1С:Управление Торговлей: описание, что это за программа
Многие начинающие бизнесмены задаются вопросом: «1С:Управление Торговлей – что это?» Это профессиональный софт, с помощью которого можно управлять финансами, закупками, продажами и др. Считается улучшенной версией «1С:Торговля и склад». Подходит для всех фирм в России, которые продают товары в розницу и оптом.
Для чего используется софт?
Программа позволяет решать следующие задачи:
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Управление закупками.
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Ведение учета товаров на складе.
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Управление продажами.
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Ведение работы по требованиям ЕГАИС и 54-Ф3.
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Подключение торгового оборудования.
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Эффективное управление финансами.
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Анализ результатов работы компании.
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Планирование торговых операций и многое другое.
Купить лицензионную версию «1С:Управление Торговлей» вы можете в проверенном интернет-магазине SoftMagazin. Компания является дочерним предприятием фирмы 1С и работает на IT-рынке более 17 лет.
Функциональные возможности «1С:Управление торговлей»
Чтобы понять, подходит ли для вашей фирмы эта программа, изучите описание «1С:Управление торговлей». С ее помощью можно автоматизировать следующие направления деятельности предприятия.
Отношение с покупателями
Для ведения работы с клиентами разработана CRM-система. С ее помощью можно вносить контакты, вести учет количества заказов, отслеживать продажи. В целом же CRM-система предоставляет следующие возможности:
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Отслеживание всех обращений покупателя.
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Сохранение информации по контрагентам.
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Управление продажами.
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Планирование будущих сделок.
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Анализ незавершенных продаж.
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Обработка претензий покупателей.
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Контроль работы консультантов по продажам.
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Анализ эффективности рекламных кампаний.
Управление процессами продажи товаров
С помощью программы можно автоматизировать всю цепочку продаж, в том числе создавать компреды, выставлять счета, оформлять возвраты. Разработчиком предусмотрены разные схемы продаж: со склада, в кредит или рассрочку, по предоплате, под заказ.
Также программа предоставляет следующие возможности:
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Полная автоматизация процесса сопровождения заказа (резервирование продукции, контроль процесса отгрузки и оплаты).
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Создание номенклатуры с указанием всех параметров продукции (габариты, цвет, материал, бренд).
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Детальный учет ассортимента.
Управление закупками
Чтобы на складах предприятия всегда были в наличии популярные модели, нужно правильно наладить работу с поставщиками. Только так можно рассчитывать на высокий уровень продаж.
Программа предоставляет все возможности для управления закупками:
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Подбор поставщиков.
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Отслеживание расценок.
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Оформление заказов.
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Контроль исполнения заказов.
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Составление графиков поставок и пр.
Управление запасами
Для торговых компаний важно предоставить сотрудникам доступ к информации об остатках продукции на складе, а также дать им возможность ведения операции с ними в удаленном режиме. В данной программе реализованы все необходимые для этого функции:
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Контроль запасов продукции.
-
Детальный учет товаров на складе.
-
Фиксирование складских операций (поступление, движение, инвентаризация, продажа).
Также с ее помощью можно оптимизировать работу склада (выбирать стратегию размещения товаров и пр.).
Финансовый менеджмент
Подходит программа и для детального анализа финансовой деятельности компании. Для этого предусмотрен отчет «Управленческий баланс», в котором доступны следующие функции:
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Контроль использования финансовых средств.
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Анализ данных учета товаров.
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Анализ взаиморасчетов с клиентами.
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Анализ взаиморасчетов с поставщиками и др.
Также в отчете выводится информация о нарушении баланса. Это позволит своевременно выявлять ошибки в учете и оперативно их устранять.
Анализ работы предприятия
В программе разработана система целевых показателей, с помощью которой создаются конкретные цели для отдельных работников или подразделений компании. Полученную информацию можно использовать для:
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Анализа эффективности работы предприятия.
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Контроля выполнения целей и задач.
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Принятия важных решений на основании точных статистических данных.
Все это поможет руководителю компании собирать достоверную информацию о работе подразделений и грамотно оптимизировать их работу.
Приложения для мобильных устройств
В функционал программы включены собственные приложения для смартфонов и планшетов. Они упрощают взаимодействие с удаленными работниками (супервайзерами, торговыми представителями) и позволяют выполнять различные задачи в online-режиме (ставить цели коллегам, получать информацию об остатках продукции на складе и др.).
Преимущества использования софта
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Гибкие настройки. Программа универсальная и подходит для любого торгового предприятия. Ее функционал легко адаптируется с учетом специфики бизнеса путем включения нужных и отключения ненужных функций.
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Полный контроль. С помощью программы можно контролировать процессы закупки, логистики, доставки и др. И заодно – оперативно выявлять уязвимые места на любом этапе управления компанией.
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Удобная интеграция. В программе предусмотрена возможность интеграции с интернет-магазином (для обмена данными), 1С:Бухгалтерией и другими приложениями.
Мы ответили на вопрос “1С УТ: что это?”. Теперь стали ясны суть и целесообразность программы, и можно грамотно внедрить ее в свои бизнес-процессы.
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