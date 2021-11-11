Почему стоит опасаться франшиз со скидкой

22:48 11.11.2021

«Успейте купить франшизу по акции, повышаем стоимость на франшизу через месяц... не упустите возможность» - Правда, заманчиво?

С точки зрения эмоций паушальный взнос более низкий, чем потом - очень мотивирует. А точки зрения пользы для бизнеса - несет серьезные риски. Ведь вы покупаете не типовой, пусть и сложный продукт или услугу, а возможность сотрудничать с франчайзером в длительной перспективе.

Вы уже потратили время и силы на изучение условий, оставались сомнения, вопросы на которые нужно было получить ответы, но вот решение приходит «счастливо и спонтанно». Но в покупке бизнес-модели и в бизнесе вообще эмоции приводят к разочарованиям и финансовым рискам. Франчайзи, успевший выгодно купить, потом либо не дорасчитает силы на запуск бизнеса, либо не ценит стартовые инвестиции и не торопится развивать бизнес.

Откуда такие выводы?

Из нашего опыта. У Франшизы 1С:БухОбслуживание несколько лет назад тоже были «акции»: «Скидка 50% для партнеров из Дальневосточного Федерального округа» и «Франшиза для малых городов».

Первая акция имела цель расширить партнерскую есть, тогда еще не достаточно ярко представленную на Востоке России, а вторая - поддержать маркетинговыми бюджетами и скидкой на паушальный взнос партнеров из сложных регионов.

Итоги обеих акций оцениваем достаточно скромно. Из десятков партнеров действиельно успешный бизнес по акции запустили единицы. Для нашей сети – это нонсенс, поскольку 90% партнеров продлевают договор коммерческой концессии через 2 года и растут вместе с сетью. Партнеры-участники акции же покупали франшизу «про запас», например, перед уходом в декрет или в надежде, что через пол года у них появится стабильный интернет. Или эти партнеры переставали заниматься маркетинговым продвижением сразу после окончания финансирования от 1С .

Интересно, но позднее несколько партнеров, участников акции вернулись к сотрудничеству, уже на стандартных условиях. Когда были готовы развивать направление.

В итоге от таких акций мы отказались. Но размер паушального взноса не увеличиваем, он остается символическим - 60 000 рублей. Доход 1С получает от роялти партенров с процента выручки сети. Доход растет вместе с улучшением финансовых результатов партнеров. А деньги , хотя бы 500 000 рублей, гораздо нужнее партнеру на старте.

Кто дает скидку на франшизу?

Варианта может быть два.

Первый - те франчайзеры, у которых существенно завышен паушальный взнос. Основной источник доходов они получают от паушальных взносов, а далее на роялти сильно «не рассчитывают». Живут «одним днем» или не доверяют отчетам своих партнеров, не имея возможности проверить данные.

Да-да, высокая стоимость паушального взноса - не признак наполненности или надежности франшизы, а лишь отражение кредо франчайзера: «деньги вперед». Не получится за 300 – 600 000 руб. организовать постоянное комплексное сопровождение, развитие технологий, обучение и индивидуальные консультации выделенного менеджера надолго. Во всяком случае в бухгалтерской франшизе. Ведь в расходы буду входить зарплата и налоги для менеджера по развитию партнеров (в Москве от 80 тыс. рублей), методиста (от 100 тыс. руб.), юриста (от 120 тыс. руб.), маркетолога (от 70 тыс. руб.), ИТ-специалистов... На долго ли хватит паушального взноса?.

Второй - те франчайзеры, которые «готовы на все» ради быстрых финансовых результатов, например для привлечения инвесторов, закрытия кассовых разрывов, или просто выполнения планов на год.

Что делать если очень хочется успеть по акции?

Честно задать себе вопрос: а без акции купил бы эту франшизу? Ответить для себя на все сомнения по деталям сотрудничества, оценить свои ресурсы и ... пообщаться с партнерами - франчайзи, которые уже год-два работают по франшизе.

Реальные контакты партнеров, с разным мнением, разными отзывами - публичны, их может найти любой желающий. Но такие контакты есть у тех франчайзеров, кто уверен в технологиях, в партнерской программе, готов к открытому и честному диалогу.

Если в отзывах только плюсы от «Татьяны из Мурманска» и «Партнер не дал согласие на предоставление контактов», где нет ни названия компании, ни контактов, ни информации об объемах бизнеса, то возникает вопрос, а существуют ли партнеры? Если есть только 3-4 фото партнеров, сделанные в рамках единой фотосессии несколько лет назад, то где же остальные партнеры?

Контакты партнеров 1С:БухОбслуживание вы найдете на нашем сайте.