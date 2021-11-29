В чем заключается выгода оформления быстрого займа на карту в онлайн-режиме

19:07 29.11.2021

Микрозаймы – одна из наиболее популярных услуг на рынке кредитования.

Они привлекательны простотой и высокой скоростью оформления, низким процентом отказов, отсутствием ограничений на использование денег. Получить микрокредит можно, не выходя из дома, подав заявку на сайте МФО.



Как оформить микрозайм



Получить быстрый займ на карту очень просто. Необходимо зайти на сайт микрокредитной организации или установить специальное приложение на мобильный телефон, если компания поддерживает такую возможность. Далее нужно сформировать заявку, заполнив поля с:

суммой кредита;

сроком действия договора;

номером карты для перевода денег.



Первым клиентам для одобрения заявки придется заполнить анкету. Она содержит перечень стандартных вопросов, касающихся уровня дохода, семейного положения, имущества, трудоустройства и т. д. Важно идентифицировать личность, предоставив качественные фотографии паспорта и идентификационного кода. В среднем на всю процедуру необходимо потратить 30 минут. При повторном обращении анкету заполнять не нужно. Система быстро обрабатывает данные и оповещает решение. После одобрения нужно согласиться с условиями, поставить электронную подпись. Сразу после этого деньги будут перечислены на банковскую карту.



Преимущества онлайн-займов перед банковскими



Основное достоинство онлайн-кредита – оперативная выдача. В банке сотрудник будет проверять благонадежность клиента. На это может потребоваться несколько дней. Если заемщик не обслуживается в конкретном банковском учреждении, то ему придется собирать внушительный пакет документов.



Процент отказов в МФО минимален. Получить небольшой кредит можно даже, имея плохую кредитную историю. Банк откажет даже в выдаче кредитной карты с лимитом, если клиент ранее не оплачивал вовремя платежи или числится в должниках на момент обращения. В подобной ситуации микрокредит станет средством для улучшения уровня благонадежности. Его своевременное погашение повысит рейтинг.



Реально займы онлайн получать на беспроцентной основе. Такую функцию поддерживают практически все микрокредитные организации при первом обращении. В последующем процентные ставки будут внушительными. Но их можно снизить, используя специальные предложения для постоянных клиентов. Обычно МФО предоставляют промокоды, скидки на каждый второй кредит, бонусы в выходные, праздничные дни, ночные часы и т. д.