На что стоит обратить внимание при выборе МФО?
Ситуации бывают разными в жизни, главное – найти выход из нее, и именно онлайн-займ является одним из лучших решений. В этой статье мы поговорим про займы на территории Казахстана и как выбрать кредитора для оформления займа. Более подробную информацию о новых займах онлайн в Казахстане можно найти на сайте https://azaim.kz/
Виды доступных займов
Почему многие люди предпочитают получать денежные средства в МФО в режиме онлайн? Ответ прост – они могут выдать онлайн-кредиты в ускоренном режиме, при этом, они выдают займы даже в таких случаях:
1. Если у вас плохая кредитная история;
2. Без залога;
3. Без проверок;
4. Без отказа;
5. Без процентов;
6. Сразу же на карту.
Как оформить договор займа?
Алгоритм действий достаточно простой: в случае, если гражданин выполнил все действия и может законодательно оформить займ, он оставляет заявку на сайте МФО. В течение десяти минут скоринговый сервис проверяет данные, могут позвонить сотрудники организации для уточнения деталей. Если решение по займу положительное, клиенту высылается код для подписания договора (код – аналог подписи). Деньги поступают на карту в течение нескольких минут.
По каким критериям лучше всего выбрать кредитора?
Существует ряд нюансов, на которые обязательно необходимо обращать внимание при выборе МФО:
1. Нужно убедиться, что компания и ее сайт находится в пределах Казахстана;
2. Предварительно прочитайте отзывы о компании;
3. Посмотрите ее рейтинг;
4. Выясните, как часто компания фигурирует в информационном поле в качестве эксперта
5. Обязательно ознакомьтесь тщательно с документами компании на предмет соблюдения требований законодательства.
6. Несомненно, нужно провести анализ лицензии МФО на право осуществлять микрофинансовую деятельность. Эти данные можно найти на официальном сайте организации.
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