Из чего строятся продажи: основные этапы

18:26 22.11.2021

Продажа как бизнес-процесс — достаточно сложное явление, требующее специальных знаний и составления грамотного алгоритма, который гарантированно доведёт оппонента до совершения сделки.

Обычно при словосочетании «довести до продажи» человек представляет себе коммуникабельного (иногда излишне) и до неприличия настойчивого консультанта, который всеми правдами и неправдами устремлён сбыть продукт как можно скорее и как можно дороже. На самом деле такое представление о процессе продаж уже давно не является достоверным, да и такой способ продать товар едва ли жизнеспособен в наше время, когда каждый человек осведомлён об агрессивном маркетинге и научен горьким опытом избегать чересчур активных предложений.



Как и кому продать товар



Прежде всего необходимо помнить, что грамотная техника продаж поможет достичь цели намного вероятнее, чем попытки «заболтать» потенциального покупателя и «надавить» на него, всеми силами рекламируя продукт. Техника продаж представляет собой заранее составленный алгоритм действий, которые должны довести покупателя до совершения сделки.



Важно понимать, что потенциальным клиентом является не только человек, проявляющий заинтересованность в вашем конкретном товаре, но и тот, который только потенциально может им заинтересоваться — например, приходит ради любопытства или ищет другой продукт, но в ходе правильной беседы может переменить своё мнение в пользу вашего товара.



Рекомендации продавцам



Технику продаж может использовать практически каждый, у кого есть готовый товар. Она будет полезна предпринимателям, торговым представителям, маркетологам, менеджерам по продажам, продавцам-консультантам. Чтобы техника была рабочей, важно соблюдать следующие рекомендации:

Составьте готовые скрипты для ведения диалогов с помощью специальной программы. Если беседа происходит в интернете или по телефону, консультант сможет выбрать в программе ответ пользователя и перейти на следующий этап в выбранной ветке развития разговора. Тщательно пропишите все возможные ветки или обратитесь к профессионалам.



Адаптируйтесь под клиента. Даже если у вас есть готовый шаблон, покупатель не должен об этом догадываться. Не забывайте, что ведёте беседу не с роботом, а живым человеком, который иногда выдаёт нестандартные ответы. Будьте готовы импровизировать и подстраиваться под желания и сомнения клиента, предугадывая их.

Адаптируйтесь под клиента. Даже если у вас есть готовый шаблон, покупатель не должен об этом догадываться. Не забывайте, что ведёте беседу не с роботом, а живым человеком, который иногда выдаёт нестандартные ответы. Будьте готовы импровизировать и подстраиваться под желания и сомнения клиента, предугадывая их.

Соблюдайте чёткую последовательность этапов. Не пренебрегайте тем, что кажется вам лишним и бесполезным. Постарайтесь хотя бы немного времени уделить даже этим этапам, сказав клиенту несколько соответствующих фраз согласно шаблону или его запросам.



План действий для осуществления продажи



По сути, техника, предназначенная для того, чтобы продать товар по нужной цене, включает в себя определённые этапы продаж. Здесь мы рассмотрим классические, самые основные действия, который обычно помогают добиться цели и убедить потенциального клиента приобрести то, что вы готовы ему предложить.



1. Установить контакт с потенциальным покупателем.



После того как вы поздоровались с клиентом, важно не оставлять его наедине с собой. На данном этапе ваша задача — вызвать интерес потребителя и завязать с ним диалог, спровоцировать его задавать свои вопросы о товаре, даже если пока он делает это просто из вежливости, не осознавая своего зарождающегося интереса к продукту. Здесь продавец должен расположить к себе, вызвать доверие, используя, в том числе мимику, жесты и тембр голоса.



2. Установить потребности покупателя.



После начальной стадии диалога следует проявить интерес к запросам покупателя, его предпочтениям и опыту использования продуктов, аналогичных вашему. Как раз на этом этапе понадобятся заготовленные вами скрипты, которые помогут развить диалог в нужном русле. Узнайте, чем на самом деле руководствуется клиент при выборе, а затем убедите его в том, что ваш товар является лучшим решением его проблем и идеально подходит под его запросы.



3. Провести презентацию продукта.



Задача продавца состоит в том, чтобы лаконично и в то же время информативно рассказать о продукте в соответствии с пожеланиями клиента. Акцентируйте внимание на тех свойствах товара, которые, как выяснилось ранее, особенно важны для данного покупателя. Помните об уместности длительной презентации: если вы находитесь в магазине в качестве продавца-консультанта, постарайтесь не затягивать выступление — скорее всего, клиент хочет как можно скорее определиться с выбором и закрыть потребность без необходимости слушать долгие проникновенные речи.



4. Проработать возражения клиента.



Как бы хорошо вы ни прорекламировали продукт, велика вероятность, что у осознанного клиента останутся сомнения, связанные с его личным негативным опытом или желаниями. Крайне важно добиться от потенциального покупателя честного признания, что именно останавливает его от покупки. Не протестуйте против того, что скажет вам клиент. Напротив, согласитесь с его мнением и покажите, что уважаете его позицию, затем мягко приведите аргументы, защищающие товар. Для удачного проведения этого этапа у вас уже должен быть налажен хороший контакт с клиентом и сглажен его предвзятый и, возможно, негативный настрой.



5. Завершить сделку.



Неправильное проведение этого этапа может испортить всю проделанную ранее работу, поэтому будьте аккуратны в формулировке вопросов. Не будьте чрезмерно настойчивы, ведите разговор в уважительном тоне, избегайте ультиматумов. Нужно мягко подвести человека к покупке, уточнив, всё ли его устраивает, подходит ли ему ваше предложение. Здесь можно и упомянуть о некоторых имеющихся бонусах и скидках или же просто дать свой номер телефона клиенту для связи, чтобы он мог позже получить ответы на появляющиеся вопросы или обратиться в случае возникновения каких-либо проблем.



Теперь, когда вы успешно совершили сделку, не забудьте проанализировать каждый этап: где были проблемы, с чем у вас возникли трудности, какой была реакция клиента и как вы с этим работали. Вспомните все детали диалога и сделайте необходимые пометки, которые обязательно пригодятся для дальнейших продаж и составления скриптов. Не ставьте крест на данной технике, если у вас не получилось довести покупателя до сделки с первого раза — в таком деле важна практика и грамотный анализ ошибок.