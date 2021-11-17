Как найти идеального руководителя на должность

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Рекрутинг зависит от этих процессов и не может замереть в доковидном состоянии. Меняется мир, и подбор руководителей следует за современными тенденциями.

Работодателей интересуют 3D-профессионалы, которые сразу объёмно охватят несколько задач:

  • Вверх, чтобы вывести компанию на новый уровень продаж, технологий, доходов. Востребованы претенденты, которые максимально отвечают заявленным в вакансии требованиям. Лучше переманить кадры от конкурентов, что раньше не практиковалось, но без риска несоответствия.
  • Вширь, для самостоятельного управления не только своим направлением. Чем больше дополнительных функций готов взять на себя кандидат, тем он предпочтительнее. Прошли времена статусности, заместителей и многоуровневых структур.
  • Вглубь – нужно досконально разбираться в своей отрасли и предлагать решения для оптимизации. Директор по производству должен совсем не поверхностно знать технологические нюансы, главный бухгалтер – перейти из организации с аналогичной областью деятельности.

Теперь рассмотрим ожидания и опасения соискателей. Стремление покинуть надоевшее место, вырасти финансово и реализоваться ослабевает под напором сдерживающих факторов. Планка у потенциальных нанимателей высокая, и вкладываться предстоит по полной. Плюс неизбежная адаптация, на которую не будут делать скидку. Текущее руководство негативно относится к попыткам уволиться, при этом прекрасно осознаёт, что подобрать полноценную замену ещё проблематичнее. Кадровые подразделения подключают инструменты мотивации и окончательно склоняют работника остаться.

Волны цифрового и прочего прогресса уменьшили потребность в количестве руководителей. Безработные экс-начальники присутствуют на рынке труда, но их возможности трудоустройства территориально ограничены. Бизнес находится в кризисе и сокращает затраты. Мало кто решится принять персонал, который не владеет спецификой региона, и компенсировать переезд.

Профессионализм и всестороннее понимание тонкостей сейчас важно в любой сфере. Рекрутинг – не исключение. Подбор руководителей постоянно совершенствуется, активно развивается HR-маркетинг. Квалифицированные рекрутеры учитывают возросшую взаимную требовательность обеих сторон найма и особенности взаимодействия с разными сегментами.

Рекрутинговое агентство сопровождает весь цикл подбора, от начальной заявки до выхода сотрудника на работу. Собеседования с будущими шефами организуются только после строгого целевого отбора. Своевременное закрытие ключевых позиций многократно оправдывает расходы на рекрутинг.

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