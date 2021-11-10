Где искать первых клиентов?

Есть два основных способа поиска клиентов – рассказать о своем проекте друзьям и знакомым и настроить контекстную рекламу. Рассмотрим подробнее второй способ.

Итак, вы купили сайт. Где искать первых клиентов?

Есть два основных способа поиска клиентов – рассказать о своем проекте друзьям и знакомым и настроить контекстную рекламу. Рассмотрим подробнее второй способ.

Контекстная реклама

Контекстная реклама в Google ads и Яндекс. Директ

Это наиболее быстрый способ привлечения клиентов. Бюджет на рекламную кампанию в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, других городах будет меняться в соответствии с конкуренцией в вашем бизнесе. Чем она выше, тем больше придется потратить на контекстную рекламу. Москва – крупная столица, поэтому и расходы будут немаленькими.

Для рекламы в Яндекс.Директе по ключевым запросам (тематика «стоматология») вам придется потратить около 1 382 946.50 рублей каждый месяц, при этом следует учитывать объем трафика (допустим он составляет 9 процентов). Продвижение будет проводиться по ключевым словам, связанными с лечением, протезированием, удалением, имплантацией, отбеливанием зубов, детской стоматологией.

Затраты для продвижения в СПб составят около 13 612.00 рублей и для Новосибирска – примерно 1 122.20 рублей.

SMM продвижение

Особенности SMM-продвижения

Это еще один быстрый и достаточно действенный способ. Основная сложность – найти грамотного специалиста в этой сфере. Профессионал подготавливает план для продвижения в социальных сетях и занимается настройкой таргетинга. В результате такой стратегии клиенты будут привлекаться из социальных сетей. Если вы хотите заявить о себе, найдите хорошего SMM-специалиста. Статистика показывает, что 95 процентов молодых людей до 34 лет приходят на сайты именно из социальных сетей. Именно поэтому взаимодействовать с целевой аудиторией таким способом будет эффективно. Этим можно объяснить высокий спрос на сммщиков: у большинства компаний есть аккаунт в социальных сетях.

Метод подходит B2B бизнесу, интернет-магазинам, компаниям, работающим в сфере услуг. Продвигать свой бизнес можно через Instagram или Facebook. Многие специалисты выбирают нишевые социальные сети, в которых они могут гарантированно найти вашу целевую аудиторию. К универсальным площадкам относится

  • Instagram,
  • Facebook,
  • Ютуб,
  • Твиттер,
  • Вконтакте,
  • Одноклассники,
  • Мой Мир.

Искать клиентов можно в LinkedIn – это соцсеть для деловых людей. Pinterest – это сервис, в котором люди обмениваются изображениями, SoundCloud – платформа для людей, профессионально занимающихся музыкой.

Также продвижение можно осуществлять по региональным социальным сетям, например, в странах ближнего зарубежья это Вконтакте, в Китае популярна платформа под названием QZone. Эти платформы нужно учитывать, если вы стараетесь взаимодействовать с зарубежными клиентами.

Карты и справочники

Вы можете воспользоваться

  • Яндекс.Картами и Справочником,
  • Яндекс.Дзеном,
  • Яндекс.Услугами,
  • в сервисе Google есть опция «Мой бизнес».

Мы продвигали стоматологическую клинику в сервисах Яндекс и Google, в том числе в справочниках и картах. Большинство клиентов активно делятся своими впечатлениями от оказанных стоматологических услуг. Такой способ благоприятно влияет на результаты поисковой выдачи.

Отзывы в картах – действенный метод повысить свой авторитет в поисковых системах, особенно, если клиентам нравятся ваши услуги.

Эффективны и Яндекс. Услуги. Данный сервис позволяет привлекать клиентов на платной основе. Вы платите за продвижение, после чего ваш профиль будет выше профилей конкурентов. Сервис обещает, что ваш сайт увидит ваша целевая аудитория.

Яндекс.Дзен – это известная платформа для блогинга и публикации контента. На этой платформе можно продвигать компанию интересными для клиентов, уникальными статьями. Этот способ можно назвать дополнительным, к тому же продвижение будет не быстрым.

SEO продвижение

SEO-оптимизация

Данные меры направлены на повышение позиций сайта в поисковой выдаче. Если брать запросы с низкой частотностью, можно выйти в топ-10 результатов за полгода. Это длительный, но эффективный способ получения новых клиентов. Для нашего клиента мы выполнили работы по СЕО-продвижению. Вот перечень действий:

  • Аудит и проверка интернет-ресурса.
  • Исследование сайтов других стоматологических фирм.
  • Составление семантики, работа с ключевыми запросами.
  • Разделение ключевиков на определенные кластеры.
  • Работа над структурой проекта.
  • Поиск ошибок на сайте, повторяющихся страниц, работа с мета-тегами.
  • Настройка перелинковки.
  • Работа над контентом, его совершенствование.
  • Оптимизация факторов внешнего типа, закупка ссылок.
  • Изучение действий пользователей на сайте.
  • Совершенствование юзабилити, работа над параметрами конверсии.

Заключение

Таким образом, если вы хотите продвигать сайт и получать первых клиентов максимально быстро, оптимальный способ – настройка контекстной рекламы. Еще один эффективный метод – работа с клиентами в социальных сетях, обратная связь крайне важна для роста продаж и улучшения репутации компании. Наша компания предлагает свои услуги по раскрутке сайтов: мы используем самые действенные комплексные методы, которые гарантированно приведут к увеличению количества клиентов и росту продаж.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Из-за отказа от прививки в Облучье уволились все сотрудники скорой помощи
«День лицемерия: Стояла задача не утверждения "дня единства" 4 ноября, а демонстративного унижения людей советско-социалистического менталитета»
Кадыров палку перегнул, и Путин скажет ему это прямо
Ивашов Леонид
Леонид Ивашов. Что происходит в России?
Избранное
«Страна становится старше, беднее и глупее»: ученые бегут из России сломя голову
Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО
«Яма, в которую Лукашенко затягивает Россию»: доверие белорусов к русским резко снизилось
Куда делся грипп в эпоху коронавируса
Ленточный фундамент своими руками
«Заклятие 3. Проклятие дьявола»: знай, что это все ради любви
«Весь мир с удивлением наблюдал за самым настоящим афганским блицкригом, подчас отказываясь верить своим глазам»
6 нюансов, которые вы забывали при выборе сантехнического оборудования
Кинопремьера «Петровы в гриппе»: Горбач страну продал, а Ельцин — пропил
Карабах – предвестник катастрофы, которую еще можно остановить
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов