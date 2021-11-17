Особенности судебной комплексной экспертизы

22:24 17.11.2021

Правовое регулирование производства таких экспертиз осуществляется на основании Федерального закона от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»

Экспертизу назначают, когда при рассмотрении дела возникают вопросы, ответить на которые может только эксперт. Однако бывает, что для установления обстоятельств по делу нужно провести сразу несколько исследований в пределах разных областей знания. В таком случае экспертиза является комплексной. Специалисты Центра экспертиз рассказали об особенностях данного вида исследования.

Какая экспертиза называется комплексной?

Комплексной называют экспертизу, в проведении которой участвуют минимум два эксперта разных специальностей. Правовое регулирование производства таких экспертиз осуществляется на основании Федерального закона от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ст. 23) и процессуальных кодексов (ст. 201 УПК, ст. 82 ГПК, ст. 85 АПК, ст. 81 КАС).

Назначить комплексную экспертизу могут органы следствия и суда, когда в деле возникают вопросы из разных научных плоскостей. Например, если нужно установить характер повреждений и способ их образования на теле человека, необходима медико-криминалистическая экспертиза. Если же требуется определить механизм ДТП с помощью исследования повреждений на транспорте, назначается транспортно-трасологическая экспертиза. В делах об экстремизме, разжигании вражды, при рассмотрении дел коррупционной направленности, злоупотреблением должностных полномочий, назначается психолого-лингвистическая экспертиза. В ней принимают участие два эксперта – психолог и лингвист.

Специфика проведения

Ключевая особенность комплексной экспертизы состоит в разделении исследования на части. Каждый из экспертов исследует объекты и применяет методы, относящиеся к своей области знания. За рамки собственной компетенции специалисты не выходят.

На основе полученных результатов эксперты самостоятельно формулируют выводы (опять же - только в пределах своей части исследования). Затем исходя из всех промежуточных умозаключений дается общий вывод. Такой подход, основанный на синтезированном применении знаний из различных областей науки, отмечается высокой эффективностью, и по сравнению с однородными исследованиями открывает более широкие возможности получения судебных доказательств.

Один из экспертов может выполнять организационную функцию (ведущий эксперт). Обычно им становится самый опытный и квалифицированный специалист. Роль ведущего эксперта ограничивается организационными полномочиями: он следит, чтобы соблюдалась методологическая последовательность и исполнялись требования законодательства. Ведущий эксперт не может как-либо влиять на других участников комплексной экспертизы, а его мнение не становится решающим при формулировке общих выводов.

Как формируется экспертное заключение?

Цель назначения комплексной экспертизы не отличается от цели единоличного исследования и сводится к получению обоснованного и объективного заключения, которое вместе с прочими доказательствами по делу позволит вынести справедливое судебное решение. В данном документе каждый эксперт указывает исследования, которые он проводил, и выводы, к которым пришел. Все участники подписывают свою часть заключения и несут за нее уголовную ответственность.

В формулировке конечного вывода могут участвовать все эксперты либо только эксперты широкого профиля, компетентные в общем предмете исследования. Во втором случае роль остальных специалистов ограничивается констатацией выводов по итогам лично проведенного исследования. Если эксперт не согласен с другими, он может составить отдельное заключение. В таком случае суд будет оценивать не одно заключение, а несколько. При формулировании конечных выводов каждый из участников комплексной экспертизы несет ответственность за достоверность вывода, в формулировании которого участвовал, при условии, что результаты исследований, проведенных другими экспертами, тоже верны.

Заключение должно четко отражать, какие умозаключения были сделаны экспертами самостоятельно, а какие являются следствием объединения всех полученных результатов. Если же суд посчитает формулировки в данном документе неоднозначными или расплывчатыми, то с большой вероятностью назначит дополнительную экспертизу. То же последует при проведении исследования не в полном объеме - например, если не будут даны ответы на все поставленные вопросы или не будут исследованы все представленные для этого объекты. Кроме того, при наличии сомнений в правильности экспертного заключения, также может быть проведена дополнительная экспертиза.

Источник: Ceur.ru (Институт судебных экспертиз и криминалистики)