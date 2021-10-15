«Эконива» продолжает цифровой переход в российском АПК

00:35 15.10.2021

Крупнейший производитель молока России занимает лидирующие позиции в agro-digital.

Главный молочный холдинг России «Эконива» имеет в корпоративном портфеле большое количество достижений – крупнейшее производство России и Европы, выдающее более миллиона тонн сырого молока в год, соответствие самым жестким стандартам органического производства России и ЕС, огромный земляной банк в 630 000 гектаров и превышающее 216 000 голов стадо.

Однако, экстенсивные показатели – не единственный фактор, обеспечивающий «Экониве» лидирующие позиции в производстве молока. Группа компаний, созданная в 1994 году выходцем из Германии Штефаном Дюрром, активно разрабатывает, внедряет у себя и продает клиентам цифровые продукты, позволяющие добиться высокой эффективности управления и роста рентабельности.

Продвижением передовых агротехнологий на российский рынок занимается специализированное подразделение «Эконива-Технологии». Сельское хозяйство остается самым консервативным направлением бизнеса, однако спрос на интеллектуальные решения ощущается и здесь. Благодаря «Экониве» отечественные фермеры получают возможность внедрять инструменты, актуальные для конкретных условий. В частности, специалистам компании удалось адаптировать предложенную производителем сельхозтехники John Deere систему синхронизации машин Machine Sync для сторонней техники, благодаря чему производительность отечественных комбайнов выросла на 10-15%.

Используя спутниковую навигацию для построения маршрута, Machine Sync синхронизирует скорость и рулевое управление между комбайном и трактором с прицепом через Wi-Fi, позволяя проводить выгрузку зерна в приемный бункер на ходу без потерь. Преимущества такой системы очевидны: экономия топлива и самого ценного ресурса во время полевых работ – времени.

Собственные программные разработки «Эконивы» относятся к иному сегменту. Применение таких продуктов как Eko.Feed и EkoCrop позволяет эффективно управлять крупным агробизнесом, а при достижении определенного масштаба использование программных комплексов становится единственной возможностью сохранять контроль над сотнями тысяч голов КРС и гектаров полей.

Интеллектуальный корм

Созданная «Эконивой» программа Eko.Feed является предельно ориентированным на практическое применение продуктом. Её первая версия была опробована три года назад в «материнском» для российского холдинга Воронежской области, а в дальнейшем стала применяться во всех регионах присутствия компании. Причина появления программного продукта была насущной – по самым свежим данным, доступным на сайте компании, дойное стадо «Эконивы» превысило 111,5 тысяч коров. Работа с таким поголовьем, находящимся в разных климатических условиях – нетривиальная задача, особенно если стоит цель сохранять высокий уровень надоев без снижения качества молока. Ещё одним достижением «Эконивы» оказывается объем производства молока – в среднем, одна корова здесь дает порядка 29 килограммов в сутки, что намного превосходит среднестатистический российский показатель в 20 кг/сутки.

Ключевым фактором, влияющим на качество молока, остается качество корма и его своевременное распределение. с позволяет решать эту задачу комплексно: по рецепту, составленному исходя из конкретных условий, автоматически рассчитывается количество и состав корма с учетом поголовья, здоровья и возраста различных групп животных и других параметров. Также программа контролирует своевременность и точность раздачи, позволяя управляющему персоналу в режиме реального времени контролировать состояние всех необходимых процессов.

С управленческой точки зрения, важнейшим результатом Eko.Feed стала стандартизация процесса кормления и его прозрачность, а интеграция с бухгалтерскими программами позволила создать единый производственно-экономический подход к бизнесу.

Минимальное воздействие «человеческого фактора» существенно повышает точность бизнес-планирования и увеличивает рентабельность. Помимо текущего контроля за кормлением, Eko.Feed автоматически формирует и отправляет отчеты о времени, которое заняла каждая задача в технологической цепочке, израсходованные и оставшиеся запасы корма, а также сигнализирует об отклонениях от нормы.

Цифровое поле

Схожий комплексный подход находит своё выражение в другой корпоративной разработке «Эконивы» – приложении для растениеводства EkoCrop. Как и Eko.Feed, EkoCrop разработан с опорой на реальные задачи, встающие перед бизнесом в сфере АПК. В актуальной версии 1.9 доступен богатый функционал, позволяющий оперативно собирать, обрабатывать и хранить обширный спектр данных по каждому полю в хозяйстве. В частности, приложение позволяет быстро получить информацию о всех проведенных к конкретному моменту времени операциях на любом поле, а также ознакомиться с перечнем запланированных операций.

По замыслу разработчиков, ежедневная актуализация данных занимает не более 20 минут, а постановка задачи по каждой операции стала быстрее как минимум в 2,5 раза. Программа позволяет контролировать каждую единицу техники, что среди прочего открывает новую для российских аграриев возможность - функция «Работа в звене» позволяет одновременно контролировать группу машин.

Среди озвученных планов по расширению возможностей приложения стоит отметить адаптацию под любой телефон на базе Android и общедоступную базу данных по болезням растений, руководствам по эксплуатации техники, борьбе с вредителями, применению СЗР и удобрений.

Кроме чисто программных решений, «Эконива» успешно реализует и проекты с «хардом». К середине сентября 2021 года компания завершила первый этап масштабной программы – развертывание собственной сети станций метеорологического наблюдения. Общедоступные сводки и прогнозы погоды не в полной мере удовлетворяют потребностям аграриев, поэтому «Эконива» приняла решение создать корпоративный метеоконтроль. Горизонт планирования теперь составляет до 14 суток, что позволяет компании максимально эффективно подходить к работе.

В современных условиях цифровизация оказывается обязательным элементом агробизнеса. Практика показывает, что без современных инструментов дальнейшее развитие крупной компании оказывается весьма сложным, в то время как работа с IT и базами данных позволяет увеличить конкурентное преимущество. Полевые работы проходят в оптимальные погодные «окна», кроме того сокращаются издержки и «напрасные» работы, связанные с неоптимальным расходованием ГСМ и средств защиты растений, на эффективность которых влияют погодные условия.