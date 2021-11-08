Что происходит с обещанными банком ABLV выплатами

22:41 8.11.2021

По состоянию на март 2021 года (три года с дня объявления о самоликвидации), ABLV выплатил кредиторам 79,2 миллиона евро (менее 4% от всех оставшихся требований, если не учитывать выплаты, гарантированные государством - до 100 000 евро для одного кредитора).

Количество кредиторов, получивших ABLV выплаты на эту дату, составило 232 кредитора (около 6 % от оставшегося числа кредиторов).

Как и ранее, банк декларирует, что его активы покрывают требования всех кредиторов. Несмотря на это, удовлетворить эти требования совсем непросто. Ситуацию характеризует уже тот факт, что все осуществляемые банком ABLV выплаты производятся только после проверки, которую осуществляет международная аудиторская компания EY. При этом, на начало апреля этого года общий остаток невыплаченных требований составил 1,94 миллиарда евро (более 3000 самых больших остатков по счетам), а проверки начаты по 2579 кредиторам с общей суммой требований 1,52 миллиарда евро. Иными словами, редкий кредитор банка сможет избежать проверки.

В этой связи, исходя и нашего опыта, можно предположить, что почти все кредиторы банка получат документ под названием «Запрос информации у кредитора», в котором банк предложит предоставить информацию, например, о следующем:

- причина, по которой кредитор открыл счет в банке, например, в 2009 году;

- предоставить сопроводительную документацию по взывающим у них подозрение платежам, а также объяснить хозяйственную необходимость конкретной сделки (зачастую многолетней давности;

- источник благосостояния, включая, информацию о текущих активах, пре этом будет необходимо предоставить пояснение, каким образом благосостояние получено, а также предоставить документы, которые могут это доказать

По результатам проверки полученной информации, опять же исходя из нашей практики, весьма внушительное количество кредиторов может получить сообщение из банка о том, что Финансовая разведка приняла распоряжение о заморозке средств, для дальнейшей проверки. Если вы получите такое сообщение, это будет означать, что

Это означает, что ликвидаторы передали в Финансовую разведку информацию о ваших активах в банке в связи с предположением, что деньги возможно получены преступным путем. В настоящее время, если верить руководителю Финансовый разведки, такие сообщения, в среднем, посылаются 10 раз в день. Отдельно следует упомянуть, что такая проверка Финансовой разведки может занять до трех лет.

Все вышеуказанное является законным с точки зрения текущего латвийского законодательства. На данный момент достаточно заявления компетентного органа, что существует возможность, что данные активы, вероятно, связаны с легализацией, чтобы собственник денег должен доказывать легальность их происхождения, а не наоборот, что было б