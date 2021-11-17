Особенности судебной комплексной экспертизы
Экспертизу назначают, когда при рассмотрении дела возникают вопросы, ответить на которые может только эксперт. Однако бывает, что для установления обстоятельств по делу нужно провести сразу несколько исследований в пределах разных областей знания. В таком случае экспертиза является комплексной. Специалисты Центра экспертиз рассказали об особенностях данного вида исследования.
Какая экспертиза называется комплексной?
Комплексной называют экспертизу, в проведении которой участвуют минимум два эксперта разных специальностей. Правовое регулирование производства таких экспертиз осуществляется на основании Федерального закона от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ст. 23) и процессуальных кодексов (ст. 201 УПК, ст. 82 ГПК, ст. 85 АПК, ст. 81 КАС).
Назначить комплексную экспертизу могут органы следствия и суда, когда в деле возникают вопросы из разных научных плоскостей. Например, если нужно установить характер повреждений и способ их образования на теле человека, необходима медико-криминалистическая экспертиза. Если же требуется определить механизм ДТП с помощью исследования повреждений на транспорте, назначается транспортно-трасологическая экспертиза. В делах об экстремизме, разжигании вражды, при рассмотрении дел коррупционной направленности, злоупотреблением должностных полномочий, назначается психолого-лингвистическая экспертиза. В ней принимают участие два эксперта – психолог и лингвист.
Специфика проведения
Ключевая особенность комплексной экспертизы состоит в разделении исследования на части. Каждый из экспертов исследует объекты и применяет методы, относящиеся к своей области знания. За рамки собственной компетенции специалисты не выходят.
На основе полученных результатов эксперты самостоятельно формулируют выводы (опять же - только в пределах своей части исследования). Затем исходя из всех промежуточных умозаключений дается общий вывод. Такой подход, основанный на синтезированном применении знаний из различных областей науки, отмечается высокой эффективностью, и по сравнению с однородными исследованиями открывает более широкие возможности получения судебных доказательств.
Один из экспертов может выполнять организационную функцию (ведущий эксперт). Обычно им становится самый опытный и квалифицированный специалист. Роль ведущего эксперта ограничивается организационными полномочиями: он следит, чтобы соблюдалась методологическая последовательность и исполнялись требования законодательства. Ведущий эксперт не может как-либо влиять на других участников комплексной экспертизы, а его мнение не становится решающим при формулировке общих выводов.
Как формируется экспертное заключение?
Цель назначения комплексной экспертизы не отличается от цели единоличного исследования и сводится к получению обоснованного и объективного заключения, которое вместе с прочими доказательствами по делу позволит вынести справедливое судебное решение. В данном документе каждый эксперт указывает исследования, которые он проводил, и выводы, к которым пришел. Все участники подписывают свою часть заключения и несут за нее уголовную ответственность.
В формулировке конечного вывода могут участвовать все эксперты либо только эксперты широкого профиля, компетентные в общем предмете исследования. Во втором случае роль остальных специалистов ограничивается констатацией выводов по итогам лично проведенного исследования. Если эксперт не согласен с другими, он может составить отдельное заключение. В таком случае суд будет оценивать не одно заключение, а несколько. При формулировании конечных выводов каждый из участников комплексной экспертизы несет ответственность за достоверность вывода, в формулировании которого участвовал, при условии, что результаты исследований, проведенных другими экспертами, тоже верны.
Заключение должно четко отражать, какие умозаключения были сделаны экспертами самостоятельно, а какие являются следствием объединения всех полученных результатов. Если же суд посчитает формулировки в данном документе неоднозначными или расплывчатыми, то с большой вероятностью назначит дополнительную экспертизу. То же последует при проведении исследования не в полном объеме - например, если не будут даны ответы на все поставленные вопросы или не будут исследованы все представленные для этого объекты. Кроме того, при наличии сомнений в правильности экспертного заключения, также может быть проведена дополнительная экспертиза.
Источник: Ceur.ru (Институт судебных экспертиз и криминалистики)
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