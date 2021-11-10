На что стоит обратить внимание при выборе МФО?

11:52 10.11.2021

Микрозаймы – это, порой, единственный возможный выход из положения, особенно когда срочно нужны деньги.

Ситуации бывают разными в жизни, главное – найти выход из нее, и именно онлайн-займ является одним из лучших решений. В этой статье мы поговорим про займы на территории Казахстана и как выбрать кредитора для оформления займа. Более подробную информацию о новых займах онлайн в Казахстане можно найти на сайте https://azaim.kz/

Виды доступных займов

Почему многие люди предпочитают получать денежные средства в МФО в режиме онлайн? Ответ прост – они могут выдать онлайн-кредиты в ускоренном режиме, при этом, они выдают займы даже в таких случаях:

1. Если у вас плохая кредитная история;

2. Без залога;

3. Без проверок;

4. Без отказа;

5. Без процентов;

6. Сразу же на карту.

Как оформить договор займа?

Алгоритм действий достаточно простой: в случае, если гражданин выполнил все действия и может законодательно оформить займ, он оставляет заявку на сайте МФО. В течение десяти минут скоринговый сервис проверяет данные, могут позвонить сотрудники организации для уточнения деталей. Если решение по займу положительное, клиенту высылается код для подписания договора (код – аналог подписи). Деньги поступают на карту в течение нескольких минут.

По каким критериям лучше всего выбрать кредитора?

Существует ряд нюансов, на которые обязательно необходимо обращать внимание при выборе МФО:

1. Нужно убедиться, что компания и ее сайт находится в пределах Казахстана;

2. Предварительно прочитайте отзывы о компании;

3. Посмотрите ее рейтинг;

4. Выясните, как часто компания фигурирует в информационном поле в качестве эксперта

5. Обязательно ознакомьтесь тщательно с документами компании на предмет соблюдения требований законодательства.

6. Несомненно, нужно провести анализ лицензии МФО на право осуществлять микрофинансовую деятельность. Эти данные можно найти на официальном сайте организации.

