Где искать первых клиентов?
Итак, вы купили сайт. Где искать первых клиентов?
Есть два основных способа поиска клиентов – рассказать о своем проекте друзьям и знакомым и настроить контекстную рекламу. Рассмотрим подробнее второй способ.
Контекстная реклама в Google ads и Яндекс. Директ
Это наиболее быстрый способ привлечения клиентов. Бюджет на рекламную кампанию в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, других городах будет меняться в соответствии с конкуренцией в вашем бизнесе. Чем она выше, тем больше придется потратить на контекстную рекламу. Москва – крупная столица, поэтому и расходы будут немаленькими.
Для рекламы в Яндекс.Директе по ключевым запросам (тематика «стоматология») вам придется потратить около 1 382 946.50 рублей каждый месяц, при этом следует учитывать объем трафика (допустим он составляет 9 процентов). Продвижение будет проводиться по ключевым словам, связанными с лечением, протезированием, удалением, имплантацией, отбеливанием зубов, детской стоматологией.
Затраты для продвижения в СПб составят около 13 612.00 рублей и для Новосибирска – примерно 1 122.20 рублей.
Особенности SMM-продвижения
Это еще один быстрый и достаточно действенный способ. Основная сложность – найти грамотного специалиста в этой сфере. Профессионал подготавливает план для продвижения в социальных сетях и занимается настройкой таргетинга. В результате такой стратегии клиенты будут привлекаться из социальных сетей. Если вы хотите заявить о себе, найдите хорошего SMM-специалиста. Статистика показывает, что 95 процентов молодых людей до 34 лет приходят на сайты именно из социальных сетей. Именно поэтому взаимодействовать с целевой аудиторией таким способом будет эффективно. Этим можно объяснить высокий спрос на сммщиков: у большинства компаний есть аккаунт в социальных сетях.
Метод подходит B2B бизнесу, интернет-магазинам, компаниям, работающим в сфере услуг. Продвигать свой бизнес можно через Instagram или Facebook. Многие специалисты выбирают нишевые социальные сети, в которых они могут гарантированно найти вашу целевую аудиторию. К универсальным площадкам относится
- Instagram,
- Facebook,
- Ютуб,
- Твиттер,
- Вконтакте,
- Одноклассники,
- Мой Мир.
Искать клиентов можно в LinkedIn – это соцсеть для деловых людей. Pinterest – это сервис, в котором люди обмениваются изображениями, SoundCloud – платформа для людей, профессионально занимающихся музыкой.
Также продвижение можно осуществлять по региональным социальным сетям, например, в странах ближнего зарубежья это Вконтакте, в Китае популярна платформа под названием QZone. Эти платформы нужно учитывать, если вы стараетесь взаимодействовать с зарубежными клиентами.
Карты и справочники
Вы можете воспользоваться
- Яндекс.Картами и Справочником,
- Яндекс.Дзеном,
- Яндекс.Услугами,
- в сервисе Google есть опция «Мой бизнес».
Мы продвигали стоматологическую клинику в сервисах Яндекс и Google, в том числе в справочниках и картах. Большинство клиентов активно делятся своими впечатлениями от оказанных стоматологических услуг. Такой способ благоприятно влияет на результаты поисковой выдачи.
Отзывы в картах – действенный метод повысить свой авторитет в поисковых системах, особенно, если клиентам нравятся ваши услуги.
Эффективны и Яндекс. Услуги. Данный сервис позволяет привлекать клиентов на платной основе. Вы платите за продвижение, после чего ваш профиль будет выше профилей конкурентов. Сервис обещает, что ваш сайт увидит ваша целевая аудитория.
Яндекс.Дзен – это известная платформа для блогинга и публикации контента. На этой платформе можно продвигать компанию интересными для клиентов, уникальными статьями. Этот способ можно назвать дополнительным, к тому же продвижение будет не быстрым.
SEO-оптимизация
Данные меры направлены на повышение позиций сайта в поисковой выдаче. Если брать запросы с низкой частотностью, можно выйти в топ-10 результатов за полгода. Это длительный, но эффективный способ получения новых клиентов. Для нашего клиента мы выполнили работы по СЕО-продвижению. Вот перечень действий:
- Аудит и проверка интернет-ресурса.
- Исследование сайтов других стоматологических фирм.
- Составление семантики, работа с ключевыми запросами.
- Разделение ключевиков на определенные кластеры.
- Работа над структурой проекта.
- Поиск ошибок на сайте, повторяющихся страниц, работа с мета-тегами.
- Настройка перелинковки.
- Работа над контентом, его совершенствование.
- Оптимизация факторов внешнего типа, закупка ссылок.
- Изучение действий пользователей на сайте.
- Совершенствование юзабилити, работа над параметрами конверсии.
Заключение
Таким образом, если вы хотите продвигать сайт и получать первых клиентов максимально быстро, оптимальный способ – настройка контекстной рекламы. Еще один эффективный метод – работа с клиентами в социальных сетях, обратная связь крайне важна для роста продаж и улучшения репутации компании. Наша компания предлагает свои услуги по раскрутке сайтов: мы используем самые действенные комплексные методы, которые гарантированно приведут к увеличению количества клиентов и росту продаж.
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