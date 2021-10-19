Елена Дмитриевна Алтунина о спросе на элитную недвижимость в 2021 году

00:34 19.10.2021

В последнее время многих наших читателей волнует нестабильность на рынке элитной недвижимости.

Потенциальные покупатели хотят узнать, какой прогноз изменения цен на недвижимость нас ждет. Когда выгоднее всего осуществлять покупку жилья. Делать это сейчас, или дождаться стабилизации рынка элитной недвижимости. Чтобы разобраться в этом, и дать ответы на волнующие многих вопросы, мы обратились за помощью к Генеральному директору агентства элитной недвижимости Premium Realty Елене Дмитриевне Алтуниной. В 2005 году Алтунина Елена Дмитриевна с отличием окончила Московский финансовый институт по специальности «инженер-экономист». В 2007 году проходила обучение в Лондоне (Великобритания) по специальности «Бизнес и менеджмент». По окончании обучения она получила степень бакалавра.

Елена Дмитриевна Алтунина является экспертом рынка недвижимости, и сможет ответить нам на любые вопросы

- Елена Дмитриевна, нам хотелось бы узнать Ваше мнение о динамике спроса на рынке элитной недвижимости за последние два года.

- Ситуация на рынке элитной недвижимости в Москве за последние 2 года была очень динамичной, она постоянно менялась. В 2019 году отмечался высокий интерес покупателей к приобретению премиального и элитного жилья. Этот высокий спрос привёл к падению интереса в 2020 году. В начале 2020 года мы наблюдали обратный процесс. Аналитики отмечали сокращение продаж квартир премиум-класса до 10%, элитного жилья до 40%. Также в этом году всеобщей тенденцией на рынке недвижимости является увеличение стоимости квадратного метра жилой площади. Особенно высоко взлетели цены на жильё бизнес и премиум-класса. В Москве средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках достигла 272 тысяч рублей, и увеличилась за квартал ещё на четыре процента. Несмотря на это, эксперты прогнозируют повышение спроса покупателей на элитное жилье. Рост потребительского спроса в этом году находится в диапазоне 4-10 процентов.

- Мы беседуем с Еленой Дмитриевной Алтуниной. Посоветуйте нашим читателям и Вашим будущим клиентам, стоит ли покупать жильё в этом году, или ждать лучших времён.

- Учитывая динамику роста цен на рынке недвижимости, лучших времён пока ждать не приходится. Если у Вас есть финансовая возможность купить жильё сейчас, надо это сделать. Цены на недвижимость точно не уменьшатся. Напротив, цена жилья, особенно премиум-класса, будет продолжать расти. Как быстро это произойдёт, спрогнозировать сложно. Поэтому лучше не затягивать с решением. Многие наши клиенты, оценивая настоящую ситуацию и свои финансовые возможности, охотно покупают вторичное жильё. У нас в агентстве есть и такие предложения.

- Елена Дмитриевна Алтунина пообещала нам рассказать подробнее о рынке вторичного жилья. Как правильно выбрать квартиру? Сколько приблизительно она будет стоить? Можно ли сэкономить на её покупке?

- Большинство квартир на вторичном рынке сегодня расположены в панельных домах. Жилье в центре столицы чаще продается в кирпичных и монолитных зданиях, соответственно и его цена будет в 2 и более раза дороже, чем в панельном доме. На этом как раз и можно сэкономить. В помощь людям есть также ипотечное кредитование. Если Вы не обладаете всей суммой для покупки жилья, это может быть хорошим выходом из подобной ситуации. 58% опрошенных респондентов, покупающих вторичное жильё, воспользовались ипотечным кредитом.



- Елена Дмитриевна Алтунина доступно и понятно ответила на все наши вопросы, поделилась своим личным опытом, дала нам много ценных советов. Благодарим Вас от всей души, и желаем дальнейших успехов в Вашем нелёгком, но таком нужном деле.