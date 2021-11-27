Что такое CRM-система?

Для успешной функциональности любого бизнес-процесса, необходимо все его элементы правильно автоматизировать. 

На данный момент существует огромное количество инструментов, помогающих систематизировать и преобразить внутренние процессы компании. В этой статье мы поговорим про CRM для фитнес клуба.

Что такое CRM?

CRM (Customer Relationship Management) представляет собой стратегию, в которой центральный элемент – это клиент. Это модель управления взаимоотношениями с клиентами. Этот бизнес-инструмент развивает деятельность компании, так же он подходят для фитнес-клубов.

На рынке представлено большое разнообразие универсальных систем и специальных программ, которые учитывают специфику работы фитнес-клубов. Для того, чтобы выбрать правильно этот инструмент, необходимо учитывать функциональность программного обеспечения и возможности интеграции с иными способами автоматизации бизнес-процессов. Предварительно сопоставляйте цену использования данной системы и будущую возможную экономическую отдачу.

Преимущества использования CRM

CRM-система имеет ряд очевидных плюсов использования:

1. Вы управляете лояльностью своих посетителей. Такая система фиксирует данные о каждом клиенте – дата рождения, медицинские противопоказания, предпочтительные процедуры по оздоровлению.

2. Вы будете наблюдать рост продаж. Если интегрировать CRM-системы с работой сайта, у вас появится возможность настроить сборку лидов и распределить их между сотрудниками отделов продаж. Соответственно, сотрудники начнут обращать внимание на заявки более оперативно, из-за чего повысится скорость продаж.

3. У вас появится возможность проанализировать бизнес-процесс. В случае, если клиент запрашивает аналитику, система формирует отчет в виде процентного соотношения постоянных клиентов и неактивных пользователей, а также средний чек. Эти данные позволяют проанализировать деятельность компании и при необходимости внести коррективы.

4. У вас появляется возможность проконтролировать работу сотрудников. Благодаря системе CRM главенствующее лицо анализирует работу отдела.

5. CRM позволяет оптимизировать работу персонала. Автоматизация взаимодействия с клиентами облегчает рутинную работу сотрудников отдела продаж и администраторов. Например, CRM помогает ничего не забыть, высылая SMS- или email-напоминания о действиях, отмеченных в электронном календаре.
 

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