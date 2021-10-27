1С:Управление Торговлей: описание, что это за программа

Многие начинающие бизнесмены задаются вопросом: «1С:Управление Торговлей – что это?» Это профессиональный софт, с помощью которого можно управлять финансами, закупками, продажами и др 

 

Многие начинающие бизнесмены задаются вопросом: «1С:Управление Торговлей – что это?» Это профессиональный софт, с помощью которого можно управлять финансами, закупками, продажами и др. Считается улучшенной версией «1С:Торговля и склад». Подходит для всех фирм в России, которые продают товары в розницу и оптом.

Для чего используется софт?

Программа позволяет решать следующие задачи:

  • Управление закупками.

  • Ведение учета товаров на складе.

  • Управление продажами.

  • Ведение работы по требованиям ЕГАИС и 54-Ф3.

  • Подключение торгового оборудования.

  • Эффективное управление финансами.

  • Анализ результатов работы компании.

  • Планирование торговых операций и многое другое.

Купить лицензионную версию «1С:Управление Торговлей» вы можете в проверенном интернет-магазине SoftMagazin. Компания является дочерним предприятием фирмы 1С и работает на IT-рынке более 17 лет.

Функциональные возможности «1С:Управление торговлей»

Чтобы понять, подходит ли для вашей фирмы эта программа, изучите описание «1С:Управление торговлей». С ее помощью можно автоматизировать следующие направления деятельности предприятия.

Отношение с покупателями

Для ведения работы с клиентами разработана CRM-система. С ее помощью можно вносить контакты, вести учет количества заказов, отслеживать продажи. В целом же CRM-система предоставляет следующие возможности:

  • Отслеживание всех обращений покупателя.

  • Сохранение информации по контрагентам.

  • Управление продажами.

  • Планирование будущих сделок.

  • Анализ незавершенных продаж.

  • Обработка претензий покупателей.

  • Контроль работы консультантов по продажам.

  • Анализ эффективности рекламных кампаний.

Управление процессами продажи товаров

С помощью программы можно автоматизировать всю цепочку продаж, в том числе создавать компреды, выставлять счета, оформлять возвраты. Разработчиком предусмотрены разные схемы продаж: со склада, в кредит или рассрочку, по предоплате, под заказ.

Также программа предоставляет следующие возможности:

  • Полная автоматизация процесса сопровождения заказа (резервирование продукции, контроль процесса отгрузки и оплаты).

  • Создание номенклатуры с указанием всех параметров продукции (габариты, цвет, материал, бренд).

  • Детальный учет ассортимента.

Управление закупками

Чтобы на складах предприятия всегда были в наличии популярные модели, нужно правильно наладить работу с поставщиками. Только так можно рассчитывать на высокий уровень продаж.

Программа предоставляет все возможности для управления закупками:

  • Подбор поставщиков.

  • Отслеживание расценок.

  • Оформление заказов.

  • Контроль исполнения заказов.

  • Составление графиков поставок и пр.

Управление запасами

Для торговых компаний важно предоставить сотрудникам доступ к информации об остатках продукции на складе, а также дать им возможность ведения операции с ними в удаленном режиме. В данной программе реализованы все необходимые для этого функции:

  • Контроль запасов продукции.

  • Детальный учет товаров на складе.

  • Фиксирование складских операций (поступление, движение, инвентаризация, продажа).

Также с ее помощью можно оптимизировать работу склада (выбирать стратегию размещения товаров и пр.).

Финансовый менеджмент

Подходит программа и для детального анализа финансовой деятельности компании. Для этого предусмотрен отчет «Управленческий баланс», в котором доступны следующие функции:

  • Контроль использования финансовых средств.

  • Анализ данных учета товаров.

  • Анализ взаиморасчетов с клиентами.

  • Анализ взаиморасчетов с поставщиками и др.

Также в отчете выводится информация о нарушении баланса. Это позволит своевременно выявлять ошибки в учете и оперативно их устранять.

Анализ работы предприятия

В программе разработана система целевых показателей, с помощью которой создаются конкретные цели для отдельных работников или подразделений компании. Полученную информацию можно использовать для:

  • Анализа эффективности работы предприятия.

  • Контроля выполнения целей и задач.

  • Принятия важных решений на основании точных статистических данных.

Все это поможет руководителю компании собирать достоверную информацию о работе подразделений и грамотно оптимизировать их работу.

Приложения для мобильных устройств

В функционал программы включены собственные приложения для смартфонов и планшетов. Они упрощают взаимодействие с удаленными работниками (супервайзерами, торговыми представителями) и позволяют выполнять различные задачи в online-режиме (ставить цели коллегам, получать информацию об остатках продукции на складе и др.).

Преимущества использования софта

  1. Гибкие настройки. Программа универсальная и подходит для любого торгового предприятия. Ее функционал легко адаптируется с учетом специфики бизнеса путем включения нужных и отключения ненужных функций.

  2. Полный контроль. С помощью программы можно контролировать процессы закупки, логистики, доставки и др. И заодно – оперативно выявлять уязвимые места на любом этапе управления компанией.

  3. Удобная интеграция. В программе предусмотрена возможность интеграции с интернет-магазином (для обмена данными), 1С:Бухгалтерией и другими приложениями.

Мы ответили на вопрос “1С УТ: что это?”. Теперь стали ясны суть и целесообразность программы, и можно грамотно внедрить ее в свои бизнес-процессы.

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