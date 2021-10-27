1С:Управление Торговлей: описание, что это за программа

01:24 27.10.2021

Многие начинающие бизнесмены задаются вопросом: «1С:Управление Торговлей – что это?» Это профессиональный софт, с помощью которого можно управлять финансами, закупками, продажами и др

Многие начинающие бизнесмены задаются вопросом: «1С:Управление Торговлей – что это?» Это профессиональный софт, с помощью которого можно управлять финансами, закупками, продажами и др. Считается улучшенной версией «1С:Торговля и склад». Подходит для всех фирм в России, которые продают товары в розницу и оптом.

Для чего используется софт?

Программа позволяет решать следующие задачи:

Управление закупками.

Ведение учета товаров на складе.

Управление продажами.

Ведение работы по требованиям ЕГАИС и 54-Ф3.

Подключение торгового оборудования.

Эффективное управление финансами.

Анализ результатов работы компании.

Планирование торговых операций и многое другое.

Купить лицензионную версию «1С:Управление Торговлей» вы можете в проверенном интернет-магазине SoftMagazin. Компания является дочерним предприятием фирмы 1С и работает на IT-рынке более 17 лет.

Функциональные возможности «1С:Управление торговлей»

Чтобы понять, подходит ли для вашей фирмы эта программа, изучите описание «1С:Управление торговлей». С ее помощью можно автоматизировать следующие направления деятельности предприятия.

Отношение с покупателями

Для ведения работы с клиентами разработана CRM-система. С ее помощью можно вносить контакты, вести учет количества заказов, отслеживать продажи. В целом же CRM-система предоставляет следующие возможности:

Отслеживание всех обращений покупателя.

Сохранение информации по контрагентам.

Управление продажами.

Планирование будущих сделок.

Анализ незавершенных продаж.

Обработка претензий покупателей.

Контроль работы консультантов по продажам.

Анализ эффективности рекламных кампаний.

Управление процессами продажи товаров

С помощью программы можно автоматизировать всю цепочку продаж, в том числе создавать компреды, выставлять счета, оформлять возвраты. Разработчиком предусмотрены разные схемы продаж: со склада, в кредит или рассрочку, по предоплате, под заказ.

Также программа предоставляет следующие возможности:

Полная автоматизация процесса сопровождения заказа (резервирование продукции, контроль процесса отгрузки и оплаты).

Создание номенклатуры с указанием всех параметров продукции (габариты, цвет, материал, бренд).

Детальный учет ассортимента.

Управление закупками

Чтобы на складах предприятия всегда были в наличии популярные модели, нужно правильно наладить работу с поставщиками. Только так можно рассчитывать на высокий уровень продаж.

Программа предоставляет все возможности для управления закупками:

Подбор поставщиков.

Отслеживание расценок.

Оформление заказов.

Контроль исполнения заказов.

Составление графиков поставок и пр.

Управление запасами

Для торговых компаний важно предоставить сотрудникам доступ к информации об остатках продукции на складе, а также дать им возможность ведения операции с ними в удаленном режиме. В данной программе реализованы все необходимые для этого функции:

Контроль запасов продукции.

Детальный учет товаров на складе.

Фиксирование складских операций (поступление, движение, инвентаризация, продажа).

Также с ее помощью можно оптимизировать работу склада (выбирать стратегию размещения товаров и пр.).

Финансовый менеджмент

Подходит программа и для детального анализа финансовой деятельности компании. Для этого предусмотрен отчет «Управленческий баланс», в котором доступны следующие функции:

Контроль использования финансовых средств.

Анализ данных учета товаров.

Анализ взаиморасчетов с клиентами.

Анализ взаиморасчетов с поставщиками и др.

Также в отчете выводится информация о нарушении баланса. Это позволит своевременно выявлять ошибки в учете и оперативно их устранять.

Анализ работы предприятия

В программе разработана система целевых показателей, с помощью которой создаются конкретные цели для отдельных работников или подразделений компании. Полученную информацию можно использовать для:

Анализа эффективности работы предприятия.

Контроля выполнения целей и задач.

Принятия важных решений на основании точных статистических данных.

Все это поможет руководителю компании собирать достоверную информацию о работе подразделений и грамотно оптимизировать их работу.

Приложения для мобильных устройств

В функционал программы включены собственные приложения для смартфонов и планшетов. Они упрощают взаимодействие с удаленными работниками (супервайзерами, торговыми представителями) и позволяют выполнять различные задачи в online-режиме (ставить цели коллегам, получать информацию об остатках продукции на складе и др.).

Преимущества использования софта

Гибкие настройки. Программа универсальная и подходит для любого торгового предприятия. Ее функционал легко адаптируется с учетом специфики бизнеса путем включения нужных и отключения ненужных функций. Полный контроль. С помощью программы можно контролировать процессы закупки, логистики, доставки и др. И заодно – оперативно выявлять уязвимые места на любом этапе управления компанией. Удобная интеграция. В программе предусмотрена возможность интеграции с интернет-магазином (для обмена данными), 1С:Бухгалтерией и другими приложениями.

Мы ответили на вопрос “1С УТ: что это?”. Теперь стали ясны суть и целесообразность программы, и можно грамотно внедрить ее в свои бизнес-процессы.