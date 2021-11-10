16:56 10.11.2021

Есть два основных способа поиска клиентов – рассказать о своем проекте друзьям и знакомым и настроить контекстную рекламу. Рассмотрим подробнее второй способ.

Итак, вы купили сайт. Где искать первых клиентов?

Есть два основных способа поиска клиентов – рассказать о своем проекте друзьям и знакомым и настроить контекстную рекламу. Рассмотрим подробнее второй способ.

Контекстная реклама в Google ads и Яндекс. Директ

Это наиболее быстрый способ привлечения клиентов. Бюджет на рекламную кампанию в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, других городах будет меняться в соответствии с конкуренцией в вашем бизнесе. Чем она выше, тем больше придется потратить на контекстную рекламу. Москва – крупная столица, поэтому и расходы будут немаленькими.

Для рекламы в Яндекс.Директе по ключевым запросам (тематика «стоматология») вам придется потратить около 1 382 946.50 рублей каждый месяц, при этом следует учитывать объем трафика (допустим он составляет 9 процентов). Продвижение будет проводиться по ключевым словам, связанными с лечением, протезированием, удалением, имплантацией, отбеливанием зубов, детской стоматологией.

Затраты для продвижения в СПб составят около 13 612.00 рублей и для Новосибирска – примерно 1 122.20 рублей.

Особенности SMM-продвижения

Это еще один быстрый и достаточно действенный способ. Основная сложность – найти грамотного специалиста в этой сфере. Профессионал подготавливает план для продвижения в социальных сетях и занимается настройкой таргетинга. В результате такой стратегии клиенты будут привлекаться из социальных сетей. Если вы хотите заявить о себе, найдите хорошего SMM-специалиста. Статистика показывает, что 95 процентов молодых людей до 34 лет приходят на сайты именно из социальных сетей. Именно поэтому взаимодействовать с целевой аудиторией таким способом будет эффективно. Этим можно объяснить высокий спрос на сммщиков: у большинства компаний есть аккаунт в социальных сетях.

Метод подходит B2B бизнесу, интернет-магазинам, компаниям, работающим в сфере услуг. Продвигать свой бизнес можно через Instagram или Facebook. Многие специалисты выбирают нишевые социальные сети, в которых они могут гарантированно найти вашу целевую аудиторию. К универсальным площадкам относится

Instagram,

Facebook,

Ютуб,

Твиттер,

Вконтакте,

Одноклассники,

Мой Мир.

Искать клиентов можно в LinkedIn – это соцсеть для деловых людей. Pinterest – это сервис, в котором люди обмениваются изображениями, SoundCloud – платформа для людей, профессионально занимающихся музыкой.

Также продвижение можно осуществлять по региональным социальным сетям, например, в странах ближнего зарубежья это Вконтакте, в Китае популярна платформа под названием QZone. Эти платформы нужно учитывать, если вы стараетесь взаимодействовать с зарубежными клиентами.

Карты и справочники

Вы можете воспользоваться

Яндекс.Картами и Справочником,

Яндекс.Дзеном,

Яндекс.Услугами,

в сервисе Google есть опция «Мой бизнес».

Мы продвигали стоматологическую клинику в сервисах Яндекс и Google, в том числе в справочниках и картах. Большинство клиентов активно делятся своими впечатлениями от оказанных стоматологических услуг. Такой способ благоприятно влияет на результаты поисковой выдачи.

Отзывы в картах – действенный метод повысить свой авторитет в поисковых системах, особенно, если клиентам нравятся ваши услуги.

Эффективны и Яндекс. Услуги. Данный сервис позволяет привлекать клиентов на платной основе. Вы платите за продвижение, после чего ваш профиль будет выше профилей конкурентов. Сервис обещает, что ваш сайт увидит ваша целевая аудитория.

Яндекс.Дзен – это известная платформа для блогинга и публикации контента. На этой платформе можно продвигать компанию интересными для клиентов, уникальными статьями. Этот способ можно назвать дополнительным, к тому же продвижение будет не быстрым.

SEO-оптимизация

Данные меры направлены на повышение позиций сайта в поисковой выдаче. Если брать запросы с низкой частотностью, можно выйти в топ-10 результатов за полгода. Это длительный, но эффективный способ получения новых клиентов. Для нашего клиента мы выполнили работы по СЕО-продвижению. Вот перечень действий:

Аудит и проверка интернет-ресурса.

Исследование сайтов других стоматологических фирм.

Составление семантики, работа с ключевыми запросами.

Разделение ключевиков на определенные кластеры.

Работа над структурой проекта.

Поиск ошибок на сайте, повторяющихся страниц, работа с мета-тегами.

Настройка перелинковки.

Работа над контентом, его совершенствование.

Оптимизация факторов внешнего типа, закупка ссылок.

Изучение действий пользователей на сайте.

Совершенствование юзабилити, работа над параметрами конверсии.

Заключение

Таким образом, если вы хотите продвигать сайт и получать первых клиентов максимально быстро, оптимальный способ – настройка контекстной рекламы. Еще один эффективный метод – работа с клиентами в социальных сетях, обратная связь крайне важна для роста продаж и улучшения репутации компании. Наша компания предлагает свои услуги по раскрутке сайтов: мы используем самые действенные комплексные методы, которые гарантированно приведут к увеличению количества клиентов и росту продаж.