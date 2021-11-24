Майнинг криптовалюты на фермах

16:12 24.11.2021

Многие люди слышали о том, что такое криптовалюта, но мало кто понимает принцип ее работы.

Еще меньше тех, кто знает инструменты добычи этой криптовалюты. В этой статье мы поговорим про то, что такое майнинг. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте https://ibmm.ru/.

Майнинг криптовалюты – это

Слово майнинг (англ. Mining) дословно переводится как добыча полезных ископаемых. Криптовалютный майнинг подразумевает под собой процесс преобразования какого-либо ресурса в криптовалюты, виртуальные деньги, при этом эмиссию никто и никак не регулирует. Принцип работы строится на блокчейне. Блокчейн представляет собой цепочку блоков, при этом любой из возможных блоков сохраняет информацию об каждой транзакции. Эффективность работы данного механизма зависит от вычислительной компьютерной мощности устройств, которые подключены к цепочке.

Участники технологии блокчейн сохраняют все блоки с самого начала операции, при этом они добавляют в процесс новые блоки в конец цепочки. Работа майнеров строится на сборе и обработке информации. На данный момент, без специального оборудования невозможно строить процесс майнинга криптовалюты. По статистике, сложность этой операции на примере майнинга биткоина выросла на пять процентов за несколько месяцев.

Ферма для майнинга: что это?

Ферма для майнинга – инструмент добычи криптовалюты. Она выглядит как система с некоторым количеством серверов или компьютеров. Необходимо своевременно охлаждать устройство, так как компьютеры работают на высоких мощностях. Купить ферму для майнинга биткоина можно на специальных сайтах. При этом, самая простая домашняя ферма может состоять из следующих частей:

1. Материнская плата, у которого есть несколько слотов PCLe. Именно к ним могут подключиться видеокарты. Есть разные модели – с четырьмя, шести, восьми, двенадцати портов.

2. Наличие видеокарты. При этом, необходимо приобретать видеокарты нового поколения, так как именно такие карты добывают криптовалюты максимально эффективно.

3. Блок питания, обладающий высокой мощностью и энергоэффективностью. Чтобы понять, что блок питания обладает следующей маркировкой - 80 Plus Gold, Platinum и Titanium.

4. Процессор, ресурсы которого обеспечат полноценную работу устройства.

5. Оперативная память так же играет важную роль, так как от ее объема зависит количество системы.

6. Жесткий диск.

