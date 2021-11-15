Как и куда будет развиваться табачная индустрия: результаты World Tobacco Middle East

22:53 15.11.2021

Международная выставка World Tobacco Middle East – это традиционное событие, которое произошло в Объединенных Арабских Эмиратах, Дубай, в октябре 2021 года.

Нужно отметить, что не смотря на пандемию коронавируса, мероприятие состоялось в смешанном формате – с применением виртуальных технологий. Были и представители из России – Калужская табачная фабрика, предоставляющая свои идеи и новую продукцию.

Директор Кавалян Грачя рассказал о выставке и о ближайших планах Калужской табачной фабрики, являющейся одной из крупнейших игроков на международном рынке табачной индустрии.

«Как вы оцениваете участие КТФ в World Tobacco Middle East?»

Естественно, для любого предприятия, работающего в табачной индустрии, это очень важное мероприятие. Во-первых, нужно помнить о том, что выставка подобного масштаба – это первое и единственное мероприятие во всем ближневосточном регионе. Стоит отметить, что на нем было более двенадцати тысяч человек. Решения для добычи, обработки табачного листа, комплексы установок для прохождения всех этапов — от выращивания до конечного производства, все это было представлено на мероприятии. Во-вторых, участие в подобных выставках – это лучший способ проявить себя и показать собственные продукты. Участвовало примерно сто сорок различных табачных компаний, среди них КТФ была не единственной из РФ.

«Как вы относитесь к отечественному (но и стран СНГ) качеству производства табачных изделий?»



Калужская табачная фабрика стоит наравне с лучшими мировыми брендами. Коммуникация с зарубежными компаниями оставляет желать лучшего, но, согласитесь, что подобные выставки – это отличный способ познакомиться друг с другом поближе. Что касается отечественного табачного производства, стоит подчеркнуть, что производители из РФ и СНГ не отстают от мировых стандартов табачной продукции и показывают отличные качественные достижения.

«Есть ли у вас какие-то новые продукты, если да, то какие?»

World Tobacco Middle East дал возможность продемонстрировать новую марку сигарет элит-класса - Gucci. Она предназначается для настоящих ценителей, при чем, прикоснуться к прекрасному может каждый – их стоимость весьма демократична. Сигареты были представлены в трех решениях – белый, золото, черный. Помимо нового дизайнерского решения пачки, КТФ проработало дизайн самих сигарет, сделав их по-настоящему необычными и стильными.

