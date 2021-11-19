16:30 19.11.2021

«Скрытая цифра 2» является новой структурной нотой, которая принесла всем клиентам компании «Велес Капитал» примерно 10 и больше процентов годовых.

Не так давно состоялось досрочное погашение «Скрытой цифры 2», которая была выпущена шесть месяцев назад на портфель акций таких производителей микрочипов, как LAM Research, KLA-Tencor Corporation, ASML Holding. Нота была выпущена в долларах США, сейчас клиенты «Велес Капитала» обрели возможность получить выплаты по этим нотам одновременно с купонами. При этом доходная часть составила 10% годовых в долларах США. Такой финансовый инструмент выпущен по заказу «Велес Капитал», банком, который относится к крупнейшим банкам Европы, отзывы о котором за все годы деятельности самые положительные.

Основная инвестиционная идея таких бумаг, как «Скрытая цифра 2» от «Велес Капитал» реализована в 2021 году весной. Задача – выпуск структурной ноты, распространяющейся на акции крупнейших производителей высокоточного оборудования и чипов, сервисного обслуживания и разработки лицензированных технологий. Кроме выплат по таким регулярным купонам, нота обеспечивает защиту от рисков падения стоимости, которая может составить -45%.

По словам Б. Исаева, который является директором по инвестиционным продуктам «Велес Капитал», идея выпуска бумаг основывалась на активном росте потребления этой продукции, дефиците микрочипов и других продуктов, востребованных в автомобилестроении, производстве бытовой техники и прочих областях. Такой рост повышает стоимость акций, то есть клиенты «Велес Капитал», отдавшие предпочтение подобной программе инвестирования, ощутили все преимущества, получив значительную прибыль. Особенностью таких программ является то, что структурные ноты застрахованы от волатильности, они дают доходность даже при некотором снижении котировок на ценные бумаги.

Досрочное погашение для клиентов «Велес Капитал» состоялось в рамках системы autocall. Она предусмотрена для всех выпущенных купонных нот от «Велес Капитал». То есть клиенты банка «Велес Капитал» получают уникальную возможность повысить свой доход, отдав предпочтение пакетам и ценным бумагам, связанным с высокотехнологичным производством.

Инвестиционная компания «Велес Капитал» работает на финансовом рынке России с 1995 года. Сегодня она имеет высокий рейтинг не только среди российских компаний, но и на международном рынке, получив ВВ-/В от агентства S&P и RuA+ от «Эксперта РА» в рейтинге кредитоспособности. Вот уже 26 лет «Велес Капитал» обеспечивает своим клиентам возможности дополнительного дохода, регулярно обновляя портфель с инвестиционными программами и предлагая выгодные тарифные решения.

"Велес Капитал" отзывы

Сергей, клиент «Велес Капитал», который пришел в инвестирование по совету партнера по бизнесу:

«Сотрудничаю с данной Компанией уже давно, сейчас хочу оставить отзыв о «Велес Капитал». Менеджеры – настоящие профессионалы, всегда готовы прийти на помощь, проконсультировать, дать полную информацию по новым продуктам. Уровень экспертизы очень высокий, уделяется большое внимание рискам. Были опасения по доходу во время кризиса прошлого года, но они остались беспочвенными. Прибыль по итогу периода возросла, надеюсь на продолжение в том же духе. Рекомендую инвестирование с «Велес Капитал».

Николай, начал инвестировать с «Велес Капитал» с 2020 года:

«Хочу оставить положительный отзыв об инвестиционной компании, с которой начал работу в не самое благоприятное финансовое время. В прошлом году всемирный экономический кризис затронул многие области, но я решил рискнуть. Результаты превзошли ожидания, за прошлый период я получил неплохую прибыль, в 2021 она приумножилась благодаря краткосрочным инвестициям в структурные ноты.

Александр, работает с «Велес Капитал» более 10 лет, имеет положительный опыт преодоления экономических кризисов:

«Мой отзыв о «Велес Капитал» только самый положительный. Хочется отметить профессионализм портфельного управляющего, всех менеджеров, с которыми я тесно работаю. Уже более десяти лет, как я начал работу с данной компанией и за это время получил определенный опыт, благодаря качественной экспертной оценке, консультационной и юридической помощи сотрудников инвестиционной компании. «Велес Капитал» могу всем рекомендовать.»

Юрий, пришел в инвестирование по рекомендации партнера, работающего с «Велес Капитал» более 5 лет:

«В данную Компанию пришел по совету партнера, отзывы которого были самые положительные. Честно говоря, сначала у меня были сомнения, но внимательное и профессиональное отношение, полученная первая прибыль опасения развеяли. В частности, доволен краткосрочными инвестициями в опционы и структурные ноты. Думаю, здесь один из самых профессиональных десков по этим инструментам. И отзывы моего партнера такие же».