отложенных и закрытых позиций. В отзывах об Элскай Трейд можно встретить много положительного о функциональности и быстродействии торгового терминала.

Заключение

Брокер Элскай Трейд еще не так хорошо известен в России. Хотя его материнская компания Алли Финанс имеет вековую историю. Отзывы реальных инвесторов свидетельствуют, что первые шаги посредника в РФ оказались более чем удачными. Ежедневно сайт посещают сотни потенциальных клиентов компании, и 40% из них регистрируются. Постепенно у Элскай Трейд появляется все больше количество сторонников. Похоже, розничные инвесторы из РФ наконец-то обрели торговую площадку институционального уровня.

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Внимание! Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.