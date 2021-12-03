Армен Саркисян создал крупнейшую компанию-распространителя гослотерей

18:14 3.12.2021

Армен Саркисян является основателем многопрофильного холдинга S8 Capital.

Саркисян Армен Меружанович. Как он возрождал лотерейную культуру.

С каждым годом распространитель гослотерей «Столото» совершенствует свои цифровые каналы, продукты и сервисы с прицелом на новую аудиторию, не забывая при этом о тех, кто, как и десятки лет назад, предпочитает покупать билеты в бумажном виде.

После распада СССР популярность лотерей стала стремительно падать. Население утратило доверие к этому виду хобби и досуга по причине появления множества частных организаторов розыгрышей, которые использовали серые схемы без гарантии получения приза. После реформы этой сферы организатором выступает только государство, а крупнейшим распространителем — компания под брендом «Столото». В итоге гослотереи стали вновь востребованными среди граждан.

Миллионеры в цифрах

В 2020 году каждую неделю в нашей стране в среднем появлялось около 20 новых миллионеров. За девять месяцев текущего года миллион рублей и более в гослотереях выиграли более 1164 человек. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Трансформация в эпоху коронавируса

Пандемия существенно ускорила процесс цифровизации распространителя всероссийских гослотерей. Сегодня компания активно использует собственные уникальные разработки для взаимодействия с онлайн-аудиторией.

2020-й показал, что простого перехода в онлайн недостаточно. Необходима более глубокая трансформация, в частности, за счет персонификации клиентского опыта с использованием цифровых инструментов. Лотерейный бренд стремится к Data-driven Organization, а именно стать компанией, основой развития которой является Big Data.

Для запуска новых разработок в компании создана инновационная лаборатория, где создаются, тестируются и воплощаются в жизнь уникальные цифровые решения.

Лотерейная индустрия на пути цифровизации

Почти 10 лет назад бизнесмен Армен Саркисян основал ныне всем известный лотерейный бренд «Столото». С этого момента лотерейный бизнес начал развиваться по принципу «от бумаги к цифре».

Технологические возможности компании сравнимы с информационными ландшафтами ведущих финансовых институтов страны. В работе активно применяются инновационные инструменты, которые позволяют за несколько секунд приобретать билеты, выбирая удобный способ участия в лотереях, наблюдать за розыгрышами в прямом эфире, а также безопасно получать свои выигрыши.

Расширяя каналы распространения билетов как онлайн, так и офлайн, лотерейный бренд Саркисяна сознательно не переходит в сеть полностью. Преимущественно для возрастной аудитории сохраняются печатные билеты, которые можно приобрести в киосках, отделениях почты, супермаркетах и т.д. Согласно статистическим данным, сегодня более половины билетов приобретается в онлайн-режиме на сайте Stoloto.ru и в мобильном приложении. Именно благодаря цифровым решениям «Столото» стоит в одном ряду с мировыми компаниями по доле e-commerce.

Армен Саркисян: биографическая справка

Предпринимательской деятельностью Саркисян занялся в нулевых. Уже тогда он сделал ставку на лотерейную индустрию и стал совладельцем «Орглот» (на тот момент компания занималась организацией и проведением лотерей «Гослото»).

Главным проектом Армена Саркисяна стали известные многим россиянам гослотереи, объединенные под брендом «Столото», вокруг которого бизнесмен создал современную экосистему в рамках многопрофильного холдинга S8 Capital. За последние пять лет он стал развитой структурой, в составе которой успешно работают активы в финансовом и телекоммуникационном секторах, а также в сфере онлайн-коммерции, электронных медиа и ритейле.

Активами, входящими в S8 Capital являются:

Strahovka.ru — сервис для подбора и оформления страховых продуктов;

Price.ru — платформа для сравнения цен (ассортимент из 30 млн товаров);

Next Mobile — первый российский мобильный оператор, который обеспечивает постоянное качественное соединение (используется инфраструктура главных сотовых компаний России «Большой четверки»);

Sport24.ru — известное спортивное интернет-издание.



Сегодня компании холдинга S8 Capital занимаются разработкой и развитием современных решений, высокотехнологичных цифровых продуктов и платформ.