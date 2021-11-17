Как найти идеального руководителя на должность

14:42 17.11.2021

Пандемия влияет на ситуацию в экономике, приоритеты людей и способы коммуникаций

Рекрутинг зависит от этих процессов и не может замереть в доковидном состоянии. Меняется мир, и подбор руководителей следует за современными тенденциями.

Работодателей интересуют 3D-профессионалы, которые сразу объёмно охватят несколько задач:

Вверх, чтобы вывести компанию на новый уровень продаж, технологий, доходов. Востребованы претенденты, которые максимально отвечают заявленным в вакансии требованиям. Лучше переманить кадры от конкурентов, что раньше не практиковалось, но без риска несоответствия.

Вширь, для самостоятельного управления не только своим направлением. Чем больше дополнительных функций готов взять на себя кандидат, тем он предпочтительнее. Прошли времена статусности, заместителей и многоуровневых структур.

Вглубь – нужно досконально разбираться в своей отрасли и предлагать решения для оптимизации. Директор по производству должен совсем не поверхностно знать технологические нюансы, главный бухгалтер – перейти из организации с аналогичной областью деятельности.

Теперь рассмотрим ожидания и опасения соискателей. Стремление покинуть надоевшее место, вырасти финансово и реализоваться ослабевает под напором сдерживающих факторов. Планка у потенциальных нанимателей высокая, и вкладываться предстоит по полной. Плюс неизбежная адаптация, на которую не будут делать скидку. Текущее руководство негативно относится к попыткам уволиться, при этом прекрасно осознаёт, что подобрать полноценную замену ещё проблематичнее. Кадровые подразделения подключают инструменты мотивации и окончательно склоняют работника остаться.

Волны цифрового и прочего прогресса уменьшили потребность в количестве руководителей. Безработные экс-начальники присутствуют на рынке труда, но их возможности трудоустройства территориально ограничены. Бизнес находится в кризисе и сокращает затраты. Мало кто решится принять персонал, который не владеет спецификой региона, и компенсировать переезд.

Профессионализм и всестороннее понимание тонкостей сейчас важно в любой сфере. Рекрутинг – не исключение. Подбор руководителей постоянно совершенствуется, активно развивается HR-маркетинг. Квалифицированные рекрутеры учитывают возросшую взаимную требовательность обеих сторон найма и особенности взаимодействия с разными сегментами.

Рекрутинговое агентство сопровождает весь цикл подбора, от начальной заявки до выхода сотрудника на работу. Собеседования с будущими шефами организуются только после строгого целевого отбора. Своевременное закрытие ключевых позиций многократно оправдывает расходы на рекрутинг.