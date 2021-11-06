Белкин Роман Юрьевич о том, что из себя представляет рынок бизнес-джетов. Настоящее и будущее

16:51 6.11.2021

«По сравнению с показателями 2020 года, в этом году отмечается значительный рост авиаперевозок в сегменте деловой авиации.

На основании официальных показателей аналитических расчётов аэропорта «Внуково-3», с начала января 2021 года было совершено более 10 тысяч авиарейсов бизнес-авиации. Этот показатель превысил результаты прошлого года на 63%. Общее число пассажиров деловой авиации выросло на 82% по сравнению с предыдущим годом, и составило 62 тысячи. Наиболее востребованными направлениями у россиян в летний период стали Сочи, Рига, Ницца, Ларнака, Казань и Петербург», - рассказывает независимый эксперт, управляющий партнёр Jet Charters Белкин Роман Юрьевич.

Белкин Роман Юрьевич

«Особенная структура деловой авиации имеет график, которой кардинально отличный от регулярной. Имеются отдельные терминалы для вылета и прилёта. Осуществляется закупка супер современных, быстрых, надёжных и комфортных самолётов. Хорошо обученный экипаж судна работает с учётом требований, и индивидуальных пожеланий клиента. Быстрая процедура регистрации. Сохранение полной приватности. Возможность запланировать рейс за несколько часов до вылета, причём выбрать направление авиаперелёта является приоритетом», - отмечает Роман Юрьевич Белкин.

«Вопреки сложившемуся мнению, самолётами бизнес-авиации летают не только бизнесмены и первые лица страны. Существуют большие самолёты, перевозящие спортивные команды, сотрудников коммерческих организаций, участников симпозиумов. Имеются в бизнес-авиации и грузовые самолёты, перевозящие различные грузы. Очень часто пользуются бизнес-джетами медийные личности: известные музыканты, артисты, политические деятели. В некоторых компаниях есть специально оборудованные медицинские борты, предназначенные для транспортировки больных. Такие самолёты обеспечены медицинским оборудованием, в том числе и для проведения реанимационных мероприятий. Специально обученный персонал может оказать пациенту первую помощь», - рассказал о видах самолетов бизнес-авиации Роман Юрьевич Белкин.

«Существуют дополнительные услуги, предоставляемые брокерскими компаниями. Если заказчик планирует регулярные перелеты в течение длительного времени, возможна долгосрочная аренда самолета. Чаще всего срок такой аренды составляет два-три месяца, но возможна аренда на больший срок. Вместе с самолетом «арендуется» экипаж воздушного судна. Наиболее актуальна и выгодна такая аренда, если планируется пребывание в полёте 40 и более часов в месяц. При составлении договора клиент оплачивает выбранное им количество часов. Услуга Empty-Leg позволяет значительно экономить денежные средства при аренде самолёта. После прибытия в назначенное место, самолет возвращается на базу уже с другими пассажирами, летящими в этом направлении. Такая услуга может сэкономить для заказчиков до 70% от стоимости перелёта», - рассказывает о дополнительных услугах Белкин Роман Юрьевич.

«Можно также заказать самолет бизнес-авиации для групповых перелетов: для семейного и корпоративного перелёта, досуговых мероприятий, при этом сохраняя анонимность и конфиденциальность. Клиент может выбрать любое направление, использовать время, проведённое в полёте, максимально приятно и комфортно. Клиенты имеют возможность выбрать модель самолета, его мощность, количество мест и груза, направление и время вылета, и даже оформление салона. Аренда бизнес-джетов давно уже стала неотъемлемой частью современного мира крупного бизнеса и политики», - завершил свой рассказ Белкин Роман Юрьевич.